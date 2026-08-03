Orosz strandolók közé lőttek az ukránok, hatan meghaltak

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a támadásokkal kapcsolatban úgy fogalmazott, hogy ezek az akciók közvetlenül az orosz emberek otthonába viszik vissza a háború valóságát.

Elemzők szerint a Wildberries logisztikai központjainak szisztematikus támadása komoly stratégiai és pszichológiai hatást gyakorol az orosz hátországra. Alexandra Prokopenko, a Carnegie Oroszország-Eurázsia Központ munkatársa rámutatott, hogy bár az energetikai infrastruktúra elleni ukrán csapások nagyobb gazdasági kárt okoznak, a lakossági felháborodást és a bizonytalanságérzetet sokkal inkább az ilyen, közvetlenül a lakosságot és a kisvállalkozásokat érintő raktártüzek fokozzák, amelyek miatt több cég már most a csőd szélére sodródott. Emellett Emily Ferris, a brit RUSI védelmi kutatóintézet szakértője kifejtette, hogy a webáruház kínálatában szereplő katonai felszerelések, egyenruhák, hőkamerák és elektronikai alkatrészek közvetlenül a frontvonalon harcoló orosz csapatok ellátását szolgálják, így a terjesztési hálózatok megsemmisítése a katonai utánpótlási láncokat is gyengíti.

A megnövekedett intenzitású ukrán dróncsapások közvetlen válaszként értelmezhetők azokra a szombati, Kijevet ért pusztító orosz rakétatámadásokra, amelyekben legalább kilenc civil életét vesztette az ukrán fővárosban.