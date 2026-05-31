„El a kezekkel a köztársasági elnöktől!” – kiállt a Fidesz Sulyok Tamás mellett

Hivatalos: nem mond le Sulyok Tamás (VIDEÓ)
A köztársasági elnök videóüzenetben jelentette be: hivatalában marad.
Diktatórikus viszonyokra figyelmeztetett Gulyás Gergely Magyar Péter fenyegetései kapcsán.
A Fidesz kiáll a Magyar Péter által „alkotmányellenesen támadott” államfő mellett – közölte a párt vasárnap este az MTI-vel.
A közleményben úgy fogalmaztak:
Magyar Péter tovább masírozik a diktatúra és a törvénytelen ultimátumok útján.”
„A magyar alkotmányos rendben nem a magyarpéteri önkény szabja meg a közjogi tisztségviselők hivatali idejét. Ennélfogva semmiféle határidő nincs, és nem, így nem is járhat le. A miniszterelnök hétfő reggelre tervezett látogatása Sulyok Tamás hivatalában újabb nyílt zsarolás” – írták.
Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője a Facebookon úgy fogalmazott:
egy köztársasági elnököt hivatalából erőszakkal eltávolítani diktatúrában szokás”.
Magyar Péter a Tisza Párt április 12-i választási győzelmét követően több közjogi tisztségviselőt – köztük a köztársasági elnököt – is lemondásra szólított fel, és május 31-ig határidőt szabott az érintettek számára.
Sulyok Tamás államfő vasárnap este a Facebookon közzétett videóüzenetében bejelentette: nem mond le, továbbra is betölti a köztársasági elnöki tisztséget, és gyakorolja az Alaptörvényben és a jogszabályokban meghatározott hatásköreit.
Magyar Péter a nap folyamán korábban közölte, hogy hétfő reggel 8 órakor az igazságügyi miniszter társaságában meglátogatja a köztársasági elnököt. A miniszterelnök szerint Sulyok Tamás a havi 6,3 millió forintos fizetését védi, és soha nem állt ki sem az elesettekért, sem a megtámadottak mellett, sem a jogállam védelmében.
Rögtön reagált a miniszterelnök arra, hogy a köztársasági elnök nem mondott le.
