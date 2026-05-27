patrióta védvonal czunyiné bertalan judit hergelés

A Védvonal meg fogja mutatni, mit okozott a hergelés az országban

2026. május 27. 22:14

„Harsány véleményünk van a világról, ami nemzeti és konzervatív, és ráadásul a tizenhat év kormányzati munkája nem valami olyasmi, ami miatt szégyenkezni kellene” – mondta a Védvonal vezetője. Czunyiné Bertalan Judit megüzente, hogy mindenki számíthat rájuk, akit azért ér atrocitás, mert a nemzeti oldalhoz tartozik.

2026. május 27. 22:14
Czunyiné

„Közel két és félmillió ember van, akinek meg kell üzenjük, hogy számíthat ránk” – mondta Czunyiné Bertalan Judit, a Védvonal vezetője a Patrióta YouTube-csatornának.

„A lényeg az, hogy megmutassuk, hogy vagyunk, hogy van védőháló, amit oda tudunk tenni. Lesz egy jogi segítségnyújtás, amit szeretnénk, hogyha mindenki megbízható közelségben tudna” – fejtette ki a Védvonal munkájával kapcsolatban.

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Czunyiné Bertalan Judit hozzátette, a Védvonal lesz azok „nyelve és szája” akiket politikai alapon atrocitás ér bárhol az országban.

Mint kifejtette, 

a jogi munkán felül a Védvonalnak lesz egy markáns kommunikációs feladata is, amellyel megmutatják a nyilvánosságnak, hogy mit okozott a hergelés és a lincshangulat kialakításának a szándéka.

A Védvonal vezetője hangsúlyozta: 

Nem lehet célja egyetlenegy kormányzatnak sem, hogy ilyen uszító, gyűlölködő mindennapi közeget alakítson ki”.

A Patrióta riporterének kérdésére Czunyiné Bertalan Judit elmondta, a Védvonal egyszerre szerveződik online és offline is.

„Vannak kiváló embereink minden vármegyében, akikre számítok. Vannak kiváló jogászaink szintén minden vármegyében, akikre ugyancsak számítok“ – mondta.

Czunyiné Bertalan Judit elmondta,

a Védvonalnak ingyenesen hívható telefonszáma lesz, és hamarosan feláll a szervezeti háttér is, amelyet kiterjesztenek az egész országra, hogy mindenhol ott legyenek helyben.

A Védvonal vezetője úgy vélekedett, ha sikerül legalább azt elérni, hogy a nemzeti oldalhoz tartozó választópolgároknak ne lesütött szemmel kelljen közlekedniük attól tartva, hogy tiszások kötnek beléjük, akkor sikerül kihúzni az embereket a választási vereség utáni letargiából.

Nekünk egy harsány véleményünk van a világról, ami nemzeti és konzervatív, és ráadásul a tizenhat év kormányzati munkája nem valami olyasmi, ami miatt szégyenkezni kellene” 

– fogalmazott a Védvonal vezetője.

A teljes interjút itt tudja megnézni:

Kocsis Máté: „Ha szükséges, utcára is megyünk”

Kocsis Máté korábban arról írt, a Védvonal egy olyan szerveződés, mely a jövőben

védelmet jelent azoknak, akik bármilyen atrocitást elszenvedtek a politikai véleményük miatt, és akik bármi módon áldozatai lettek a tiszás erőszakhullámnak.

„Minden esetet dokumentálunk, minden szükséges feljelentést megteszünk, jogsegélyt nyújtunk, és az igazságszolgáltatás mellett széles körben a nyilvánosságot is felhasználjuk.

Annyi ügyvéd, annyi újságíró, annyi közéleti ember, amennyi csak kell. Ha szükséges, utcára is megyünk az embereink védelmében”

– tekintett előre a politikus.

„A Védvonal indul! Ma Orbán Viktor elnök úr a Védvonal országos vezetésére kért fel. Meg kell védeni egymást és mindenkit, akit bántanak, akit inzultus ér a mindennapokban csak azért, mert a nemzeti oldalon áll. Meg kell állítani azt a gyűlölethadjáratot és azt az agressziót, amit ránk szabadítottak. Ez nem szeretetország. Ki fogunk állni mindenkiért, aki hozzánk fordul. Segítünk, és el is fogjuk mondani, hol és hogyan hergelik és bántják a segítőinket, támogatóinkat, közösségünk tagjait. Nem maradunk csendben, és nem hagyjuk magunkat!” – írta Facebook-oldalán Czunyiné Bertalan Judit.

Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
 

Összesen 14 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
states-2
2026. május 27. 23:27
A Védvonal éppenhogy az ellenzéki erőtlenség, gyengeség, kiszolgáltatottság, eszköztelenség jelképe. Az ámokfutót még a parlamentben sem tudják megfékezni, hogy lehetne akkor az élet más területén. Megállítani csak az utcán lehet, minden egyéb pótcselekvés.
szim-patikus
2026. május 27. 22:49 Szerkesztve
Börtönöd meg azt, hogy mit okoztál- Te hergeltél fel mindenkit azzal, hogy cigánymódra loptál. Egy hajléktalant azonnal elítének, ha kaját mer lopni. Te meg disznó módra szarrá dagadtál és zsírban úszva loptál mint a güzü. Te akarsz itt védvonalat enyveskezű putriszökevémy? Börtön a neked való védvonal. (Ha rács akkor megnézheted hová vitt a harács)
monostori
2026. május 27. 22:36
Mire számít ez a Czunyiné, ez a legnagyobb gáz, hogy ezt elvállalta. Havasi meg pofáraesett.
figyelő4322
2026. május 27. 22:29
"Nem lehet célja egyetlenegy kormányzatnak sem, hogy ilyen uszító, gyűlölködő mindennapi közeget alakítson ki..." a Védvonal vezetője szerint. Tudom, hogy a hölgy és szervezetete nagyon jó szándékú, és tényleg szükség is lehet rá. Mindamellett úgy gondolom, hogy ez a kejelentése egy kicsit NAIV. Voltak és vannak olyan kormányok, országok, ahol szándékosan gerjesztik a gyűlöletet. Hogy ez a kormány milyen lesz...? Remélem, hogy nem olyan, mint ahogy elkezdte a kormányzást!
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!