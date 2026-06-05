Újabb BL-döntőnek ad otthont Budapest – mindenki a magyarokat akarja legyőzni

„Félre kell tenni a barátságot” – magyarok egymás ellen a budapesti BL-döntőért
Jön az idény legfontosabb szakasza!
A Győri Audi ETO KC elképesztő idényt fut: a kisalföldiek minden sorozatot figyelembe véve mindössze két vereséget szenvedtek, most a bajnoki cím és Magyar Kupa-siker mellé a BL-t is megnyernék. Szombaton rajtol a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntője az MVM Dome-ban.
Összességében a nyolcadik, sorozatban pedig a harmadik sikeréért száll harcba a női kézilabda Bajnokok Ligája hétvégi, budapesti négyes döntőjében a Győri Audi ETO KC, amelynek a négy között – 2021 után ismét – a Brest Bretagne lesz az ellenfele szombaton 18 órától. A franciákkal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy bajnokként érkeznek a magyar fővárosba, miután a két honfitársunkat, Albek Annát és Vámos Petrát a soraiban tudó metzieket megelőzve végeztek az élen. A szintén BL-final four-résztvevő Metz a másik ágon a román CSM Bucuresti-vel mérkőzik.
„Nagyon hosszú volt ez az idény, alig hiszem el, hogy már június van és végre jön a négyes döntő. Ez a torna lebegett végig a szemünk előtt, már a nyári alapozás során is erre készültünk. Izgatottan várjuk ezt a hétvégét, próbáljuk a legjobbunkat nyújtani mindkét nap – mondta a Mandiner kérdésére válaszolva a 24 éves Albek, aki arról is beszélt, hogy milyen légiósként hazai közönség előtt kézilabdázni. – Érdekes, de közben nagyon jó érzés itthon lenni. Már a csütörtöki megérkezésünk során nagyon jó volt a hangulat, és magyar hangokat hallani is felemelő volt számomra.
Többektől is azt hallottam, hogy elképesztő élmény az MVM Dome-ban játszani magyarként”
– fogalmazott a 189 centis jobbátlövő, aki szerint minden évben azért küzd a klub, hogy Budapestről jó eredménnyel térjenek haza, noha idáig csak kudarcokban volt részük, és ezeken most már mindannyian javítani szeretnének.
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Jön az idény legfontosabb szakasza!
Felidézte: Franciaországban a bajnoki címről mindössze rosszabb gólkülönbségük miatt maradtak le a Bresttel szemben, ezt most igyekeznek plusz motivációnak felhasználni. Ha ez nem lenne elég, magyarként egyébként is pikáns lehet egy román rivális elleni összecsapás. „Úgy gondolom, hogy a stabil védekezésünk lesz a kulcs. Az ellenfélnek világklasszis lövőik vannak, emellett tartanunk kell magunkat a megbeszélt taktikai elemekhez” – zárta gondolatait Albek Anna.
A CSM București a 2017–2018-as idény óta először jutott be újra a final fourba, legutóbb a román csapat a harmadik helyen végzett. Első budapesti szereplésük során (2016) a bukarestiek megnyerték a Bajnokok Ligáját.
A Metz az elmúlt öt egymás elleni mérkőzését – hazai pályán és idegenben is – megnyerte a CSM ellen. A románok legutóbb 2020-ban győzték le a franciákat.
A Bucuresti-t irányító Bojana Popovics játékosként már diadalmaskodott a sorozatban, most pedig edzőként is révbe érne, mellyel történelmet írna a nők között.
A Brest a 2020–2021-es évad óta nem járt a magyar fővárosban BL-hétvégén. A francia klub akkor az elődöntőben – büntetőpárbaj után – verte meg a Győrt, majd a fináléban kikapott a norvég Vipers Kristiansandtól.
A Brest játékosa, Ana Gros Magyarországon zárja le kiemelkedő pályafutását, mivel a szlovén jobbátlövő visszavonul az aktív kézilabdától. A Bretagne színeiben 2021-ben 135 találattal a sorozat gólkirálya lett, és egyike annak az öt kézilabdázónak az EHF Bajnokok Ligájában, aki átlépte az 1000 gólos álomhatárt (eddig 1005-ször volt eredményes).
Két másik játékos is befejezi karrierjét a budapesti torna után: az ETO csapatkapitánya, Anna Lagerquist, valamint a szintén győri és korábbi válogatottbeli csapattársa, Nathalie Hagman.
A Győri Audi ETO KC elképesztő idényt fut: a kisalföldiek minden sorozatot figyelembe véve mindössze két vereséget szenvedtek, legutóbb februárban kaptak ki a dán Team Esbjergtől (33–28).
A győri Szemerey Zsófinak is különleges lesz ez a final four, hiszen éppen a Metz HB-t hagyta ott tavaly az ETO-ért. „Hetek óta csak a brestiek elleni elődöntő jár a fejünkben, a játékukhoz igazítottuk a felkészülésünket, főleg a védekezésünket és a támadásunkat. Abból a szempontból is érdekes meccs vár ránk, hogy idén még nem találkoztunk velük, de ez nem jelent semmit, mert ismerjük a játékosaikat. Mindenki azt kérdezi, hogy milyen érzés lesz nekem, ha összekerülünk a Metzcel. Nem akarok ennyire előreszaladni, az első feladatra koncentrálok, ha sikeresen vesszük a szombati akadályt, akkor majd ráérek ezen gondolkodni. Annyit azért elárulhatok, hogy szurkolok a magyar lányoknak, jó lenne összefutni velük a vasárnapi fináléba, s ott megállítani őket” – jegyezte meg a 32 esztendős kapus.
Szemerey kiemelte: nem foglalkoznak azzal, hogy a Bajnokok Ligája négyes döntőjének ők a legnagyobb esélyesei, és mindenki őket akarja megverni.
„Érdekes, hogy a keretből sokan inkább nyugalmat sugároznak. Talán azért, mert ők nem újoncok e tekintetben, vannak közöttünk többszörös BL-győztesek.”
A rutinos hálóőr végezetül kitért posztriválisára, a francia Hatadou Sakóra, akivel hamar megtalálták a közös hangot. „A szakmai stábnak ebben óriási szerepe van, nagyon jól kezelnek mindkettőnket, remekül forgatnak, tűzben tartanak minket, mindketten érezzük a bizalmat. Egy biztos, más típusú, stílusú kapusok vagyunk, ami talán kiszámíthatatlanná tesz minket az ellenfelek szemében” – mutatott rá Szemerey Zsófi.
A mostani évadban mindössze két vereséget számláló, triplázásra hajtó – bajnoki cím az NB I-ben, Magyar Kupa- és BL-siker – Győrtől egyébként még Fodor Csengének lesz lehetősége magyar publikum előtt ünnepelni.
szombat, elődöntők:
vasárnap, helyosztók:
Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt (archív)