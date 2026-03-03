Már az ukrán sajtó sem tagadja: Magyar Péterék az orosz energia betiltását tervezik

Élesedik Brüsszel és Kijev mesterterve: Magyar Péter és csapata már aktiválta a fegyvert
Azt sem rejtették véka alá, hogyan működne.
A News Ukraine kendőzetlenül írt ezekről a Brüsszelből és Kijevből irányított tervekről.
Az ukrán sajtó arról ír, hogy Magyar Péter az orosz energia betiltását tervezi az Európai Bizottsággal együtt.
A News Ukraine véleménycikke szerint ez egy „elkerülhetetlen folyamat”, és nem véletlen, hogy az orosz kőolajimport betiltását három nappal a magyar választások után tervezik bemutatni Brüsszelben.
Kapitány István és Orbán Anita nyilatkozataira és szakmai hátterére alapozva a cikk szerint
Magyar Péter és csapata nyíltan kijelentik, hogy fel akarnak hagyni az orosz energiaforrásokkal”
– írja a lap.
A cikkben arra is kitérnek, hogy Kapitány egyébként korábban hosszú éveken át felsővezetőként dolgozott a Shell olajvállalatnál. De ismertetik Orbán Anita karrierútját is. Róla azt írják, hogy korábban energiadiplomáciával foglalkozott, és szintén határozott támogatója az orosz szállítások megszüntetésének.
A News Ukraine megjegyzi, hogy bár az ellenzék nem vált ki elutasítást az Egyesült Államokban, mégis nagyon messze áll attól az úgynevezett „bromance-tól”, amely Orbán és Trump között fennáll.
Az ukrán médium idéz Szerhij Geraszimcsuk ukrán külpolitikai szakértőt, aki szerit Magyar Péter és Donald Tusk lengyel miniszterelnök találkozója a müncheni konferencia margóján jelzés volt az amerikaiak felé, hogy a Tisza kész együttműködni az európai elittel, és ezért idegen a MAGA képviselői számára.
A teljes véleménycikket ITT olvashatja el.
Az ukrajnai háború a második világháború óta a legnagyobb fegyveres konfliktus Európában, amely ráadásul egy Magyarországgal szomszédos államban zajlik, már több mint négy éve.
Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt honvédelmi szakértője szerint azonban nem kell félni tőle. Miközben a napokban újabb konfliktus robbant ki, ezúttal az USA, Izrael és Irán között, a Magyar Péter-vezette Tisza Párt továbbra is azzal kampányol, hogy a „háborúval riogatás” fideszes propaganda, a háborús veszély pedig puszta félelemkeltés.
Noha Magyar Péterék szerint nincs mitől félni, immár két háború hatását érezhetjük a saját bőrünkön.
Ukrajna politikai nyomásgyakorlás céljából hetekkel ezelőtt leállította a kőolajszállítást Magyarországra a Barátság vezetéken keresztül. Ebben az olajblokádban Magyar Péter és pártja az ukránok oldalán állnak. Most pedig, az iráni konfliktus következtében bizonytalanná vált a tengeri olajszállítás is, ezáltal még jobban felértékelődik Magyarország energiaellátása szempontjából a Barátság kőolajvezeték jelentősége.
Nyitókép: Facebook
Ezt is ajánljuk a témában
Azt sem rejtették véka alá, hogyan működne.