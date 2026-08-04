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novorosszijszk orosz-ukrán háború hajó ukrajna oroszország

Orosz-ukrán háború: egy török teherhajót ért találat a Fekete-tengeren

2026. augusztus 04. 06:17

A teherhajó 22 fős legénységét az orosz haditengerészet egységei biztonságba helyezték Novorosszijszk kikötőjében.

2026. augusztus 04. 06:17
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Drónok találtak el egy török teherhajót a Fekete-tengeren, a legénység legalább három tagja súlyosan megsebesült – közölte a török tengerészeti főigazgatóság hétfőn este.

A tájékoztatás szerint a törökországi Samsunba tartó hajót nagyjából 20 tengeri mérföldre (37 kilométer) Novorosszijszk orosz kikötőtől érte a támadás.

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Ukrajna és Oroszország az utóbbi időben fokozta a kölcsönös támadásokat a Fekete-tengeren közlekedő hajók ellen. Ezúttal egy török teherhajót ért találat. A török hatóság ugyan nem közölte a drónok eredetét, de

a török sajtó a hajó török kapitányára hivatkozva több ukrán pilóta nélküli repülőeszközről számolt be, amelyek becsapódása következtében tűz ütött ki a kameruni zászló alatt közlekedő jármű fedélzetén.

A teherhajó 22 fős legénységét az orosz haditengerészet egységei biztonságba helyezték Novorosszijszk kikötőjében.

A török közlekedési minisztérium közlése szerint a Nadezhda nevű hajó 22 fős legénységből 13-an török állampolgárok. A tárca hozzátette, hogy a tüzet a fedélzeten nem sikerült eloltani, mentőműveletre a drónveszély miatt egyelőre nincs lehetőség.

A TASZSZ orosz hírügynökség szerint a gördülő rakományok szállítására tervezett 118 méter hosszú teherhajót 1978-ban építették Dániában, Kamerun zászlaja alatt közlekedik, a Nadezhda Roro cég tulajdonában van, üzemeltetési és műszaki irányítását pedig a török Kalyoncu Ro-Ro Denizcilik vállalat végzi.

(MTI)

Nyitóképünk illusztráció, forrása: AFP

 

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Összesen 2 komment

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polárüveg
2026. augusztus 04. 09:10
Amikor ukrán drónról beszélnek, akkor helyesebb lenne ukrán alias a Nyugat drónjáról beszélni. Nagy-Britannia az elmúlt években sokszor bebizonyította, hogy a Nyugat akarja ellenőrizni a Fekete-tenger hajóforgalmát. Is. Ők akarják megszabni, hogy kik és mennyiért hajózhatnak. Ezt nevezik ukrán szabadságharcnak. Na most akkor aki a meg nem engedett, a nemzetközi joggal ellentétes katonai eszközökkel történő zsarolás és zsaroló ellen fellép, az vajon nem szabadságharcos?
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NovaTerra
2026. augusztus 04. 08:37
Vajon mi lesz a török reakció? Középhatalmi státuszúkba nem nagyon fér bele, hogy az ilyet szó nélkül hagyják. Ha meg csak szóban kifogásolják, akkor az vajon mennyire érdekli majd a z ukránokat?
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