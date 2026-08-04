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tisza polgár judit Magyar Péter

Magyar Péter egy kommenttel bármikor kirúghatja őket

2026. augusztus 04. 15:44

Indok nélkül, alap nélkül, jogi felhatalmazás nélkül.

2026. augusztus 04. 15:44
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Rétvári Bence
Rétvári Bence
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„Mindenki, aki ezentúl a Tisza felkérésére pozíciót vállal, gondoljon a közmédia Híradó főszerkesztő és műsorvezető esetére, vagy az országgyűlési hivatalvezető esetére. Magyar Péter egy kommenttel bármikor kirúghatja őket. Indok nélkül, alap nélkül, jogi felhatalmazás nélkül. A forradalom felfalja gyermekeit! (Milyen bölcs volt Polgár Judit.)” 

Nyitókép: Bruzák Noémi/MTI

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Összesen 27 komment

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sagirdilsiz-2
2026. augusztus 04. 17:39
Azért ez a szitu sokat mondhat a kiválasztottak önértékeléséről is, hogy az elmúlt hónapok történései után, úgy mint éles eszű és vájt fülű kommunikációs szakemberek nem látták, hogy mibe lépnek direkt bele. Aki véletlenül lép bele, arra a népi hiedelem azt mondja, hogy szerencséje lesz. Aki meg direkt beletapicskol úgy, hogy már sokméterrel előre látja, az hülye....ezt én mondom, de lehet hogy majd ebbű is népi okosság válik, gyakori előfordulás és szájhagyomány alapján.
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fernandvix
2026. augusztus 04. 17:29
elcapo-3fernandvix 2026. augusztus 04. 17:06 Mit nem értesz cigó? A TISZA kérte fel azt a bizonyos Hajdút?
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Hangillat
2026. augusztus 04. 17:28
Indok: a zsarnok undok.
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pollip
2026. augusztus 04. 17:24
Mivel tartja őket sakkban? Mivel félemlíti meg őket, pl Bodaczot!
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