Békeharcossá válna Zelenszkij a Közel-Keleten, de szinte lehetetlent kér cserébe – egyenesen Putyintól

Az Egyesült Államok bejelentette: nincs visszaút, az iráni képességek megsemmisítéséig tart a katonai művelet
A támadások intenzitása fokozódhat, befelé megyünk a háborúba.
Van egy bökkenő.
Volodimir Zelenszkij segítséget ajánlott a Közel-Keletnek az iráni drónok elleni védekezésben, cserébe azért, hogy a térség vezetői közbenjárjanak Moszkvánál egy harminc napos orosz–ukrán tűzszünet érdekében – írja az Index a Bloomberg nyomán.
Az ukrán elnök azt javasolta, hogy Ukrajna elküldené legjobb szakértőit a drónok elleni harc támogatására, ha azon közel-keleti országok vezetői, akik jó kapcsolatban állnak Oroszországgal, rá tudnák venni Vlagyimir Putyint a fegyverszünet elfogadására.
„A Közel-Kelet vezetői kiváló kapcsolatban vannak az oroszokkal. Megkérhetik őket, hogy hirdessenek egy hónapos tűzszünetet” – fogalmazott Zelenszkij.
