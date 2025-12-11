Gyurcsányt elzavarták érte, most Magyar Péterék tennék fizetőssé az egészségügyet

„a személyes egészségügyi szolgáltatások magánfinanszírozásúak lesznek”

– olvasható a dokumentumban. Ehhez a Tisza magánbiztosítókat vonna be, akik feladata a tényleges egészségügyi szolgáltatások finanszírozása lenne, és ezek a magánbiztosítók fizetnék az egészségügyben dolgozók bérét is.

Ha a reform hatályba lép – amihez először „választást kell nyerni”, hogy egy klasszikust idézzünk – mindössze 30 nap lesz arra, hogy biztosítót válasszunk. Ennek hiányában ugyanis csak a szolidaritási alap által fedezett alap- és sürgősségi ellátásra leszünk jogosultak. Kőkeményen megsarcoltatnák az egészségügyi alapellátásért cserébe az embereket:

az alapcsomagért is a jövedelem 8,5 százalékát kellene befizetni.

A biztosítók maguk határoznák meg csomagjaikat az alapellátástól a prémiumszolgáltatásokig. És most kapaszkodjanak meg, bevezetnék az autók kötelező biztosításánál jól ismert bonus-malus rendszert, így ösztönözve az egészséges életmódot. Annak, aki dohányzik, nem mozog vagy alkoholt fogyaszt, magasabb díjat kellene fizetnie a magánbiztosítónak, míg az, aki sportol, vagy szűrővizsgálatokra jár, kevesebbet. Arra a nem elhanyagolható aspektusra, hogy ezt ki és mégis hogyan ellenőriznék, nem térnek ki a dokumentumban, ahogy arra sem, hogy az éves felülvizsgálatot ki végezné.