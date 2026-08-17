Kaja Kallas már a végső csapásra készül: újabb oroszellenes szankciók jöhetnek

Oroszország a fronton elért korlátozott eredmények mellett egyre intenzívebb légicsapásokkal próbálja felőrölni Ukrajnát. Kijevet és több ipari térséget ballisztikus rakétákkal támadtak, miközben az ukrán energetikai infrastruktúra jelentős része súlyosan megrongálódott. A közelgő ötödik háborús tél ezért komoly kihívás elé állíthatja az országot, különösen a szűkös légvédelmi kapacitások miatt.

Brüsszel erre újabb nyomásgyakorlással készül. Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ősszel az eddigi legszélesebb körű orosz szankciós csomagot terjeszthetik elő, amely jelentősen növelné a szankcionált személyek, vállalatok és szervezetek számát. A tervezett intézkedések az orosz politikai és gazdasági szereplőket, valamint az olaj- és gázexportot céloznák – írta a Világgazdaság.