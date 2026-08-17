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havasi bertalan fidesz Magyar Péter határidő

Határidőt adott Magyar Péternek Havasi Bertalan, nem kapta meg a fizetését

2026. augusztus 17. 12:54

A Fidesz kommunikációs igazgatójának nem érkezett meg a járandósága augusztus elején.

2026. augusztus 17. 12:54
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Nem kapta meg határidőre a felmentési idejére járó illetményének havi összeget Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki korábban a Miniszterelnökségen dolgozott. 

Havasi több szerkesztőségnek is levelet küldött az ügyben, ebben felszólította Magyar Péter miniszterelnököt, hogy fizessék ki. Mint írta: az összegnek augusztus 5-ig kellett volna megérkeznie. 

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Az Index cikke szerint azt írta a kormányfőnek:

Péter! Mi történt? Mi ez a sunyiskodás? Szegény hölgyek az illetményszámfejtési osztályon zavarukban csak dadognak… őket tolod magad előtt? Ez az »emberséges ország«?

Havasi a levelében határidőt is szabott a miniszterelnöknek: egy napot vár a kifizetésre, de már azt is a törvényileg meghatározott késedelmi kamattal együtt. Ha ez nem történik meg, akkor pert indít és feljelentést tesz hivatali visszaélés miatt Magyar Péterrel szemben. 

Nyitókép: Facebook / Havasi Bertalan

 

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Összesen 67 komment

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Sorrend:
revanced
•••
2026. augusztus 17. 18:55 Szerkesztve
Egy reménytelen, jellemtelen ember szánalmas, kétségbeesett, komolytalan próblákotása. Gondolom.most is akkora.fizetést kap, mint az közoénzből fizetett illetménye volt. Ahogy Kaminsky Fanninak is ugyanakkora a megbízási díja még ma is, amit Orbán fizet nek, mint amennyit közpénzből fizettetett ki neki az O1G.
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3
3
Ízisz
•••
2026. augusztus 17. 17:40 Szerkesztve
🧡🇭🇺 m.p.-nek a köztörvényes bűnözők között van a helye!!! Nem a m.elnöki székben!!! Mikor fogja megszüntetni a képviselői mentelmi jogot??? Megígérte!!! 💯❗❗❗
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3
3
sallaz
2026. augusztus 17. 16:15
Ha fizet nyilvánvalóan beszart és erről fog szólni minden . Ha nem fizet minden erről fog szólni és ha beszarik is pert veszít. (Ez az igazi 22-es)
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7
0
robokuty
•••
2026. augusztus 17. 15:33 Szerkesztve
Berci,kemény vagy,mint a gecisgatya! 😉 Amúgy nálatok a csüngőhasú nyomta meg az Entert a fizetés napokon? 🤔
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3
11
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