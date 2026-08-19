Próbaüzem előtt a Magyar Nemzeti Múzeum megújult palást-terme

A projekt egyik fontos eredménye a koronázási palást új menekítőládájának elkészítése. L. Simon László szerint az intézmény erre az 1978-as hazaszállítás óta várt.

A korábbi menekítési terv még Magyar Bálint minisztersége idején készült, amikor a Szent Koronát is a Nemzeti Múzeumban őrizték. L. Simon korábbi főigazgatósága idején új terv kidolgozásába kezdtek, amely azonban távozása miatt nem készült el. A mostani projekt részeként ezt a hiányosságot is pótolják.

A palástot a jövőben egy különleges, speciálisan erre a műtárgyra kialakított vitrinben mutatják be. A vitrint eredetileg az olasz Goppion készítette volna, ám a vállalat a beszerzési nehézségek miatt csak jelentős késéssel tudta volna vállalni a munkát.