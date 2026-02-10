Lemondások és lázadás: saját emberei fordulhatnak Starmer ellen az Epstein-ügy miatt

Most omlott össze minden: kilépett a pártból a főideológus, miután nyilvánosságra hozták a titkos emailjeit Epsteinnel
Vége a karriernek: Lord Mandelson belebukott a pedofilbotrányba, kiderült, mennyi pénzt kapott Epsteintől.
Soha nem látott belső válság rázza meg a brit kormányt, miután egymást érik a lemondások és a nyílt párton belüli támadások Keir Starmer ellen. Az Epstein-ügy körüli botrány már odáig fajult, hogy a Munkáspárton belül is egyre többen hajlanak a miniszterelnök leváltására.
Keir Starmer brit miniszterelnök pozíciója látványosan megingott az elmúlt napokban, miután az Epstein-ügyhöz kapcsolódó Mandelson-szál politikai földrengést okozott a Munkáspárton belül. A Downing Streeten egymást követték a válságtanácskozások, miközben a párton belüli fegyelem is repedezni kezdett.
A GB News közvetítése szerint Starmer hétfőn nézett szembe eddigi legkomolyabb kihívásával, miután egyszerre mondott le a miniszterelnök kabinetfőnöke, Morgan McSweeney, valamint a kommunikációs igazgató, Tim Allen. A lemondások a Peter Mandelson körüli botrányhoz kapcsolódtak, amely az Epstein-üggyel összefüggésben vetett fel súlyos politikai kérdéseket. A helyzetet tovább élezte, hogy Anas Sarwar, a skót Munkáspárt vezetője nyilvános sajtótájékoztatón szólította fel Starmert a távozásra. Bár Sarwar hangsúlyozta, hogy a miniszterelnököt barátjának és „tisztességes embernek” tartja, úgy fogalmazott:
Túl sok hiba történt.
A GB News szerint a kialakult káoszt a konzervatív ellenzék is igyekszik kihasználni. Kemi Badenoch, a toryk vezetője nyíltan beszélt arról, hogy készek lennének bizalmatlansági indítványt benyújtani a miniszterelnök ellen – akár munkáspárti képviselők támogatásával is. Badenoch úgy nyilatkozott:
Mindig készen álltunk bizalmatlansági indítványt benyújtani, de azt szeretném látni, hogy ezt meg is nyerjük, ezért tettem ajánlatot a munkáspárti képviselőknek.
Hozzátette:
Egyesek már adtak erre utaló jelzéseket, de még nem tartunk ott, hogy a miniszterelnök elveszítene egy ilyen szavazást. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a mögötte álló képviselők elvesztették a bizalmukat benne.
Badenoch szerint a munáspárti képviselők egy része pusztán a saját politikai túlélését félti:
Félnek egy előrehozott választástól, mert tudják, hogy mind elveszítenék az állásukat.
A brit szabályok szerint a hivatalos ellenzék bármikor benyújthat bizalmatlansági indítványt, amelynek elvesztése esetén a kormány lemondásra vagy választások kiírására kényszerülhet – még ha ennek esélye jelenleg korlátozottnak is tűnik.
A botrány nemzetközi dimenziót is kapott. A GB News beszámolója szerint Ro Khanna amerikai demokrata képviselő, aki szerepet játszott az Epstein-iratok nyilvánosságra hozatalában, súlyos következményeket vetített előre a brit politikára nézve. Khanna a Ghislaine Maxwell zárt ajtók mögötti kongresszusi meghallgatása előtt úgy fogalmazott:
Úgy hallom, Mandelson akár az egész kormányt is magával ránthatja.
Majd hozzátette:
Szörnyű dolgokat tett. A vádak nagyon súlyosak – hogy Gordon Brownnak dolgozott, majd információkat szivárogtatott ki arról, hogy az Egyesült Királyság esetleg eurót vásárol, és Epstein ezen kereskedett.
Khanna szerint az ügy a monarchiát sem kíméli:
Úgy gondolom, ez a brit monarchia eddigi legsebezhetőbb időszaka.
A képviselő azt is felvetette, hogy akár a királyt és a királynét is kérdőre kellene vonni, és megjegyezte:
Talán ez lesz a monarchia vége.
A GB News kiemeli, hogy az Epstein-ügyhöz kötődő Mandelson-kapcsolatok miatt továbbra is vizsgálatok zajlanak, miközben a brit kormány kénytelen lehet több tízezer e-mailt, üzenetet és dokumentumot nyilvánosságra hozni. Starmer ugyan azt állítja, hogy félrevezették Mandelson Epsteinhez fűződő kapcsolatáról, ám a párton belüli elégedetlenség ettől nem csillapodott.
Brian Leishman skót munkáspárti képviselő már vasárnap este „tarhatatlannak” nevezte a miniszterelnök helyzetét, miközben más kabinetminiszterek – David Lammy vezetésével – nyilvánosan kiálltak Starmer mellett.
A belső megosztottság azonban egyre látványosabb.
A GB News elemzése szerint Keir Starmer jelenleg csak időt nyert. Az Epstein-ügy további részleteinek nyilvánosságra kerülése könnyen újabb fordulópontot hozhat, amely már nemcsak politikai sebeket ejt, hanem végleg elsodorhatja a brit miniszterelnököt is.
Nyitókép: Leon Neal / POOL / AFP