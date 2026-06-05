Ft
Ft
26°C
14°C
Ft
Ft
26°C
14°C
06. 05.
péntek
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
06. 05.
péntek
Hírek
Vélemények
Hetilap
CSM Bucuresti Brest Bretagne BL Metz Bajnokok Ligája-döntő női kézilabda Budapest Bajnokok Ligája Győri Audi ETO KC

Újabb BL-döntőnek ad otthont Budapest – mindenki a magyarokat akarja legyőzni

2026. június 05. 17:05

A Győri Audi ETO KC elképesztő idényt fut: a kisalföldiek minden sorozatot figyelembe véve mindössze két vereséget szenvedtek, most a bajnoki cím és Magyar Kupa-siker mellé a BL-t is megnyernék. Szombaton rajtol a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntője az MVM Dome-ban.

2026. június 05. 17:05
null
Nagy Péter

Összességében a nyolcadik, sorozatban pedig a harmadik sikeréért száll harcba a női kézilabda Bajnokok Ligája hétvégi, budapesti négyes döntőjében a Győri Audi ETO KC, amelynek a négy között – 2021 után ismét – a Brest Bretagne lesz az ellenfele szombaton 18 órától. A franciákkal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy bajnokként érkeznek a magyar fővárosba, miután a két honfitársunkat, Albek Annát és Vámos Petrát a soraiban tudó metzieket megelőzve végeztek az élen. A szintén BL-final four-résztvevő Metz a másik ágon a román CSM Bucuresti-vel mérkőzik.

Bajnokok Ligája, BL, négyes döntő, kézilabda, Budapest
Bajnokok Ligája-négyes döntő Budapesten: Albek Anna francia csapata a döntőben találkozhat a Győrrel / Fotó: MTI/Bodnár Boglárka (archív)

„Nagyon hosszú volt ez az idény, alig hiszem el, hogy már június van és végre jön a négyes döntő. Ez a torna lebegett végig a szemünk előtt, már a nyári alapozás során is erre készültünk. Izgatottan várjuk ezt a hétvégét, próbáljuk a legjobbunkat nyújtani mindkét nap – mondta a Mandiner kérdésére válaszolva a 24 éves Albek, aki arról is beszélt, hogy milyen légiósként hazai közönség előtt kézilabdázni. – Érdekes, de közben nagyon jó érzés itthon lenni. Már a csütörtöki megérkezésünk során nagyon jó volt a hangulat, és magyar hangokat hallani is felemelő volt számomra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Többektől is azt hallottam, hogy elképesztő élmény az MVM Dome-ban játszani magyarként”

– fogalmazott a 189 centis jobbátlövő, aki szerint minden évben azért küzd a klub, hogy Budapestről jó eredménnyel térjenek haza, noha idáig csak kudarcokban volt részük, és ezeken most már mindannyian javítani szeretnének.

 

Ezt is ajánljuk a témában

Felidézte: Franciaországban a bajnoki címről mindössze rosszabb gólkülönbségük miatt maradtak le a Bresttel szemben, ezt most igyekeznek plusz motivációnak felhasználni. Ha ez nem lenne elég, magyarként egyébként is pikáns lehet egy román rivális elleni összecsapás. „Úgy gondolom, hogy a stabil védekezésünk lesz a kulcs. Az ellenfélnek világklasszis lövőik vannak, emellett tartanunk kell magunkat a megbeszélt taktikai elemekhez” – zárta gondolatait Albek Anna.

Érdekességek a női kézilabda Bajnokok Ligája négyes döntőjéről

A CSM București a 2017–2018-as idény óta először jutott be újra a final fourba, legutóbb a román csapat a harmadik helyen végzett. Első budapesti szereplésük során (2016) a bukarestiek megnyerték a Bajnokok Ligáját.

A Metz az elmúlt öt egymás elleni mérkőzését – hazai pályán és idegenben is – megnyerte a CSM ellen. A románok legutóbb 2020-ban győzték le a franciákat.

