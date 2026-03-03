Már az ukrán sajtó sem tagadja: Magyar Péterék az orosz energia betiltását tervezik

– írja a lap.

A cikkben arra is kitérnek, hogy Kapitány egyébként korábban hosszú éveken át felsővezetőként dolgozott a Shell olajvállalatnál. De ismertetik Orbán Anita karrierútját is. Róla azt írják, hogy korábban energiadiplomáciával foglalkozott, és szintén határozott támogatója az orosz szállítások megszüntetésének.

Megszólalt az ukrán elemző

A News Ukraine megjegyzi, hogy bár az ellenzék nem vált ki elutasítást az Egyesült Államokban, mégis nagyon messze áll attól az úgynevezett „bromance-tól”, amely Orbán és Trump között fennáll.

Az ukrán médium idéz Szerhij Geraszimcsuk ukrán külpolitikai szakértőt, aki szerit Magyar Péter és Donald Tusk lengyel miniszterelnök találkozója a müncheni konferencia margóján jelzés volt az amerikaiak felé, hogy a Tisza kész együttműködni az európai elittel, és ezért idegen a MAGA képviselői számára.