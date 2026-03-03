Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
vlagyimir putyin zelenszkij közel - kelet iráni drónok oroszország

Békeharcossá válna Zelenszkij a Közel-Keleten, de szinte lehetetlent kér cserébe – egyenesen Putyintól

2026. március 03. 06:24

Van egy bökkenő.

2026. március 03. 06:24
null

Volodimir Zelenszkij segítséget ajánlott a Közel-Keletnek az iráni drónok elleni védekezésben, cserébe azért, hogy a térség vezetői közbenjárjanak Moszkvánál egy harminc napos orosz–ukrán tűzszünet érdekében – írja az Index a Bloomberg nyomán.   

Az ukrán elnök azt javasolta, hogy Ukrajna elküldené legjobb szakértőit a drónok elleni harc támogatására, ha azon közel-keleti országok vezetői, akik jó kapcsolatban állnak Oroszországgal, rá tudnák venni Vlagyimir Putyint a fegyverszünet elfogadására.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Ezt is ajánljuk a témában

A Közel-Kelet vezetői kiváló kapcsolatban vannak az oroszokkal. Megkérhetik őket, hogy hirdessenek egy hónapos tűzszünetet” – fogalmazott Zelenszkij.

Fotó: Alexandra BEIER / AFP

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
statiszta
2026. március 03. 08:55
"Van egy bökkenő." Bökkenő az hogy Hitlert sem kérték fel béketeremtésre, az ukrán törpenácit sem fogják.
Válasz erre
0
0
Kormánypárti2
2026. március 03. 08:48
Azért kellene az egy hónap, hogy a katonái haza tudjanak menni ebédelni, visszafele meg gyalog vigyék a lőszereket, mert dízel az már nincs.
Válasz erre
0
0
Korrupt Kornél
2026. március 03. 08:44
Egyértelmű a tűzszünet csak arra kellene neki, hogy a nyugat feltöltse fegyverarzenálját!
Válasz erre
1
0
NokiNokedli
2026. március 03. 08:39
Vergődik és megint bepróbálkozik egy kis tűzszünetre Ukrajna lenullázója.
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!