Kognitív DISSZONANCIÁK, eklektikus Tisza és DJ-kormányfő | REAKCIÓ Bayerrel és Fodorral

Stílust vált-e Bayer Zsolt? Merre tovább, Fidesz? Mik voltak a vereség legfőbb okai? Maradjon-e Sulyok Tamás? Ezekről is szó esett a REAKCIÓ legújabb adásában, akárcsak a formálódó Tisza-kormányról és a kampányhibákról.
A Reakció legújabb adásának vendégei Bayer Zsolt és Fodor Gábor, akik Kacsoh Dániellel elemzik a választás utáni új politikai helyzetet.
Szóba kerül a Kossuth téri népünnepély, a Tisza szimbolikus politizálása, a Fidesz kampányának legnagyobb hibái és az is, hogyan tűnt el hatszázezer új szavazóval a korábbi politikai egyensúly.
A beszélgetésben előkerül az EU-hoz és Oroszországhoz való viszony, a gazdasági válság, a fiatal szavazók szerepe, valamint a közéleti és politikai stílus elszabadulása is.
Fodor Gábor szerint:
„a kegyelmi ügy elindított egy lavinát”
Bayer Zsolt pedig úgy fogalmaz:
„Mi tényleg egy buborékban ültünk.”
A műsorban szó esik a választási rendszer torzító hatásáról, a Tisza felemelkedéséről, valamint arról is, hogy a jobboldalnak milyen választ kell adnia az új helyzetre.
A fő kérdés egyértelmű: hogyan állhat talpra a jobboldal, és kell-e új irány a Fidesznek?
