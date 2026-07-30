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lengyelország donald tusk oroszország

Azonosítatlan tárgy zuhant le Lengyelországban

2026. július 30. 10:45

A hatóságok egyelőre nem állapították meg, hogy az objektum drón vagy rakéta volt-e, és származási helyét sem sikerült azonosítani.

2026. július 30. 10:45
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Csütörtök kora reggel, Oroszország legutóbbi ukrajnai támadása során egy azonosítatlan repülő tárgy zuhant le Kelet-Lengyelországban, amely egy 10 méter széles krátert és szétszórt roncsokat hagyott maga után – közölték a lengyel hatóságok.

A tárgyat hajnali 3:40-kor észlelték, amint nyugati irányba haladt a lengyel légtérben

 – közölte a lengyel Műveleti Parancsnokság. Egy F-16-os vadászgépet küldtek ki a tárgy azonosítására és elfogására, de a tárgy hat perccel később eltűnt a radarról, még mielőtt azonosítani tudták volna – írja a Politico. 

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 Ezt követően egy Mi-24 harci helikopter azonosította a valószínűsíthető becsapódási helyszínt egy beépítetlen területen, Tarnawa-Kolonia közelében, a Lublin megyei régióban – az ukrán határ közelében. A helyi rendőrség szerint a rendőrség egy krátert és roncsokat talált egy mezőn, körülbelül 2 kilométerre a legközelebbi épületektől, miután a lakosok hangos robbanásról számoltak be.

Donald Tusk lengyel miniszterelnök úton van a helyszínre – mondta Adam Szłapka kormány szóvivő.

„Összehívtam egy koordinációs csoportot a védelmi miniszter és az érintett szolgálatok részvételével, akik már órák óta a helyszínen dolgoznak, és rendszeresen tájékoztatnak az esemény minden körülményéről”

 – írta Tusk a közösségi médiában.

Oroszország támadásai az éjszaka folyamán legalább nyolc ember életét követelték Ukrajna-szerte – számolt be a Reuters. A baleset nyomán Lengyelország sürgősen vadászgépeket indított útnak, és rövid ideig légitámadás-riadó szirénákat is bekapcsolt Lublinban.

Nyitókép: Fotó: Wojtek Radwanski / AFP

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Összesen 19 komment

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Sorrend:
bikfic-0
2026. július 30. 12:16
Az a mi Pepénk szakértői kormányának a népeszerűsége volt.
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2
0
rottyos-ducse
2026. július 30. 12:16
egyelore csak annyi biztos hogy ojjektum vaot
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0
0
johannluipigus
•••
2026. július 30. 12:04 Szerkesztve
A ruszkik voltak. Az ukránok ilyet biztosan nem tennének.
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3
0
[email protected]
2026. július 30. 12:00
Ennek a TUSKÓ DONÁLD-NAK olyan ijesztően rablógyilkos pofája van, hogy hozzá képest Chuck Norris ábrázatja olyan puhán szelid mint a SÓS VIZBEN PÁROLT KUTYAFASZA......
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3
0
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