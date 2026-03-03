Érzékeny helyre nyúlt a Tisza – szakértő a párt egészségügyi terveiről!

Az Eurobarometer 2025 novemberi felmérése szerint – amelynek adatfelvételét, mint hozzáteszi, nem jelezték, hogy ki rögzítette Magyarországon – a magyar közvélemény az európai átlaghoz hasonlóan várja el azt a közösségi intézményektől, hogy prioritásként tekintsenek a közegészségüggyel kapcsolatos kérdések kezelésére.

Ugyanakkor, mint Tóth hozzáteszi, a magyar közpolitikai vitákat időről időre meghatározza az egészségüggyel kapcsolatos álláspontot ütköztetése, amelyet azonban

„a Tisza Párt a választási kampányidőszakban igyekezett minél nagyobb ívben elkerülni”.

Éppen ezért okozhatott nagy sokkot a Tisza Párt tavaly novemberben kiszivárgott programja. A markánsan balliberális fordulatot előkészítő több száz oldalas megszorítócsomag szerint a párt egyetlen mozdulattal húzná ki a tartóoszlopokat az egészségügyi rendszer építménye alól. A terv lényege a privatizáció: az állam jórészt kivonulna az egészségbiztosításból, az ellátást pedig nyereségorientált magánbiztosítók finanszíroznák, méghozzá különböző csomagok szerint, és annak függvényében, ki mekkora díjat fizetett be, vagyis: milyen csomagra volt pénze. Az egészségügy dolgozói továbbra is közalkalmazottak lennének, ám bérüket az állam helyett magáncégek fizetnék.

Tisza egészségügyi terve: nem hiába szedték le Kulját