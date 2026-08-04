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Bóka János Magyar Péter Fidesz

Megbukott a kormány a válságkezelésből Bóka János szerint

2026. augusztus 04. 21:29

A Fidesz frakcióvezetője úgy látja, Magyar Péter kormányában eluralkodott a zűrzavar.

2026. augusztus 04. 21:29
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„A válsághelyzet megmutatta, hogy Magyar Péter kormányában kapkodás, fejetlenség és zűrzavar uralkodik” – jelentette ki Bóka János. A Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője szerint négy hónappal a választások után még nem álltak fel teljesen a minisztériumok, senki sem tudja, hogy egy-egy szakterületért pontosan ki felel.

„A szakembereket kirúgták, helyükre politikai kinevezettek kerültek. Valódi válságkezelés helyett pedig továbbra is csak Facebook-kormányzás zajlik”

 – közölte a Fidesz politikusa.

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Bóka János felsorolta: a területfejlesztésért felelős minisztériumban nincsen közigazgatási államtitkár, a környezetvédelemmel foglalkozó minisztériumban a vízügyi államtitkárnak nincs szakmai tapasztalata a rábízott területen, a villamosenergia ellátásért felelős MVM vezetését pedig az energiaválság előtt néhány nappal fejezte le a miniszterelnök.

Fotó: Földházi Árpád / Mandiner

 

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Összesen 23 komment

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Sorrend:
demalgon
2026. augusztus 04. 23:43
massivement7 2026. augusztus 04. 23:22 A legutóbbi közvéleménykutatások szerint a Fidesznek harmadannyi szimpatizánsa van, mint a Fidesznek. A fiatalok között még nagyobb, sokszoros az arány, tehát a szotyis zsírnindzsa politikai pályafutása itt csúfondáros véget is ért, a fidkánymaffiát pedig felszámolják jogállami módszerekkel. Kukába lettek baszva. KDNP meg Zsóti bácsi, hagyjuk is őket csendben kimúlni. A legújabb kutatások szerint az itteni hazaáruló szodomita tiszarosok értelme kb annyi, mint egy teleszart tyúkketrec..
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the-purge
2026. augusztus 04. 23:37
Kóka-Bóka merre kolbászolt az utóbbi 16 évben? Miből szerzett tapasztalatot? A semmittevésből? 🤡 🤣🤣🤣🤣🤣
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0
1
massivement7
2026. augusztus 04. 23:22
A legutóbbi közvéleménykutatások szerint a Fidesznek harmadannyi szimpatizánsa van, mint a Fidesznek. A fiatalok között még nagyobb, sokszoros az arány, tehát a szotyis zsírnindzsa politikai pályafutása itt csúfondáros véget is ért, a fidkánymaffiát pedig felszámolják jogállami módszerekkel. Kukába lettek baszva. KDNP meg Zsóti bácsi, hagyjuk is őket csendben kimúlni.
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0
1
NokiNokedli
•••
2026. augusztus 04. 23:11 Szerkesztve
PlatósPeti és bandájának a válságkezelése abban merült ki, hogy mindenkit kértek, illetve sokakat megfenyegettek, hogy csökkentsék a víz-, és villanyfogyasztásukat. Komolyabb intézkedéseket is hozhattak volna, csak egyet emlek ki. A kiserőműves napelemes cégek nagy részénél ott döglik üresjáratban a napelemek egy része. Talán meg kellett volna vizsgálni, hogy ezek ki tudnak-e tolni villanyt a hálózatba, és a hálózat tudja-e fogadni, szétosztani, csökkentve az importot? Balf.szok ezek.
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