Békeharcossá válna Zelenszkij a Közel-Keleten, de szinte lehetetlent kér cserébe – egyenesen Putyintól

Volodimir Zelenszkij segítséget ajánlott a Közel-Keletnek az iráni drónok elleni védekezésben, cserébe azért, hogy a térség vezetői közbenjárjanak Moszkvánál egy harminc napos orosz–ukrán tűzszünet érdekében – írja az Index a Bloomberg nyomán.

Az ukrán elnök azt javasolta, hogy Ukrajna elküldené legjobb szakértőit a drónok elleni harc támogatására, ha azon közel-keleti országok vezetői, akik jó kapcsolatban állnak Oroszországgal, rá tudnák venni Vlagyimir Putyint a fegyverszünet elfogadására.