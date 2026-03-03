Érzékeny helyre nyúlt a Tisza – szakértő a párt egészségügyi terveiről!

A legdurvábbnak tűnő elképzelés, hogy a Tisza Pártnak tulajdonított megszorítócsomag szerint még
a gyerekeknek és a nyugdíjasoknak sem járna teljes körű egészségügyi ellátás.
Ahhoz, hogy ezt megkapják a tervezet által csak „eltartottként” emlegetett gyermekek és a nyugdíjasok, szintén külön biztosítást kellene kötni. Nem nehéz elképzelni, hogy amennyiben csak az alapellátásért a munkabér 15 százalékát kellene befizetni, akkor az említett „szolgáltatásokért” még mennyit kérnének a biztosítók, abba már nem is érdemes belegondolni, mi van akkor, ha valakinek komolyabb orvosi beavatkozásra volna szüksége.
Ráadásul nem lehetne előre tervezni az anyagiakat sem, hiszen a díjak meghatározására jogosult profitorientált biztosítók évente felülvizsgálnák szerződéseiket és díjszabásukat, tehát könnyen előfordulhat, hogy akár egy év múlva jóval többet kell fizetni már az alap egészségügyi ellátásért is.
Azt pedig, hogy mennyi az annyi, vagyis mennyit kellene fizetnie az egészségügyi ellátásért a szerződő félnek, az autók kötelező biztosításánál jól ismert bonus-malus rendszerhez hasonlóan szabnák meg a biztosítók. Csak itt nem a balesetmentes vezetés számítana, vagy az autó kora, hanem az, hogy milyen egészségügyi kockázatokkal él az ember. Vagyis, például azoknak, aki dohányoznak, nem mozognak vagy alkoholt fogyasztanak jobban a pénztárcájukba kellene nyúlniuk, mint azoknak, akik sportolnak, vagy szűrővizsgálatokra járnak. Arra a nem elhanyagolható aspektusra, hogy ezt ki és mégis hogyan ellenőrizné, nem térnek ki a dokumentumban, ahogy arra sem, hogy az éves felülvizsgálatot ki végezné.