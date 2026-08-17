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háború brüsszel ukrajna oroszország

Kaja Kallas már a végső csapásra készül: újabb oroszellenes szankciók jöhetnek

2026. augusztus 17. 07:34

Brüsszel tovább fokozná a Moszkvára nehezedő nyomást.

2026. augusztus 17. 07:34
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Oroszország a fronton elért korlátozott eredmények mellett egyre intenzívebb légicsapásokkal próbálja felőrölni Ukrajnát. Kijevet és több ipari térséget ballisztikus rakétákkal támadtak, miközben az ukrán energetikai infrastruktúra jelentős része súlyosan megrongálódott. A közelgő ötödik háborús tél ezért komoly kihívás elé állíthatja az országot, különösen a szűkös légvédelmi kapacitások miatt.

Brüsszel erre újabb nyomásgyakorlással készül. Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ősszel az eddigi legszélesebb körű orosz szankciós csomagot terjeszthetik elő, amely jelentősen növelné a szankcionált személyek, vállalatok és szervezetek számát. A tervezett intézkedések az orosz politikai és gazdasági szereplőket, valamint az olaj- és gázexportot céloznák – írta a Világgazdaság.

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Közben a háború egyre inkább túlmutat a szárazföldi fronton. Oroszország fokozta az ukrán kikötők és hajózási útvonalak elleni támadásokat, miközben Ukrajna drónokkal orosz finomítókat, logisztikai központokat és más stratégiai célpontokat támad. 

Kallas és Markus Reisner ezredes, ismert katonai szakértő  szerint mindkét fél egyre inkább stratégiai szinten eszkalál, mivel a fronton egyik oldal sem képes döntő áttörést elérni.

A konfliktus közben Európa biztonságát is mind közvetlenebbül érinti. Kallas az orosz hibrid támadások erősödésére figyelmeztetett, a NATO keleti szárnyán pedig egyre érzékelhetőbb a fenyegetés. Románia légterében már negyedszer történt idén hasonló incidens, amikor egy NATO-műveletben részt vevő F–18-as vadászgép lelőtt egy feltehetően orosz drónt. A háború így egyre nagyobb kockázatot jelent Ukrajnán túl Európa biztonságára is.

Nyitókép: Olivier Matthys

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Összesen 51 komment

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Sorrend:
monuskaroly
2026. augusztus 17. 10:46
Kinek lesz ez a végső csapás? Csak nem Európára?
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1
0
scandal says Jack
2026. augusztus 17. 10:29
Érthetetlen politikai és stratégiai baklövés, hogy az EU egy apró, minimális népességű és köztudottan russzofób országból választ külügyminisztert. És a nő hozza is ezt a formát, talán pont ez volt a cél... így viszont érthető.
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1
0
Fostos_bohoc_nem_az_en_miniszterelnokom_2026
2026. augusztus 17. 10:21
Ha van példa a kontra szelektált ostoba kvótapicsára, akkor Kallas az állatorvosi ló.
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0
0
angolpuska
2026. augusztus 17. 10:20
Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, az EU illetve Európa legbutább nője, a női nem szégyene. Miatta halnak meg emberek és Európa egyre közelebb kerül a háborúhoz.
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1
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