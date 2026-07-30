Azonosítatlan tárgy zuhant le Lengyelországban

Csütörtök kora reggel, Oroszország legutóbbi ukrajnai támadása során egy azonosítatlan repülő tárgy zuhant le Kelet-Lengyelországban, amely egy 10 méter széles krátert és szétszórt roncsokat hagyott maga után – közölték a lengyel hatóságok.

A tárgyat hajnali 3:40-kor észlelték, amint nyugati irányba haladt a lengyel légtérben

– közölte a lengyel Műveleti Parancsnokság. Egy F-16-os vadászgépet küldtek ki a tárgy azonosítására és elfogására, de a tárgy hat perccel később eltűnt a radarról, még mielőtt azonosítani tudták volna – írja a Politico.