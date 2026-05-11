tisza bayer zsolt fidesz Fodor Gábor reakció Kacsoh Dániel

Kognitív DISSZONANCIÁK, eklektikus Tisza és DJ-kormányfő | REAKCIÓ Bayerrel és Fodorral

2026. május 11. 17:16

Stílust vált-e Bayer Zsolt? Merre tovább, Fidesz? Mik voltak a vereség legfőbb okai? Maradjon-e Sulyok Tamás? Ezekről is szó esett a REAKCIÓ legújabb adásában, akárcsak a formálódó Tisza-kormányról és a kampányhibákról.

A Reakció legújabb adásának vendégei Bayer Zsolt és Fodor Gábor, akik Kacsoh Dániellel elemzik a választás utáni új politikai helyzetet.

Szóba kerül a Kossuth téri népünnepély, a Tisza szimbolikus politizálása, a Fidesz kampányának legnagyobb hibái és az is, hogyan tűnt el hatszázezer új szavazóval a korábbi politikai egyensúly.

A beszélgetésben előkerül az EU-hoz és Oroszországhoz való viszony, a gazdasági válság, a fiatal szavazók szerepe, valamint a közéleti és politikai stílus elszabadulása is.

Fodor Gábor szerint:

„a kegyelmi ügy elindított egy lavinát” 

Bayer Zsolt pedig úgy fogalmaz: 

„Mi tényleg egy buborékban ültünk.”

A műsorban szó esik a választási rendszer torzító hatásáról, a Tisza felemelkedéséről, valamint arról is, hogy a jobboldalnak milyen választ kell adnia az új helyzetre.

A fő kérdés egyértelmű: hogyan állhat talpra a jobboldal, és kell-e új irány a Fidesznek?

Nézze meg a REAKCIÓ teljes adását a Mandiner YouTube-csatornáján!

 

 

 

 


 

 

