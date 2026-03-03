Végre elismerték: a Politico is megírta, hogy az EU tehetetlen báb, csak a partvonalról nézzük a nagyok játszmáját

Ez a felsorolás önmagában is jelzi, hogy Brüsszel nem a konfliktus alakítójaként, hanem annak következményeit kezelő szereplőként tekint magára. A Politico beszámolója szerint az Európai Bizottság egy rendkívüli, biztonsági kérdésekkel foglalkozó testületi ülést is összehívott, ahol a biztosok áttekintették a válság fejleményeit. A kiadott tájékoztatás alapján az EU az iráni konfliktusra elsősorban a tagállamok támogatásával és az európai polgárok védelmével reagálna, különös tekintettel a kedvezőtlen hatások mérséklésére. Az egyik uniós diplomata ennél is nyíltabban fogalmazott:

Normális időkben beszélnünk kellett volna az amerikai adminisztrációval. Felnőtt beszélgetést kellett volna folytatnunk az izraeliekkel. Úgy tűnik, ebből semmi sem lehetséges… Az EU mellékszerepre kényszerül.

A gyakorlatban ez kimerül az evakuálások koordinálásában, a légi és tengeri útvonalak – például a Hormuzi-szoros – figyelésében, valamint az energiaárak és az ellátás monitorozásában. A Bizottság energia-munkacsoportot is összehív a tagállamokkal, együttműködve a Nemzetközi Energiaügynökséggel.

Közben hírszerzési értékelések szerint nő az esélye annak, hogy Irán terrortámadásokat indít Európában.

A ciprusi helyzet különösen érzékeny, hiszen a sziget kevesebb mint 500 kilométerre fekszik Izraeltől. Nicosia azonban egyelőre nem aktiválta az EU kollektív védelmi záradékát, amely a NATO 5. cikkelyéhez hasonló kötelezettséget jelentene. A fenyegetésekre végül Görögország reagált hadihajókkal és F–16-os vadászgépekkel. A kellemetlen valóságot egy diplomata így foglalta össze: