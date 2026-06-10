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védvonal havasi bertalan Tisza Párt Magyar Péter agresszió uszítás Czunyiné Bertalan Judit

Felállt a Védvonal: már hatvannál több esetben intézkedtek a tiszás uszítás és fenyegetőzés ellen, öngyilkosság is történt

2026. június 10. 08:55

Özönlenek bejelentések az egész országból, a Védvonal segítséget biztosít az áradó agresszió ellen.

2026. június 10. 08:55
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Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez eljuttatott közleményében arról ír, hogy az elmúlt alig két hétben több mint hatvan olyan bejelentés érkezett, amivel érdemben kellett foglalkoznia a Czunyiné Bertalan Judit által vezetett Védvonalnak. Közben a Védvonal szervezeti kialakítása is megtörtént, 

a jogi segítségnyújtáshoz szükséges munka bázisa elkészült. 

A Védvonal személyesen is elérhető Budapesten, a Polgárok Házában.

Az eddigi bejelentések jelentős része internetes uszításról, sértegetésről, fenyegetésről szól, 

tudjuk meg. „Itt természetesen azt is javasoljuk, hogy az érintettek jelentsék ezeket az internetes felület közösségi alapelveibe ütközőként, vagy éljenek a Büntető Törvénykönyv (Btk.) internetes zaklatás (Btk. 222. §) tényállása szerinti lehetőséggel. Szakmai csapatunk segít a beadványok megfogalmazásában”, írják.

A másik nagy érintetti kör a kormányzati, közigazgatási szektorban megkezdett 

tisztogatások áldozatai.

 A legtöbben a felmondás közlésének körülményeit kifogásolják. Ide sorolhatóak azok a kérdések és segítségkérések is, amelyek a szervezeti átalakításokkal vagy a jogviszony-változással kapcsolatos munkavállalói jogokat érintik – áll a közleményben.

Mindeközben 

bejelentések érkeztek az egyetemi világból – oktatóktól és hallgatóktól egyaránt – politikai diszkriminációra vonatkozóan. Ilyenek például megszégyenítő megjegyzések a katedráról, vagy problémák a tanulmányi vagy tudományos előmenetellel kapcsolatban!

„Egyre több munkahelyi légkört mérgező vagy 

az egzisztenciális biztonságot veszélyeztető munkáltatói magatartásról kapunk bejelentést.

 Szintén nagyobb számú esetkör a kistelepülési polgármestereket és helyi képviselőket érő vádaskodások és lemondásra felszólítások ügye” – derült ki.

Egészen megdöbbentő esetek is napvilágot láttak: „Politikai zaklatásokkal összefüggésbe hozható tragédiákról is kaptunk információkat: két esetben a választások után 

nem szűnő gyalázkodás és vegzálás miatt korábbi segítőink öngyilkosságot követtek el, 

ezen ügyeket a hatóságok vizsgálják; kegyeleti okokból egyéb tájékoztatást nem áll módunkban adni.”

Czunyiné Bertalan Judit „az ilyen, és ezekhez hasonló felháborító és tűrhetetlen esetek miatt kezdeményezte és vezeti a Védvonalat. Nem kell és nem szabad mindent eltűrnünk és hagynunk! Egy ilyen eset is sok!” – áll a FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség felhívásában.

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Nyitókép: Magyar Nemzet / Kurucz Árpád

 

Összesen 26 komment

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chief Bromden
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2026. június 10. 10:57 Szerkesztve
A cégjegyzék bírja a rohamot vagy most hosszú az átfutási idő? Ki lesz most a köztes gazda?
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falcatus-2
2026. június 10. 10:31
re: antonio de portugeser Bástya elfti 2026. június 10. 09:16 Ócska duma ez a közismert dolgok fideszlotyó...." akkor, ezek szerint a mefisztója minden nap, reggeltől estig ócska propagandát tol!
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allen9
2026. június 10. 09:59
Fasznak kell öngyilkosnak lenni Tiszaros baromállatok miatt! Minden Tiszaros elmebeteg! Ennyit kell válaszolni nekik.
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google-2
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2026. június 10. 09:38 Szerkesztve
Rákosi pajtás nem viccel. Mikor jachtozik, is olvas. Bár inkább beolvasni szokott. És a többiek: Tarr, Ruff, na, ők sem a humorukról híresek. De: van isteni gondviselés, karma, nevezze, ki ahogy akarja. Segítsünk magunkon, egymáson, a Jóisten is megsegít!
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