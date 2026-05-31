„El a kezekkel a köztársasági elnöktől!” – kiállt a Fidesz Sulyok Tamás mellett

Magyar Péter a Tisza Párt április 12-i választási győzelmét követően több közjogi tisztségviselőt – köztük a köztársasági elnököt – is lemondásra szólított fel, és május 31-ig határidőt szabott az érintettek számára.

Sulyok Tamás államfő vasárnap este a Facebookon közzétett videóüzenetében bejelentette: nem mond le, továbbra is betölti a köztársasági elnöki tisztséget, és gyakorolja az Alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreit.

Magyar Péter a nap folyamán korábban közölte, hogy hétfő reggel 8 órakor az igazságügyi miniszter társaságában meglátogatja a köztársasági elnököt. A miniszterelnök szerint Sulyok Tamás a havi 6,3 millió forintos fizetését védi, és soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében.