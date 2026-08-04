Orosz-ukrán háború: egy török teherhajót ért találat a Fekete-tengeren

Drónok találtak el egy török teherhajót a Fekete-tengeren, a legénység legalább három tagja súlyosan megsebesült – közölte a török tengerészeti főigazgatóság hétfőn este.

A tájékoztatás szerint a törökországi Samsunba tartó hajót nagyjából 20 tengeri mérföldre (37 kilométer) Novorosszijszk orosz kikötőtől érte a támadás.