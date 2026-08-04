Megbukott a kormány a válságkezelésből Bóka János szerint

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
A Fidesz frakcióvezetője úgy látja, Magyar Péter kormányában eluralkodott a zűrzavar.
„A válsághelyzet megmutatta, hogy Magyar Péter kormányában kapkodás, fejetlenség és zűrzavar uralkodik” – jelentette ki Bóka János. A Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője szerint négy hónappal a választások után még nem álltak fel teljesen a minisztériumok, senki sem tudja, hogy egy-egy szakterületért pontosan ki felel.
„A szakembereket kirúgták, helyükre politikai kinevezettek kerültek. Valódi válságkezelés helyett pedig továbbra is csak Facebook-kormányzás zajlik”
– közölte a Fidesz politikusa.
Bóka János felsorolta: a területfejlesztésért felelős minisztériumban nincsen közigazgatási államtitkár, a környezetvédelemmel foglalkozó minisztériumban a vízügyi államtitkárnak nincs szakmai tapasztalata a rábízott területen, a villamosenergia ellátásért felelős MVM vezetését pedig az energiaválság előtt néhány nappal fejezte le a miniszterelnök.
Fotó: Földházi Árpád / Mandiner