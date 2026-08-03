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ukrán dróntámadás strand oroszország

Orosz strandolók közé lőttek az ukránok, hatan meghaltak

2026. augusztus 03. 17:36

Az elhunytak között három gyermek is van, további negyven ember pedig megsérült.

2026. augusztus 03. 17:36
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Hat halálos áldozatot követelt egy ukrán dróntámadás Oroszország délnyugati részén, egy zsúfolt fekete-tengeri strandon – jelentette a BBC. Venjamin Kondratyev, a Krasznodari terület kormányzója bejelentette, hogy az elhunytak között három gyermek is van, további negyven ember pedig megsérült, amikor a pilóta nélküli repülőgép becsapódott a Gelendzsik közelében fekvő Arhipo-Oszipovka üdülőváros partjánál. 

A BBC által ellenőrzött videofelvételek tanúsága szerint a drón közvetlenül a strandolók közelében robbant fel. 

Katonai szakértők szerint a fegyver valódi célpontja a mintegy negyven kilométerre fekvő novorosszijszki orosz haditengerészeti bázis lehetett, de a járművet vagy még a cél elérése előtt semlegesítették, vagy meghibásodás miatt tért le az útjáról. Az ukrán hadsereg egyelőre hivatalosan nem kommentálta a tengerparti incidenst.

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Ezzel párhuzamosan egy másik ukrán dróntámadás is érte Oroszország belső területeit. 

A Moszkvától mintegy 180 kilométerre keletre fekvő régióban az ukrán erők a Wildberries online kiskereskedelmi óriásvállalat egyik raktárbázisát vették tűz alá. 

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a támadásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy ezek az akciók közvetlenül az orosz emberek otthonába viszik vissza a háború valóságát.

Elemzők szerint a Wildberries logisztikai központjainak szisztematikus támadása komoly stratégiai és pszichológiai hatást gyakorol az orosz hátországra. Alexandra Prokopenko, a Carnegie Oroszország-Eurázsia Központ munkatársa rámutatott, hogy bár az energetikai infrastruktúra elleni ukrán csapások nagyobb gazdasági kárt okoznak, a lakossági felháborodást és a bizonytalanságérzetet sokkal inkább az ilyen, közvetlenül a lakosságot és a kisvállalkozásokat érintő raktártüzek fokozzák, amelyek miatt több cég már most a csőd szélére sodródott. Emellett Emily Ferris, a brit RUSI védelmi kutatóintézet szakértője kifejtette, hogy a webáruház kínálatában szereplő katonai felszerelések, egyenruhák, hőkamerák és elektronikai alkatrészek közvetlenül a frontvonalon harcoló orosz csapatok ellátását szolgálják, így a terjesztési hálózatok megsemmisítése a katonai utánpótlási láncokat is gyengíti.

A megnövekedett intenzitású ukrán dróncsapások közvetlen válaszként értelmezhetők azokra a szombati, Kijevet ért pusztító orosz rakétatámadásokra, amelyekben legalább kilenc civil életét vesztette az ukrán fővárosban.

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Összesen 38 komment

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Sorrend:
C_C_Catch
2026. augusztus 03. 18:35
Monte Carlo 2026. augusztus 03. 18:00 Kérjül C_C_Catch kommentelőt is kitiltani ------------------------------------------------------------- kis retek tetves tiszás geci vagy
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1
0
csulak
2026. augusztus 03. 18:28
az orkranok mar csak ilyenek
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3
1
Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 03. 18:19
Monte Carlo 2026. augusztus 03. 18:17 Beszartak-a-fideszesek 2026. augusztus 03. 18:10 • Szerkesztve Pedig ez háborús bcs. Azon minden civilizált ember felháborodik. Akár oroszok, akár ukránok követték el. Nem háborodom fel. Szarok rá. Az se érdekel, ha gyerekek belei borítják be a plázst. Nem érdekel se az orosz, se az ukrán.
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0
2
Beszartak-a-fideszesek
2026. augusztus 03. 18:18
Monte Carlo 2026. augusztus 03. 18:17 Beszartak-a-fideszesek 2026. augusztus 03. 18:10 • Szerkesztve Pedig ez háborús bcs. Azon minden civilizált ember felháborodik. Akár oroszok, akár ukránok követték el. Ha az orosz követi el vagy helyeslitek, vagy letagadjátok. Szóval ne játszd magad, fideszektás.
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3
4
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