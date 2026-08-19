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Havasi Bertalan szerint továbbra sem kapta meg a felmentési idejére járó illetményét

2026. augusztus 19. 15:56

A HVG érdeklődésére azt írta a Fidesz kommunikációs igazgatója, hogy Magyar Péter miniszterelnök sem pénzt, sem indoklást nem küldött neki arról, miért maradt el a kifizetés.

2026. augusztus 19. 15:56
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Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint továbbra sem kapta meg a korábbi helyettes államtitkárként neki járó felmentési időre eső illetményét. A HVG érdeklődésére azt írta, hogy Magyar Péter miniszterelnök sem pénzt, sem indoklást nem küldött neki arról, miért maradt el a kifizetés.

Havasi elmondása szerint hat hónapos felmentési ideje november 16-ig tart, ezalatt pedig havonta, egyenlő részletekben kellene megkapnia a neki járó összeget. Az augusztusi illetményt azonban nem utalták el.

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A kommunikációs igazgató emiatt korábban üzent a tiszás miniszterelnöknek, és felszólította, hogy fizesse ki a szerinte elmaradt járandóságot. Most azt állítja, hogy Magyar Péter „lapít Ruffal, Ducsayval együtt”, azaz Ruff Bálint Miniszterelnökséget vezető tiszás miniszterre és Ducsay Zsuzsanna tiszás államtitkárra is utalt.

Havasi kedden azt közölte, hogy az ügyben Répássy Róbert korábbi igazságügyi államtitkárral, az általa „az ország legjobb ügyvédjének” nevezett jogásszal dolgozik együtt. Állítása szerint semmilyen indoklást, technikai hibára vagy elírásra vonatkozó jelzést nem kapott arról, miért maradt el a kifizetés.

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A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint az eljárás jogsértő, és úgy véli, hogy az eset akár hivatali visszaélésnek is minősülhet. Azt is kifogásolta, hogy az esetleges késedelmi kamat és perköltség végső soron közpénzt terhelhet.

A magam részéről nem fogom hagyni. Közigazgatási per és feljelentés következik.”

Havasi Bertalant a miniszterelnök május közepén, a Magyar Közlönyben megjelent rendelettel mentette fel a Miniszterelnöki Kabinetiroda helyettes államtitkári tisztségéből. A felmentését követően hat hónapos felmentési idő illeti meg.

Magyar Péter korábban arra szólította fel az Orbán-kormány minisztereit: ne vegyék fel a felmentésük után járó illetményeket. Havasi akkor is reagált, és jelezte, hogy a törvény szerint járó hat havi összeget követelni fogja.

Nyitókép forrása: Facebook

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Összesen 56 komment

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Sorrend:
Conduct
2026. augusztus 19. 18:01
Komloisrácok Kevesebb folyékony komlót!Mindenkinek jobb lesz úgy.
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0
0
usafiu20
2026. augusztus 19. 17:59
Kellene már egy rágcsálóirtó, hogy ezt a fideszes patkányhordát eltakarítsa innét....
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desikerult
2026. augusztus 19. 17:59
Ami jár az jár, persze, de biztos kell a lé anyunak Birkinre :-)
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2
Conduct
2026. augusztus 19. 17:58
Büdös tolvaj patkány,még most is vinnéd a magyar adófizetők pénzét?Takarodj a büdös kurva anyádba!Eleget loptál eddig,élj meg abból!
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