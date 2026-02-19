Ft
02. 19.
csütörtök
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
idióta Bayer Zsolt Magyarország kórház nyugdíj nyugdíjas vélemény

Hülyének lenni a legegyszerűbb

2026. február 19. 19:31

Nincs itt semmi látnivaló, csak egy újabb idióta.

2026. február 19. 19:31
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Magyar Nemzet

Hülyének lenni a legegyszerűbb.

Nincs itt semmi látnivaló, csak egy újabb idióta. Kérdés: miért nincs diliházban, illetve miért nincs kitoloncolva az országból? Továbbá: ha nyugdíjas, kap-e nyugdíjat? És ha igen, miért? Ha valami baja van, ellátják a kórházban? És ha igen, milyen alapon?”

Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton

 

 

galancza-2
•••
2026. február 19. 20:32 Szerkesztve
bayer!Ócska módon játszod az agyadat. 16 éve Fidesz 2/3 van. te rendkívül fontos fidezses személy vagy. Ne a sajtóban bohóckodjál, hanem kérdezd meg OV-t és a minisztereket hogy az ilyenek miért nincsenek diliházban,stb... bayer!Ezzel a szánalmas magamutogató stílussal, dumával nem szerezel egy újabb Fidesz-szavazatot sem.A bizonytalanokat pedig poloskához és torotucsekhez lököd.Ez a fájdalmas valóság. Amúgy ennek az idiótának valóban diliházban vagy dutyiban lenne a helye, vagy ki kellett volna már rég toloncolni, de 16 év Fidesz 2/3 után hiteltelenek a kérdéseid. bayer!Mindezek ellenére akár hiszed akár nem,de a Fideszre szavazok, mert egyértelműen a Fidesz a legkisebb rossz,és annak is örülnék ha április 12-től te lennél legalébb 20 évig az Oktatási és Kulturális Miniszter, de kurvára önmagatokba kéne néznetek.Megnyerhetjük a választást,de sajnos úgyanúgy el is veszíthetjük,mert sok éve szar a Fidesz kommunikációja,és most is szar a kampányotok.Ez a cikked is tragikus példa erre.
gullwing
2026. február 19. 20:01
A hülyék soha nem alszanak....🤣🤣🤣
