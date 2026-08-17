Kaja Kallas már a végső csapásra készül: újabb oroszellenes szankciók jöhetnek

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Brüsszel tovább fokozná a Moszkvára nehezedő nyomást.
Oroszország a fronton elért korlátozott eredmények mellett egyre intenzívebb légicsapásokkal próbálja felőrölni Ukrajnát. Kijevet és több ipari térséget ballisztikus rakétákkal támadtak, miközben az ukrán energetikai infrastruktúra jelentős része súlyosan megrongálódott. A közelgő ötödik háborús tél ezért komoly kihívás elé állíthatja az országot, különösen a szűkös légvédelmi kapacitások miatt.
Brüsszel erre újabb nyomásgyakorlással készül. Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője szerint ősszel az eddigi legszélesebb körű orosz szankciós csomagot terjeszthetik elő, amely jelentősen növelné a szankcionált személyek, vállalatok és szervezetek számát. A tervezett intézkedések az orosz politikai és gazdasági szereplőket, valamint az olaj- és gázexportot céloznák – írta a Világgazdaság.
Közben a háború egyre inkább túlmutat a szárazföldi fronton. Oroszország fokozta az ukrán kikötők és hajózási útvonalak elleni támadásokat, miközben Ukrajna drónokkal orosz finomítókat, logisztikai központokat és más stratégiai célpontokat támad.
Kallas és Markus Reisner ezredes, ismert katonai szakértő szerint mindkét fél egyre inkább stratégiai szinten eszkalál, mivel a fronton egyik oldal sem képes döntő áttörést elérni.
A konfliktus közben Európa biztonságát is mind közvetlenebbül érinti. Kallas az orosz hibrid támadások erősödésére figyelmeztetett, a NATO keleti szárnyán pedig egyre érzékelhetőbb a fenyegetés. Románia légterében már negyedszer történt idén hasonló incidens, amikor egy NATO-műveletben részt vevő F–18-as vadászgép lelőtt egy feltehetően orosz drónt. A háború így egyre nagyobb kockázatot jelent Ukrajnán túl Európa biztonságára is.
Nyitókép: Olivier Matthys