Elemző: nem a Fidesz legfőbb érdeke, hogy nyilvánosságra kerüljön Magyar Péter legsötétebb titka
Az sem maradt sokáig rejtély, miért „ijedhettek meg egy ágy képétől” a baloldalon.
Nincs itt semmi látnivaló, csak egy újabb idióta.
„Hülyének lenni a legegyszerűbb.
Nincs itt semmi látnivaló, csak egy újabb idióta. Kérdés: miért nincs diliházban, illetve miért nincs kitoloncolva az országból? Továbbá: ha nyugdíjas, kap-e nyugdíjat? És ha igen, miért? Ha valami baja van, ellátják a kórházban? És ha igen, milyen alapon?”
Nyitókép: Mandiner / Ficsor Márton