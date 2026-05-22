kacsoh dániel reakció L. Simon László

L. Simon: Sok „fideszes” felfedezte magában a tiszást – REAKCIÓ (VIDEÓ)

2026. május 22. 19:01

Meddig árad még a TISZA, milyen hibákat követett el a Fidesz-kormány a kultúrpolitikában? – egyebek mellett ezeket a kérdéseket állította a Reakció mostani adásának fókuszába Kacsoh Dániel. A műsor vendége L. Simon László egykori kulturális államtitkár és fideszes országgyűlési képviselő, a Nemzeti Múzeum előző főigazgatója volt.

Azokat a kritikákat, amiket a Mandineren is olvasható cikkében megfogalmazott, már korábban is elmondta – szögezte le a Reakcióban, Kacsoh Dániel felvetésére L. Simon László. A kultúrpolitikus kijelentette: osztja Ferencz Orsolyának – aki szintén a Reakció vendége volt korábban – azt az álláspontját, hogy 

túl vagyunk azon a szakaszon, amikor az embernek belső körökben kell elmondania a véleményét”.

Főleg úgy – tette hozzá –, hogy nem is nagyon látja jelenleg ezeket a köröket, ehelyett 

a választások óta eltelt hetekben nagy és látványos összeomlást tapasztal, valamint tanácstalanságot. 

Felvetette azt is, hogy a most folyó diskurzusban több olyan réteg, vezető nincsen megszólítva, aki „egyébként arra érdemes lenne”.

L. Simon kijelentette: ami az elmúlt 16 évben működött Magyarországon, „az a következő időszakban nem fog működni”, annak a politikának a visszatérésére szerinte „semmi esély nincsen”.

A Fidesz közelgő kongresszusával kapcsolatban megjegyezte:

 ha a „legharciasabbak”, például Lázár János vagy Szijjártó Péter lesznek a Fidesz-alelnökök, úgy „megújításról biztos, hogy nagyon nehéz lesz beszélni”. 

A miniszterelnöki mandátumok TISZA által kezdeményezett maximálásával kapcsolatban L. Simon László megjegyezte: az a magyarhoz hasonló, közvetett miniszterelnök-választás mentén működő rendszerekben nem túl szerencsés és indokolatlan, ellentétben azokkal a rendszerekkel, ahol egyértelmű az elnöki hatalom. 

Beszélt arról is: politikai értelemben érthető az új kormánynak azon szándéka, hogy a kormányváltást rendszerváltásnak akarja beállítani, ám ennek – tetszik vagy sem – a Fidesz teremtette meg az alapját a maga kommunikációs stratégiájával.

Magyar Péter Sulyok Tamás köztársasági elnökkel szemben tanúsított „leckéztető” magatartásával és hangnemével kapcsolatban úgy fogalmazott: 

rendkívüli módon nagy szükség lenne ebben az országban az eleganciára, a méltányosságra, az udvariasságra, a gesztusok gyakorlására”

és arra, hogy „békesség legyen”. 

Kiemelte: a Fidesz 2010-es kormányra kerülésekor, amikor ő maga országgyűlési képviselő lett, majd államtitkár és a kulturális bizottság elnöke, akkor azt képviselte, hogy 

akiket az előző kormány legitim módon kinevezett valamilyen kulturális intézmény élére, azoknak engedni kell, hogy kitöltsék a mandátumukat,

sőt: „mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy normálisan és megfelelő körülmények között tudják vezetni a rájuk bízott közintézményeket, állami intézményeket, művészeti intézményeket”.

A Magyar Művészeti Akadémiában nem szoktunk párpolitikai kérdésekről beszélni – hívta fel a figyelmet a kultúrpolitikus, kiemelve, hogy 

kétségtelen a tagok politikai megosztottsága, ugyanakkor az szakmai kérdésekben, ösztöndíjak, támogatások odaítélésekor, írói kvalitások, életművek tárgyában nem kerül elő soha.

A teljes beszélgetés a Mandiner YouTube-csatornáján megtekinthető.

Nyitókép: Mandiner

Összesen 28 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Vén Csataló
2026. május 22. 20:36
Viszonylag egyszerű a válasz a Fidesz kultúrpolitikai hibáinak számbavételére. Mindent. Minden létező hibát elkövetett. Horizontálisan és vertikálisan egyaránt. A most hatalomra került csőcselék magját zsidbgeri gyűlölletükről ismert SZDSZ keménymag adja. Hogy ezet a szektát nem verték apró darabokra, hogy nem takarították el az írmagjukat is a magyar kultúra környékéről is - ez az egyik fő oka a vereségnek.
fintaj-2
2026. május 22. 20:34
Fideszes belháború következtében kibeszélés, dezertálás, közben a pártot ki vezette, a pozícióra kiszemelteket ki válogatta?
states-2
2026. május 22. 20:32
Április 12-e a Magyar Tébolyda napja.
falcatus-2
2026. május 22. 20:26
"L. Simon: Sok „fideszes” felfedezte magában a tiszást..." Az a baj, hogy az öntelt L. Simonban egy pillanatra sem lehetett felfedezni a fideszest.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!