Újabb BL-döntőnek ad otthont Budapest – mindenki a magyarokat akarja legyőzni

Érdekességek a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjéről

A CSM București a 2017–2018-as idény óta először jutott be újra a final fourba, legutóbb a román csapat a harmadik helyen végzett. Első budapesti szereplésük során (2016) a bukarestiek megnyerték a Bajnokok Ligáját.

A Metz az elmúlt öt egymás elleni mérkőzését – hazai pályán és idegenben is – megnyerte a CSM ellen. A románok legutóbb 2020-ban győzték le a franciákat.

A Bucuresti-t irányító Bojana Popovics játékosként már diadalmaskodott a sorozatban, most pedig edzőként is révbe érne, mellyel történelmet írna a nők között.

A Brest a 2020–2021-es évad óta nem járt a magyar fővárosban BL-hétvégén. A francia klub akkor az elődöntőben – büntetőpárbaj után – verte meg a Győrt, majd a fináléban kikapott a norvég Vipers Kristiansandtól.

A Brest játékosa, Ana Gros Magyarországon zárja le kiemelkedő pályafutását, mivel a szlovén jobbátlövő visszavonul az aktív kézilabdától. A Bretagne színeiben 2021-ben 135 találattal a sorozat gólkirálya lett, és egyike annak az öt kézilabdázónak az EHF Bajnokok Ligájában, aki átlépte az 1000 gólos álomhatárt (eddig 1005-ször volt eredményes).

Két másik játékos is befejezi karrierjét a budapesti torna után: az ETO csapatkapitánya, Anna Lagerquist, valamint a szintén győri és korábbi válogatottbeli csapattársa, Nathalie Hagman.

A Győri Audi ETO KC elképesztő idényt fut: a kisalföldiek minden sorozatot figyelembe véve mindössze két vereséget szenvedtek, legutóbb februárban kaptak ki a dán Team Esbjergtől (33–28).