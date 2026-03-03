Elragadták Zelenszkij emberrablói, majd orosz fogságba került – most Orbán Viktortól vár segítséget a magyar férfi (VIDEÓ)

A jogellenes és erőszakos eljárásoknak pedig már magyar halálos áldozatai is vannak. A beregszászi magyar férfit, Sebestyén Józsefet erőszakkal sorozták be, és a toborzótisztek által elszenvedett bántalmazások következtében halt meg még a nyár folyamán.
2026 februárjában egy újabb magyar áldozatot követelt az ukrán kényszersorozás. Rebán Zsoltot, 41 éves, súlyos szívbeteg férfit orvosi felmentése ellenére hurcolták el a kiképzésre.
De a TCK toborzói nyíregyházi születésű, kárpátaljai magyart is elragadtak már, míg egy másik magyar férfit Balogh Lajost úgy rabolták el társával, hogy volt felmentése.
