Próbaüzem előtt a Magyar Nemzeti Múzeum megújult palást-terme

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Elkészült a Magyar Nemzeti Múzeum palást-termének LED-fala, így hamarosan megkezdődhet a rendszer próbaüzeme – számolt be közösségi oldalán L. Simon László, aki a felújítás projektvezetője.
A munkálatok 2025 novemberében kezdődtek, a tényleges kivitelezés pedig 2026 januárjában indult meg.
L. Simon szerint a projektet a múzeum jelenlegi főigazgatója, Zsigmond Gábor is támogatta. A kivitelezés a Narmer Építészeti Stúdió 2024-ben elkészített, azóta többször aktualizált tervei alapján zajlik, műemléki felmérést és közbeszerzési eljárást követően.
A felújítás során korszerű állagvédelmi és gépészeti rendszert alakítottak ki. A palást-terméhez olyan klímaberendezés készült, amely a meglévő angolaknák kibővítésével valósult meg. A rendszert úgy tervezték, hogy szélsőséges időjárási körülmények és gyorsan változó üzemállapotok esetén is biztosítsa a koronázási palást megőrzéséhez szükséges szigorú hőmérsékleti és páratartalmi értékeket.
A projekt egyik fontos eredménye a koronázási palást új menekítőládájának elkészítése. L. Simon László szerint az intézmény erre az 1978-as hazaszállítás óta várt.
A korábbi menekítési terv még Magyar Bálint minisztersége idején készült, amikor a Szent Koronát is a Nemzeti Múzeumban őrizték. L. Simon korábbi főigazgatósága idején új terv kidolgozásába kezdtek, amely azonban távozása miatt nem készült el. A mostani projekt részeként ezt a hiányosságot is pótolják.
A palástot a jövőben egy különleges, speciálisan erre a műtárgyra kialakított vitrinben mutatják be. A vitrint eredetileg az olasz Goppion készítette volna, ám a vállalat a beszerzési nehézségek miatt csak jelentős késéssel tudta volna vállalni a munkát.
Végül a német Glasbau Hahn kapta a megbízást. A cég készítette a menekítőládát is. A vitrinre a múzeum több más gyártótól, köztük a hazai Museum Factorytól, a francia Promuseumtól és a belga Meyvaerttől is kért ajánlatot.
A vitrin terve többkörös szakmai egyeztetés után készült el, az MNM állományvédelmi szakemberei és a Narmer tervezői közösen dolgoztak rajta. A 3D-s tervet már jóváhagyták, így megkezdődhetett a gyártás.
L. Simon László szerint a projektet nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedően alaposan készítették elő. A későbbiekben szakmai körökben is bemutathatják a tervezés és a gyártás folyamatát.
A projekt következő fontos állomása a rendszerek próbaüzeme, amely után a megújult palást-terem megnyitása is közelebb kerülhet.
Nyitókép forrása: Facebook