Megbukott a kormány a válságkezelésből Bóka János szerint

„A válsághelyzet megmutatta, hogy Magyar Péter kormányában kapkodás, fejetlenség és zűrzavar uralkodik” – jelentette ki Bóka János. A Fidesz országgyűlési frakciójának vezetője szerint négy hónappal a választások után még nem álltak fel teljesen a minisztériumok, senki sem tudja, hogy egy-egy szakterületért pontosan ki felel.

„A szakembereket kirúgták, helyükre politikai kinevezettek kerültek. Valódi válságkezelés helyett pedig továbbra is csak Facebook-kormányzás zajlik”

– közölte a Fidesz politikusa.