L. Simon: Sok „fideszes” felfedezte magában a tiszást – REAKCIÓ (VIDEÓ)

L. Simon László: Jogos a felháborodás az NKA-támogatás miatt
A Nemzeti Múzeum korábbi főigazgatója „botrányos döntéseknek” nevezte a Nemzeti Kulturális Alap támogatásait.
Meddig árad még a TISZA, milyen hibákat követett el a Fidesz-kormány a kultúrpolitikában? – egyebek mellett ezeket a kérdéseket állította a Reakció mostani adásának fókuszába Kacsoh Dániel. A műsor vendége L. Simon László egykori kulturális államtitkár és fideszes országgyűlési képviselő, a Nemzeti Múzeum előző főigazgatója volt.
Azokat a kritikákat, amiket a Mandineren is olvasható cikkében megfogalmazott, már korábban is elmondta – szögezte le a Reakcióban, Kacsoh Dániel felvetésére L. Simon László. A kultúrpolitikus kijelentette: osztja Ferencz Orsolyának – aki szintén a Reakció vendége volt korábban – azt az álláspontját, hogy
túl vagyunk azon a szakaszon, amikor az embernek belső körökben kell elmondania a véleményét”.
Főleg úgy – tette hozzá –, hogy nem is nagyon látja jelenleg ezeket a köröket, ehelyett
a választások óta eltelt hetekben nagy és látványos összeomlást tapasztal, valamint tanácstalanságot.
Felvetette azt is, hogy a most folyó diskurzusban több olyan réteg, vezető nincsen megszólítva, aki „egyébként arra érdemes lenne”.
L. Simon kijelentette: ami az elmúlt 16 évben működött Magyarországon, „az a következő időszakban nem fog működni”, annak a politikának a visszatérésére szerinte „semmi esély nincsen”.
A Fidesz közelgő kongresszusával kapcsolatban megjegyezte:
ha a „legharciasabbak”, például Lázár János vagy Szijjártó Péter lesznek a Fidesz-alelnökök, úgy „megújításról biztos, hogy nagyon nehéz lesz beszélni”.
A miniszterelnöki mandátumok TISZA által kezdeményezett maximálásával kapcsolatban L. Simon László megjegyezte: az a magyarhoz hasonló, közvetett miniszterelnök-választás mentén működő rendszerekben nem túl szerencsés és indokolatlan, ellentétben azokkal a rendszerekkel, ahol egyértelmű az elnöki hatalom.
Az utolsó méterig, az utolsó töltényig mentem – utalt a mögöttünk hagyott választásra a Reakció friss adásában Ferencz Orsolya.
Beszélt arról is: politikai értelemben érthető az új kormánynak azon szándéka, hogy a kormányváltást rendszerváltásnak akarja beállítani, ám ennek – tetszik vagy sem – a Fidesz teremtette meg az alapját a maga kommunikációs stratégiájával.
Magyar Péter Sulyok Tamás köztársasági elnökkel szemben tanúsított „leckéztető” magatartásával és hangnemével kapcsolatban úgy fogalmazott:
rendkívüli módon nagy szükség lenne ebben az országban az eleganciára, a méltányosságra, az udvariasságra, a gesztusok gyakorlására”
és arra, hogy „békesség legyen”.
Kiemelte: a Fidesz 2010-es kormányra kerülésekor, amikor ő maga országgyűlési képviselő lett, majd államtitkár és a kulturális bizottság elnöke, akkor azt képviselte, hogy
akiket az előző kormány legitim módon kinevezett valamilyen kulturális intézmény élére, azoknak engedni kell, hogy kitöltsék a mandátumukat,
sőt: „mindent meg kell tenni annak érdekében, hogy normálisan és megfelelő körülmények között tudják vezetni a rájuk bízott közintézményeket, állami intézményeket, művészeti intézményeket”.
A Magyar Művészeti Akadémiában nem szoktunk párpolitikai kérdésekről beszélni – hívta fel a figyelmet a kultúrpolitikus, kiemelve, hogy
kétségtelen a tagok politikai megosztottsága, ugyanakkor az szakmai kérdésekben, ösztöndíjak, támogatások odaítélésekor, írói kvalitások, életművek tárgyában nem kerül elő soha.
