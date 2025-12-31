„Itt hagytak minket a sz*rban”, de szerencsére megjött Hunyadi „badass” János!

Így lett vége a törökverő hősnek

Például az, hogy a valóságban is úgy halt-e meg Hunyadi János, mint ahogyan azt a sorozatban ábrázolták. A válasz igen, bár kétségtelen, hogy a történelmi nagyságához jobban illett volna, ha egy törökökkel vívott csatában veszti életét, ám a valóságban is a pestis ragadta el csakúgy, mint rengeteg embert a korabeli Magyarországon 1456–57 táján. A történészek Hunyadi halálának módját nem is vitatják, annál inkább a származását: a mai ismereteink alapján az a legvalószínűbb, hogy Hunyadi Vajk volt az édesapja, nem Luxemburgi Zsigmond király, mint ahogy az később elterjedt. A román teória szerint pedig a Hunyadi család valójában román família volt.