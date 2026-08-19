Havasi Bertalan szerint továbbra sem kapta meg a felmentési idejére járó illetményét

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint továbbra sem kapta meg a korábbi helyettes államtitkárként neki járó felmentési időre eső illetményét. A HVG érdeklődésére azt írta, hogy Magyar Péter miniszterelnök sem pénzt, sem indoklást nem küldött neki arról, miért maradt el a kifizetés.

Havasi elmondása szerint hat hónapos felmentési ideje november 16-ig tart, ezalatt pedig havonta, egyenlő részletekben kellene megkapnia a neki járó összeget. Az augusztusi illetményt azonban nem utalták el.