Ft
Ft
12°C
4°C
Ft
Ft
12°C
4°C
03. 03.
kedd
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
03. 03.
kedd
Hírek
Vélemények
Hetilap
volodimir zelenszkij szijjártó péter orosz-ukrán háború segítség hadifogoly kárpátaljai katona orbán viktor

Elragadták Zelenszkij emberrablói, majd orosz fogságba került – most Orbán Viktortól vár segítséget a magyar férfi (VIDEÓ)

2026. március 03. 09:34

Miután megsérült a fronton, Román Albert hiába kért segítséget a hatóságoktól. Végül az oroszok látták el a sebeit.

2026. március 03. 09:34
null

Az Origo számolt be arról, hogy egy magyar-ukrán kettős állampolgárságú férfi kért segítséget Orbán Viktor miniszterelnöktől és Szijjártó Péter külgazdaság és külügyminisztertől. 

Román Albert üzenetében elmondta, hogy Volodimir Zelenszkij ukrán „emberrablói” vitték el akarata ellenére a frontra. Azonban ott megsérült, és hiába kérte a hatóságokat, nem kapott segítséget.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Tovább a cikkhezchevron

Mint fogalmazott, 

az ukrán hatóságokat hiába kértem, könyörögtem, nem segítettek rajtam, nem küldtek evakuációt”

Román szerint az orosz katonák segítettek rajta, ellátták a sebeit és jelenleg is fogva tartják. A férfi a videója utolsó mondatában Orbán Viktor miniszterelnökhöz fordulva azt kérte, hogy vigyék haza Magyarországra.

A férfi videós üzenetét ITT tekintheti meg.

Embervadászat folyik Ukrajnában

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, megannyi drámai felvétel is igazolja, hogy kegyetlenül hurcolják el a frontra az embereket Ukrajnában. 

A toborzótisztek szó szerint vadásznak a férfiakra az ukrán települések utcáin. Senkit és semmit nem kímélnek, ütik-verik áldozataikat.

A jogellenes és erőszakos eljárásoknak pedig már magyar halálos áldozatai is vannak. A beregszászi magyar férfit, Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg még a nyár folyamán. 

2026 februárjában egy újabb magyar áldozatot követelt az ukrán kényszersorozás. Rebán Zsoltot,  41 éves, súlyos szívbeteg férfit orvosi felmentése ellenére hurcolták el a kiképzésre.

De a TCK toborzói nyíregyházi születésű, kárpátaljai magyart is elragadtak már, míg egy másik magyar férfit Balogh Lajost úgy rabolták el társával, hogy volt felmentése.

Nyitókép: Képernyőfotó

Ezt is ajánljuk a témában

 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek

Feltették a legfontosabb kérdést Török Gábor kapcsán – itt vannak a részletek
Tovább a cikkhezchevron

Összesen 9 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
altercat1
2026. március 03. 10:00
Péterünk haza hozza.
Válasz erre
0
0
Vata Aripeit
2026. március 03. 09:58
és mi van, ha orosz, vagy ukrán kém? jó lenne, ha akire tartozik jobban körüljárná ezt a sajtóhírt, a hátteret, az időpontokat...hülye egy világban élünk..ajánlom pl az izraeli kém c. sorozat megtekintését a netflixen
Válasz erre
0
0
sciohyper
2026. március 03. 09:56
Remélhetőleg kiadják az oroszok Magyarországnak.
Válasz erre
1
0
sensuscommunis
2026. március 03. 09:48
Hozzuk haza Albertet !
Válasz erre
2
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!