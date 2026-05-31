sulyok tamás tisza párt gulyás gergely fidesz Magyar Péter államfő

„El a kezekkel a köztársasági elnöktől!” – kiállt a Fidesz Sulyok Tamás mellett

2026. május 31. 21:40

Diktatórikus viszonyokra figyelmeztetett Gulyás Gergely Magyar Péter fenyegetései kapcsán.

2026. május 31. 21:40
A Fidesz kiáll a Magyar Péter által „alkotmányellenesen támadott” államfő mellett – közölte a párt vasárnap este az MTI-vel.

A közleményben úgy fogalmaztak:

 Magyar Péter tovább masírozik a diktatúra és a törvénytelen ultimátumok útján.”

„A magyar alkotmányos rendben nem a magyarpéteri önkény szabja meg a közjogi tisztségviselők hivatali idejét. Ennélfogva semmiféle határidő nincs, és nem, így nem is járhat le. A miniszterelnök hétfő reggelre tervezett látogatása Sulyok Tamás hivatalában újabb nyílt zsarolás” – írták.

Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Facebookon úgy fogalmazott: 

egy köztársasági elnököt hivatalából erőszakkal eltávolítani diktatúrában szokás”.

Magyar Péter a Tisza Párt április 12-i választási győzelmét követően több közjogi tisztségviselőt – köztük a köztársasági elnököt – is lemondásra szólított fel, és május 31-ig határidőt szabott az érintettek számára.

Sulyok Tamás államfő vasárnap este a Facebookon közzétett videóüzenetében bejelentette: nem mond le, továbbra is betölti a köztársasági elnöki tisztséget, és gyakorolja az Alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreit.

Magyar Péter a nap folyamán korábban közölte, hogy hétfő reggel 8 órakor az igazságügyi miniszter társaságában meglátogatja a köztársasági elnököt. A miniszterelnök szerint Sulyok Tamás a havi 6,3 millió forintos fizetését védi, és soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében.

(MTI)

Nyitókép: Sebastian Kahnert / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
lenyegtelen
2026. május 31. 22:37
Igaza van Márki-Zay Péternek! A tisza diktatúrát épít!
lenyegtelen
2026. május 31. 22:35
A nehéz idők erős embereket formálnak. Komcsik & SZDSZ-> Orbán Viktor Az erős emberek jó időket teremtenek. Orbán Viktor -> Magyarország 2010-2026 A jó idők gyenge embereket szülnek. Magyarország 2010-2026 -> Magyar Péter A gyenge emberek nehéz időket hoznak. Magyar Péter -> Magyarország 2026- lejtmenet
nanemane-0
2026. május 31. 22:26
Schmitt Pál, Novák Katalin... Akkor hol voltatok? Mindenkit cserben hagytatok. A választók ki ismertek benneteket.
westend
2026. május 31. 22:26
Szerintem a Görög nevű jogidoktor nénike most jobban örülne, ha a menyétei-sógor-koma lett volna mégis az iü. miniszter, és ő vonulna reggel a pojácával a Sándor-palotához. Hát, így járt. Talán gondolkodni kellett volna mielőtt poloskánk mellé állt..
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!