12. 31.
szerda
kritika történelem Hunyadi-sorozat nyelv

„Itt hagytak minket a sz*rban”, de szerencsére megjött Hunyadi „badass” János!

2025. december 31. 17:35

A 2024-es cannes-i premier után 2025 márciusában végre itthon is bemutatkozott a Bán Mór-regények ihlette Hunyadi-sorozat, ami aztán kapott hideget-meleget. A mi olvasóinkat ez érdekelte legjobban az azóta streamingen is látható tízrészes széria kapcsán.

2025. december 31. 17:35
null

Nagyjából megszületett, amire jó ideje vártunk: a Hunyadi János felemelkedéstörténete feldolgozó tévésorozat ha nem is hibátlan, de nemzetközileg is értelmezhető, látványos produkció lett, az utolsó, mozifilm hosszúsági rész ráadásul a nándorfehérvári csatát is új fénytörésben mutatta meg. Hogy az eddig jobbára magyar hős címszereplőből valóban sikerült-e európai, sőt világsztárt faragni, az a jövő zenéje, de egy biztos, az olvasóinkat minden érdekelte, ami a hadvezérrel, a korával vagy a mozgóképes feldolgozással volt kapcsolatos

Így lett vége a törökverő hősnek

Például az, hogy a valóságban is úgy halt-e meg Hunyadi János, mint ahogyan azt a sorozatban ábrázolták. A válasz igen, bár kétségtelen, hogy a történelmi nagyságához jobban illett volna, ha egy törökökkel vívott csatában veszti életét, ám a valóságban is a pestis ragadta el csakúgy, mint rengeteg embert a korabeli Magyarországon 1456–57 táján. A történészek Hunyadi halálának módját nem is vitatják, annál inkább a származását: a mai ismereteink alapján az a legvalószínűbb, hogy Hunyadi Vajk volt az édesapja, nem Luxemburgi Zsigmond király, mint ahogy az később elterjedt. A román teória szerint pedig a Hunyadi család valójában román família volt.

Hiteles-e a magyar Trónok harca?

Erről a Hunyadiak korszakának egyik legkiválóbb szakértőjét, Pálosfalvi Tamást kérdeztük. A történész válasza szerint nem, sőt egyáltalán nem. De – tette hozzá – nem is ez a dolga egy történelmi filmnek, a sorozat pedig nagyon is működik, ha annak nézzük, mint ami, és aminek a készítői feltételezhetően szánták: a magyar Trónok harcának. Azaz egy minden elemében fiktív történetnek, „amelynek szereplői ismerős neveket viselnek, és ismerős helyeken járnak”.

Ausztria válasza a Hunyadira: Orbán!

Ausztriában az ORF ON streamingszolgáltatón debütált Hunyadi kapcsán az ORF osztrák műsorszolgáltató igazgatója, Roland Weißmann is úgy nyilatkozott, „olyan minőséget képvisel, mint a Trónok harca”. Ám ahogyan az borítékolható volt, a kritikusok egy része politikai alapon fanyalogni kezdett, mondván a Hunyadi túlságosan is tükrözi a magyar miniszterelnök nacionalista történelemszemléletét. 

A kor hőstípusa: Hunyadi „badass” János!

A magyar film kicsit olyan, mint a magyar foci: mindenki ért hozzá, s mindkettőnek megvoltak azok a fényes évtizedei, amikhez felnőni csaknem képtelenség. A  legőszintébb elvárás a Hunyadival kapcsolatban is annyi volt, hogy csak nagy lebőgés ne legyen belőle.  A nézőknek nem volt könnyű dolga: a sorozat egymást is kizáró elvárások kereszttüzébe került, amikor boldog-boldogtalan számonkérte rajta a stílust, annak hiányát, a történelmi hűséget vagy hűtlenséget. És persze a sűrűn előforduló, explicit meztelenség is sokaknál kiverte a biztosítékot, akárcsak az, hogy a készítők alkalmazkodtak a ma elvárásához, amikor is az elsődleges hőstípus nem a makulátlan erkölcsi példakép – helyett megjött Hunyadi„badass” János!

„Itt hagytak minket a sz*rban”?

Pomozi Péter nyelvésszel, nyelvtörténésszel annak jártunk utána, vajon mennyire megalapozottak a kritikák, vagyis: hogyan beszéltek valójában Hunyadiék, hogyan hangzott volna például igazából a várnai csata előtti lelkesítő beszéd? A konklúzió: bár könnyűszerrel lehetséges lett volna rekonstruálni a nagyjából korhű nyelvezetet, de akkor nem biztos, hogy az átlagnéző értette, élvezte volna a szöveget. És bár a közönsége egy része a magázódás hiánya miatt fanyalgott, kiderült, ez nemhogy nem hiba, a korban ugyanis éppen hogy a tegeződés volt a természetes. Ami nem jelentett tiszteletlenséget, akárcsak a „segg" használata, ami ősi magyar szó.

Nyitókép: A tízrészes Hunyadi-sorozatban Kádár L. Gellért játszotta Hunyadi János szerepét. (The Orbital Strangers Project)

Összesen 4 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
massivement5
2025. december 31. 18:38
Badass, mi? Lyuly, de trendi-szexi-fiatalosch. Más. Vajon Hunyady is azt mondta, hogy a magyarok türk-kipcsakok? Vagy csak a butafejű vatnyik prolikat hülyítik vele Kocsordon?
Válasz erre
0
3
johannluipigus
2025. december 31. 18:25
Szerencsére olvastam a regényt, így nagyjából tudom, hogy miről szólt a film. A mai napig nem értem, hogy egyrészt mire volt jó a sok szexjelenet, illetve miért kapott a jelentőségéhez képest túlzott szerepet Mara.
Válasz erre
2
0
figyelő4322
•••
2025. december 31. 18:04 Szerkesztve
"A román teória szerint pedig a Hunyadi család valójában román família volt." Hát ez is kb. annyira igaz, mint a 'dicső román nép' ősi, erdélyi dák (daha) eredete. Hiszen csak a Középkorban kezdtek először beszivárogni az oláhok (pásztorok) Erdélybe. Sőt, akkoriban még Havasalföld sem volt igazán Walachia (Oláhország), hanem még tele volt magyarokkal, kunokkal, besenyőkkel IS. Havasalföldet még kevesebb, mint 100 évvel előtte Kumániának hívták, vagyis Kunországnak.
Válasz erre
3
1
csulak
2025. december 31. 17:58
jo sorozat volt, nekem tetszet es nekem ennyi eleg is !
Válasz erre
4
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!