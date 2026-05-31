05. 31.
autóbusz csehország baleset

Magyar busz szenvedett balesetet Dél-Csehországban, többen megsérültek

2026. május 31. 21:22

Egy megcsúszott személyautó tért át a szemközti sávba, és összeütközött az autóbusszal.

Egy magyar rendszámú autóbusz és egy szlovák személyautó ütközött össze vasárnap délután Dél-Csehországban – közölte a cseh rendőrség.

Az autóbuszban mintegy harminc ember utazott, közülük kilencen könnyebb sérüléseket szenvedtek.

A helyszínre kiérkező mentők ellátták őket, majd további vizsgálatokra a České Budějovice-i és a Český Krumlov-i kórházba szállították a sérülteket, azonban később mindenkit hazaengedtek.

A szlovák rendszámú Mercedes személyautó utasai közül egy nő súlyos, egy férfi pedig közepesen súlyos sérüléseket szenvedett. Őket azonnal kórházba vitték.

A rendőrség helyszíni vizsgálata alapján úgy vélik, hogy a síkos, vizes úton az útviszonyokat figyelmen kívül hagyó személyautó megcsúszott, áttért a szemközti sávba, és összeütközött az autóbusszal.

A személyautó vezetője a vizes úton valószínűleg nem az útviszonyoknak megfelelően hajtott, megcsúszott és összeütközött az autóbusszal”

– közölte Lenka Krausová rendőrségi szóvivő. A hatóságok a kár nagyságát mintegy kétmillió cseh koronára (kb. 32 millió forint) becsülik.

A baleset a Borsov nad Vltavou település közelében történt.

„A kiérkező mentők összesen 13 személynek nyújtottak a helyszínen elsősegélyt, majd kórházba szállították őket. A kórházi kivizsgálások után csak a személygépkocsi két utasát tartották bent, mert nekik további kezelésekre van szükségük. A nőnek súlyos törései vannak, műtétre szorul, míg a férfi a mellkasán sérült meg közepesen súlyosan” – tájékoztatta Petra Kafková, a regionális mentőszolgálat szóvivője az újságírókat. Elmondása szerint a könnyebb sérültek többsége horzsolásokkal megúszta a balesetet.

Csehországon aznap délután esővel kísért vihar vonult át, amely sok helyen fákat csavart ki, valamint villany- és telefonvezetékeket rongált meg. A baleset is ilyen időjárási körülmények között történt.

(MTI) 

wadcutter
2026. május 31. 21:36
a szegény mercis biztos spórolt a gumin, mint poloska apja
