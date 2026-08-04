„Mindenki, aki ezentúl a Tisza felkérésére pozíciót vállal, gondoljon a közmédia Híradó főszerkesztő és műsorvezető esetére, vagy az országgyűlési hivatalvezető esetére. Magyar Péter egy kommenttel bármikor kirúghatja őket. Indok nélkül, alap nélkül, jogi felhatalmazás nélkül. A forradalom felfalja gyermekeit! (Milyen bölcs volt Polgár Judit.)”

Nyitókép: Bruzák Noémi/MTI