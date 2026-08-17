Határidőt adott Magyar Péternek Havasi Bertalan, nem kapta meg a fizetését

Gyere hozzánk podcastet készíteni!
Bérelhető a Mandiner korszerű stúdiója, mutatjuk a részleteket!
A Fidesz kommunikációs igazgatójának nem érkezett meg a járandósága augusztus elején.
Nem kapta meg határidőre a felmentési idejére járó illetményének havi összeget Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki korábban a Miniszterelnökségen dolgozott.
Havasi több szerkesztőségnek is levelet küldött az ügyben, ebben felszólította Magyar Péter miniszterelnököt, hogy fizessék ki. Mint írta: az összegnek augusztus 5-ig kellett volna megérkeznie.
Az Index cikke szerint azt írta a kormányfőnek:
Péter! Mi történt? Mi ez a sunyiskodás? Szegény hölgyek az illetményszámfejtési osztályon zavarukban csak dadognak… őket tolod magad előtt? Ez az »emberséges ország«?
Havasi a levelében határidőt is szabott a miniszterelnöknek: egy napot vár a kifizetésre, de már azt is a törvényileg meghatározott késedelmi kamattal együtt. Ha ez nem történik meg, akkor pert indít és feljelentést tesz hivatali visszaélés miatt Magyar Péterrel szemben.
Nyitókép: Facebook / Havasi Bertalan