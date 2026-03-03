Kiderült, ki volt a Srí Lanka-í elefánttámadás magyar áldozata

Egy 67 éves nyugdíjas professzor volt a magyar áldozata annak a Srí Lankán történt elefánttámadásnak, amelyben nem zárható ki az emberi mulasztás gyanúja sem – írja a Magyar Nemzet. Az egyelőre nem tisztázott, hogy mely tudományterületen tevékenykedett, arra azonban fény derült, hogy a férfi csak jelentős késéssel jutott el a kórházba, ahol szakszerű orvosi ellátást kaphatott volna.

A vadon élő állat egy turistaösvényen támadt rá a férfira, akinek a felesége tehetetlenül nézte végig a támadást. A Srí Lanka-i hatóságok közölték, miután az elefánt rátámadt a férfire, a környékbeliek a segítségére siettek, és visszakergették az erdőbe az állatot. Ezután a sérültet egy háromkerekű járműre fektették, majd azzal elvitték a turisták számára fenntartott Központi Kulturális Alap irodájához. Ott ugyanis mindig van egy bevetésre kész mentőautó.