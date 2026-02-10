Lemondások és lázadás: saját emberei fordulhatnak Starmer ellen az Epstein-ügy miatt

Keir Starmer brit miniszterelnök pozíciója látványosan megingott az elmúlt napokban, miután az Epstein-ügyhöz kapcsolódó Mandelson-szál politikai földrengést okozott a Munkáspárton belül. A Downing Streeten egymást követték a válságtanácskozások, miközben a párton belüli fegyelem is repedezni kezdett.

A GB News közvetítése szerint Starmer hétfőn nézett szembe eddigi legkomolyabb kihívásával, miután egyszerre mondott le a miniszterelnök kabinetfőnöke, Morgan McSweeney, valamint a kommunikációs igazgató, Tim Allen. A lemondások a Peter Mandelson körüli botrányhoz kapcsolódtak, amely az Epstein-üggyel összefüggésben vetett fel súlyos politikai kérdéseket. A helyzetet tovább élezte, hogy Anas Sarwar, a skót Munkáspárt vezetője nyilvános sajtótájékoztatón szólította fel Starmert a távozásra. Bár Sarwar hangsúlyozta, hogy a miniszterelnököt barátjának és „tisztességes embernek” tartja, úgy fogalmazott: