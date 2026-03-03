Aggodalom: mi lesz, ha az olajállamoknak elfogynak a légvédelmi rakétáik?

Az Irán által indított intenzív támadássorozat új helyzet elé állította az olajban gazdag Öböl menti államokat. A The Wall Street Journal elemzése szerint a térség országai fejlett, amerikai gyártmányú légvédelmi rendszerekkel védekeznek, ám a kulcskérdés az, hogy ezek a monarchiák nem merítik-e ki előbb elfogórakéta-készleteiket, mint ahogy Irán kifogyna a támadóeszközökből.

Az Egyesült Arab Emírségek három nap alatt 174 iráni ballisztikus rakétát, nyolc manőverező robotrepülőgépet és 689 drónt azonosított. A hivatalos közlés szerint rakéta nem csapódott be, 44 drón viszont elérte a célját. Bahrein 70 beérkező ballisztikus rakétáról számolt be, míg Kuvait és Katar is jelentős támadások alá került. Hétfőn az amerikai nagykövetség Kuvaitban, valamint Katar egyik kulcsfontosságú erőműve és fő cseppfolyósítottföldgáz-üzeme is iráni dróncsapást szenvedett el.