Azonosítatlan tárgy zuhant le Lengyelországban

Oroszország az éjjel megint rakétazáport szabadított Ukrajnára: többen meghaltak
A légvédelem 55 rakétát és 265 pilóta nélküli repülőgépet elfogott az ország északi, déli és keleti régióiban.
A hatóságok egyelőre nem állapították meg, hogy az objektum drón vagy rakéta volt-e, és származási helyét sem sikerült azonosítani.
Csütörtök kora reggel, Oroszország legutóbbi ukrajnai támadása során egy azonosítatlan repülő tárgy zuhant le Kelet-Lengyelországban, amely egy 10 méter széles krátert és szétszórt roncsokat hagyott maga után – közölték a lengyel hatóságok.
A tárgyat hajnali 3:40-kor észlelték, amint nyugati irányba haladt a lengyel légtérben
– közölte a lengyel Műveleti Parancsnokság. Egy F-16-os vadászgépet küldtek ki a tárgy azonosítására és elfogására, de a tárgy hat perccel később eltűnt a radarról, még mielőtt azonosítani tudták volna – írja a Politico.
Ezt követően egy Mi-24 harci helikopter azonosította a valószínűsíthető becsapódási helyszínt egy beépítetlen területen, Tarnawa-Kolonia közelében, a Lublin megyei régióban – az ukrán határ közelében. A helyi rendőrség szerint a rendőrség egy krátert és roncsokat talált egy mezőn, körülbelül 2 kilométerre a legközelebbi épületektől, miután a lakosok hangos robbanásról számoltak be.
Donald Tusk lengyel miniszterelnök úton van a helyszínre – mondta Adam Szłapka kormány szóvivő.
„Összehívtam egy koordinációs csoportot a védelmi miniszter és az érintett szolgálatok részvételével, akik már órák óta a helyszínen dolgoznak, és rendszeresen tájékoztatnak az esemény minden körülményéről”
– írta Tusk a közösségi médiában.
Oroszország támadásai az éjszaka folyamán legalább nyolc ember életét követelték Ukrajna-szerte – számolt be a Reuters. A baleset nyomán Lengyelország sürgősen vadászgépeket indított útnak, és rövid ideig légitámadás-riadó szirénákat is bekapcsolt Lublinban.
Nyitókép: Fotó: Wojtek Radwanski / AFP
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A légvédelem 55 rakétát és 265 pilóta nélküli repülőgépet elfogott az ország északi, déli és keleti régióiban.
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