A Bucuresti-t irányító Bojana Popovics játékosként már diadalmaskodott a sorozatban, most pedig edzőként is révbe érne, mellyel történelmet írna a nők között.

A Brest a 2020–2021-es évad óta nem járt a magyar fővárosban BL-hétvégén. A francia klub akkor az elődöntőben – büntetőpárbaj után – verte meg a Győrt, majd a fináléban kikapott a norvég Vipers Kristiansandtól.

A Brest játékosa, Ana Gros Magyarországon zárja le kiemelkedő pályafutását, mivel a szlovén jobbátlövő visszavonul az aktív kézilabdától. A Bretagne színeiben 2021-ben 135 találattal a sorozat gólkirálya lett, és egyike annak az öt kézilabdázónak az EHF Bajnokok Ligájában, aki átlépte az 1000 gólos álomhatárt (eddig 1005-ször volt eredményes).

Két másik játékos is befejezi karrierjét a budapesti torna után: az ETO csapatkapitánya, Anna Lagerquist, valamint a szintén győri és korábbi válogatottbeli csapattársa, Nathalie Hagman.

A Győri Audi ETO KC elképesztő idényt fut: a kisalföldiek minden sorozatot figyelembe véve mindössze két vereséget szenvedtek, legutóbb februárban kaptak ki a dán Team Esbjergtől (33–28).

A győri Szemerey Zsófinak is különleges lesz ez a final four, hiszen éppen a Metz HB-t hagyta ott tavaly az ETO-ért. „Hetek óta csak a brestiek elleni elődöntő jár a fejünkben, a játékukhoz igazítottuk a felkészülésünket, főleg a védekezésünket és a támadásunkat. Abból a szempontból is érdekes meccs vár ránk, hogy idén még nem találkoztunk velük, de ez nem jelent semmit, mert ismerjük a játékosaikat. Mindenki azt kérdezi, hogy milyen érzés lesz nekem, ha összekerülünk a Metzcel. Nem akarok ennyire előreszaladni, az első feladatra koncentrálok, ha sikeresen vesszük a szombati akadályt, akkor majd ráérek ezen gondolkodni. Annyit azért elárulhatok, hogy szurkolok a magyar lányoknak, jó lenne összefutni velük a vasárnapi fináléba, s ott megállítani őket” – jegyezte meg a 32 esztendős kapus.

Szemerey kiemelte: nem foglalkoznak azzal, hogy a Bajnokok Ligája négyes döntőjének ők a legnagyobb esélyesei, és mindenki őket akarja megverni. 

„Érdekes, hogy a keretből sokan inkább nyugalmat sugároznak. Talán azért, mert ők nem újoncok e tekintetben, vannak közöttünk többszörös BL-győztesek.”

 A rutinos hálóőr végezetül kitért posztriválisára, a francia Hatadou Sakóra, akivel hamar megtalálták a közös hangot. „A szakmai stábnak ebben óriási szerepe van, nagyon jól kezelnek mindkettőnket, remekül forgatnak, tűzben tartanak minket, mindketten érezzük a bizalmat. Egy biztos, más típusú, stílusú kapusok vagyunk, ami talán kiszámíthatatlanná tesz minket az ellenfelek szemében” – mutatott rá Szemerey Zsófi.

A mostani évadban mindössze két vereséget számláló, triplázásra hajtó – bajnoki cím az NB I-ben, Magyar Kupa- és BL-siker – Győrtől egyébként még Fodor Csengének lesz lehetősége magyar publikum előtt ünnepelni.

A program (MVM Dome)

szombat, elődöntők:

  • Metz HB (francia)–CSM Bucuresti (román), 15.00
  • Brest Bretagne (francia)–Győri Audi ETO KC, 18.00

vasárnap, helyosztók:

  • a 3. helyért: 15.00
  • döntő: 18.00

Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt (archív)

Összesen 2 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
alfonzo
2026. június 05. 17:15
Kinek köszönhető ez, na kinek ? természetesen Messiásunknak. Na látjátok.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!