A brit kormányfő újabb politikai válság elé néz a Jeffrey Epsteinnel cimboráló ex-nagykövete miatt

„Barátaid hisznek neked és szeretnek!”– üzente Epsteinnek a most kirúgott brit diplomata
A korábbi munkáspárti politikus mélyen hitt Jeffrey Epstein ártatlanságában és a pénzembernek küldött érzelmes emailjei most a bukását okozták.
A rendőrség aggályai ellenére több mint ezer oldalnyi dokumentumot tesz elérhetővé hétfőn a brit kormány a Mandelson-iratokból, amibe újra beleremeghet Keir Starmer széke.
Újabb politikai viharra készülhet a brit kormány, miután hétfőn nyilvánosságra hozzák a többek között szexuális bűncselekmények és emberkereskedelem miatt elítélt hírhedt amerikai üzletemberrel, Jeffrey Epsteinnel szoros barátságot ápoló Peter Mandelson volt washingtoni brit nagykövet kinevezésével kapcsolatos dokumentumok második nagy csomagját. A Guardian és a Telegraph beszámolói szerint a több mint ezer oldalas iratanyag nemcsak Keir Starmer miniszterelnök számára lehet kellemetlen, hanem új kérdéseket vethet fel azzal kapcsolatban is, hogy a brit államapparátus miként kezelte a nemzetbiztonsági aggályokat a Munkáspárt egykori ideológusának kinevezése során.
A Guardian értesülései szerint a hétfőn nyilvánosságra kerülő dokumentumokban nincs nyoma annak, hogy a brit hatóságok hivatalos intézkedéseket léptettek volna életbe a Mandelsonnal kapcsolatban felmerült nemzetbiztonsági kockázatok kezelésére.
A lap forrásai szerint a dokumentumok nem tartalmaznak olyan feljegyzést, amely rögzítené, milyen feltételek vagy korlátozások mellett kapta meg Mandelson a diplomáciai pozícióval járó legmagasabb szintű biztonsági hozzáférést.
Ez azért különösen érzékeny kérdés, mert korábban vezető külügyi tisztviselők azt állították a parlament képviselőinek, hogy a felmerült kockázatokat megfelelő „enyhítő intézkedésekkel” kezelték.
A Guardian emlékeztetett arra is, hogy a brit biztonsági átvilágítást végző szervezet korábban
kifogásokat fogalmazott meg Mandelson kínai, orosz és izraeli kapcsolatai miatt.
A lapnak nyilatkozó egyik forrás ezzel kapcsolatban úgy nyilatkozott:
A nagy kérdés az, hogy miért nincs írásos nyoma annak, milyen enyhítő intézkedéseket vezettek be. Azt mondták nekünk, hogy léteztek ilyenek, de miért nincs olyan dokumentum, amely igazolná, hogy Mandelson elfogadta ezeket?”
A Guardian szerint a hétfői dokumentumközlés újabb nehéz időszak kezdetét jelentheti Starmer számára, különösen azért, mert a nyilvánosságra kerülő iratok között állítólag olyan üzenetváltások is szerepelnek, amelyekben
A Telegraph szerint ugyanakkor nem minden dokumentum kerül nyilvánosságra. A lap arról számolt be, hogy a Scotland Yard hivatalosan ismét arra kérte a brit kormányt,
bizonyos iratokat ne hozzanak nyilvánosságra, mert azok veszélyeztethetik a folyamatban lévő nyomozást.
A londoni rendőrség szóvivője a Telegraphnak úgy fogalmazott:
A közfeladattal való visszaélés gyanúja miatt folyamatban lévő nyomozás ügyében létfontosságú, hogy a törvényes eljárás rendje ne sérüljön, és ne veszélyeztessék sem a büntetőeljárást, sem egy esetleges jövőbeni vádemelést.”
A Telegraph szerint különösen egy kilencoldalas összefoglaló dokumentum sorsa vált vitatottá, amely Mandelson biztonsági átvilágításának eredményeit foglalja össze. A lap úgy tudja, a rendőrség kifejezetten ennek visszatartását kérte.
Az ügy már eddig is komoly parlamenti vitákat váltott ki, és részben hozzájárult a Munkáspárt történelmi mértékű politikai válságához. A Telegraph beszámolója szerint az ellenzéki konzervatívok attól tartanak, hogy a kormány nem minden dokumentumot hajlandó nyilvánosságra hozni.
Szerintük az iratok egy részének visszatartása további politikai károkat próbál megelőzni, amit a brit közvélemény eltussolási kísérletként értékelhet.
A kormány ezzel szemben tagadja a vádakat. Darren Jones, a Miniszterelnöki Kabinetirodát vezető miniszter szerint a dokumentumcsomag az egyik legnagyobb iratközlés lesz a brit törvényhozás történetében, és a kabinet
minden olyan anyagot nyilvánosságra hoz, amelynek közzététele nem veszélyezteti a nemzetbiztonságot vagy a büntetőeljárást.
Hogy a politika, vagy a hatóság érvei élveztek-e elsőbbséget, netán a kormány számára szerencsésen egybevágott-e a kettő, azt majd csak az iratok részletesebb tanulmányozása után lehet nagyobb bizonyossággal megállapítani. Az azonban már most látszik, hogy Keir Starmer számára ebben az ügyben is csak nehéz, politikailag kényelmetlen lépések léteznek, amelyek nagy valószínűséggel csak tovább erodálják az amúgy is padlón lévő népszerűségét.
Fotó: Peter Mandelson és Jeffrey Epstein egy születésnapi buliban / X