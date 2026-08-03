Orosz strandolók közé lőttek az ukránok, hatan meghaltak

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
Az elhunytak között három gyermek is van, további negyven ember pedig megsérült.
Hat halálos áldozatot követelt egy ukrán dróntámadás Oroszország délnyugati részén, egy zsúfolt fekete-tengeri strandon – jelentette a BBC. Venjamin Kondratyev, a Krasznodari terület kormányzója bejelentette, hogy az elhunytak között három gyermek is van, további negyven ember pedig megsérült, amikor a pilóta nélküli repülőgép becsapódott a Gelendzsik közelében fekvő Arhipo-Oszipovka üdülőváros partjánál.
A BBC által ellenőrzött videofelvételek tanúsága szerint a drón közvetlenül a strandolók közelében robbant fel.
Katonai szakértők szerint a fegyver valódi célpontja a mintegy negyven kilométerre fekvő novorosszijszki orosz haditengerészeti bázis lehetett, de a járművet vagy még a cél elérése előtt semlegesítették, vagy meghibásodás miatt tért le az útjáról. Az ukrán hadsereg egyelőre hivatalosan nem kommentálta a tengerparti incidenst.
Ezzel párhuzamosan egy másik ukrán dróntámadás is érte Oroszország belső területeit.
A Moszkvától mintegy 180 kilométerre keletre fekvő régióban az ukrán erők a Wildberries online kiskereskedelmi óriásvállalat egyik raktárbázisát vették tűz alá.
Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a támadásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy ezek az akciók közvetlenül az orosz emberek otthonába viszik vissza a háború valóságát.
Elemzők szerint a Wildberries logisztikai központjainak szisztematikus támadása komoly stratégiai és pszichológiai hatást gyakorol az orosz hátországra. Alexandra Prokopenko, a Carnegie Oroszország-Eurázsia Központ munkatársa rámutatott, hogy bár az energetikai infrastruktúra elleni ukrán csapások nagyobb gazdasági kárt okoznak, a lakossági felháborodást és a bizonytalanságérzetet sokkal inkább az ilyen, közvetlenül a lakosságot és a kisvállalkozásokat érintő raktártüzek fokozzák, amelyek miatt több cég már most a csőd szélére sodródott. Emellett Emily Ferris, a brit RUSI védelmi kutatóintézet szakértője kifejtette, hogy a webáruház kínálatában szereplő katonai felszerelések, egyenruhák, hőkamerák és elektronikai alkatrészek közvetlenül a frontvonalon harcoló orosz csapatok ellátását szolgálják, így a terjesztési hálózatok megsemmisítése a katonai utánpótlási láncokat is gyengíti.
A megnövekedett intenzitású ukrán dróncsapások közvetlen válaszként értelmezhetők azokra a szombati, Kijevet ért pusztító orosz rakétatámadásokra, amelyekben legalább kilenc civil életét vesztette az ukrán fővárosban.
Nyitókép: X-képernyőkép