Felállt a Védvonal: már hatvannál több esetben intézkedtek a tiszás uszítás és fenyegetőzés ellen, öngyilkosság is történt

Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója az MTI-hez eljuttatott közleményében arról ír, hogy az elmúlt alig két hétben több mint hatvan olyan bejelentés érkezett, amivel érdemben kellett foglalkoznia a Czunyiné Bertalan Judit által vezetett Védvonalnak. Közben a Védvonal szervezeti kialakítása is megtörtént,

a jogi segítségnyújtáshoz szükséges munka bázisa elkészült.

A Védvonal személyesen is elérhető Budapesten, a Polgárok Házában.