Zelenszkij újabb bosszút tervelt ki Magyarország ellen – ez mindenkinek fájhat

Magyar Péter az olimpiáról is kamuzott egy hatalmasat (VIDEÓ)
A Mandiner 75 részes sorozatban mutatja be a Tisza-vezér legnagyobb hazugságait. 51. rész.
Nem véletlenül próbálkoznak az ukrán drónok – mutattak rá az elemzők.
Miután Volodimir Zelenszkij leállította a Barátság kőolajvezetéket, cikkünk írásáig már több mint tíz dróntámadást vezethettek az ukránok a Török Áramlat ellen. Ha Ukrajna sikerrel jár, gyakorlatilag ellehetetleníti Magyarország földgázellátását. Mit akar elérni az ukrán elnök? Mi köze az olajblokádnak a magyarországi választáshoz? A Mesterterv legutóbbi adásából kiderült!
„Nagyon nehéz 30 nap vár ránk” – fogalmazott kérdésre válaszolva G. Fodor Gábor. Mint a XXI. Század Intézet stratégiai igazgatója rámutatott:
észnél kell lenni, hogy akár az ukrán háború, akár az egyre veszélyesebbé váló háborús konfliktusok tovagyűrűző hatása ne érjen minket felkészületlenül, és „Magyarország megmaradjon annak a biztonságos helynek, ahogy eddig ismertük.”
Mint a szakértő kifejtette: a helyzet ugyanis „nem lesz jobb. Ha április 12 utánra nézünk, a mi életünkben fontos április 12, de attól még a világ nem lesz békésebb hely. És ezért
nem mindegy, hogy olyanok alakítanak-e a kormányt, akiknek van fogalmuk a világról, fel tudják mérni a jövőt, hogy milyen irányba megy, vagy olyanok, akik Instagram-sztoriban utaznak meg megnézik a saját magukról készült dokumentumfilmet a moziban.”
„És akik nyilvánvalóan egy őszödi beszédet tartanának” – tette hozzá Mráz Ágoston Sámuel. Mint rámutatott: noha „lehet, hogy nem lenne a beszéd elmondva, lényegében az következne, amit az őszödi beszéd jelentett: a szöges ellentétét hajtanák végre annak, amit megígérnek.”
„Egyértelműen és világosan kijelentető: ha Magyar Péter itt kormányt alakít, akkor a legszorosabban együttműködik az ukrán vezetéssel. És az a befektetett energia, amit Ukrajna tett az ő kampányába közvetlen és közvetett eszközökkel azt jelenti, hogy Ukrajna elvárásokat is megfogalmazna az ő kormányával szemben”
– fejtette ki a Mráz Ágoston Sámuel.
Mint a Nézőpont Intézet vezetője felidézte: „pár hete beszéltünk arról a híres ágyról”, amelynek kapcsán odáig jutottak el az elemzők, hogy „Magyar Péter zsarolható”, így Mráz Ágoston szerint nem szabad elfelejteni azt sem, hogy
ha Magyar Péter áll majd Magyarország élén, akkor „egy zsarolható embernek kell Ukrajnával beszélnie.”
Nyitókép: Tetiana DZHAFAROVA / AFP