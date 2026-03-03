Elragadták Zelenszkij emberrablói, majd orosz fogságba került – most Orbán Viktortól vár segítséget a magyar férfi (VIDEÓ)

Az Origo számolt be arról, hogy egy magyar-ukrán kettős állampolgárságú férfi kért segítséget Orbán Viktor miniszterelnöktől és Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminisztertől.

Román Albert üzenetében elmondta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán „emberrablói” vitték el akarata ellenére a frontra. Azonban ott megsérült, és hiába kérte a hatóságokat, nem kapott segítséget.