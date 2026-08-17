Határidőt adott Magyar Péternek Havasi Bertalan, nem kapta meg a fizetését

Nem kapta meg határidőre a felmentési idejére járó illetményének havi összeget Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki korábban a Miniszterelnökségen dolgozott.

Havasi több szerkesztőségnek is levelet küldött az ügyben, ebben felszólította Magyar Péter miniszterelnököt, hogy fizessék ki. Mint írta: az összegnek augusztus 5-ig kellett volna megérkeznie.