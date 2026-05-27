A Védvonal meg fogja mutatni, mit okozott a hergelés az országban

Orbán Viktor bejelentette: Megalakult a Védvonal
„Együtt erő vagyunk, szerteszét gyöngeség” – írta a Fidesz elnöke.
„Harsány véleményünk van a világról, ami nemzeti és konzervatív, és ráadásul a tizenhat év kormányzati munkája nem valami olyasmi, ami miatt szégyenkezni kellene” – mondta a Védvonal vezetője. Czunyiné Bertalan Judit megüzente, hogy mindenki számíthat rájuk, akit azért ér atrocitás, mert a nemzeti oldalhoz tartozik.
„Közel két és félmillió ember van, akinek meg kell üzenjük, hogy számíthat ránk” – mondta Czunyiné Bertalan Judit, a Védvonal vezetője a Patrióta YouTube-csatornának.
„A lényeg az, hogy megmutassuk, hogy vagyunk, hogy van védőháló, amit oda tudunk tenni. Lesz egy jogi segítségnyújtás, amit szeretnénk, hogyha mindenki megbízható közelségben tudna” – fejtette ki a Védvonal munkájával kapcsolatban.
Czunyiné Bertalan Judit hozzátette, a Védvonal lesz azok „nyelve és szája” akiket politikai alapon atrocitás ér bárhol az országban.
Mint kifejtette,
a jogi munkán felül a Védvonalnak lesz egy markáns kommunikációs feladata is, amellyel megmutatják a nyilvánosságnak, hogy mit okozott a hergelés és a lincshangulat kialakításának a szándéka.
A Védvonal vezetője hangsúlyozta:
Nem lehet célja egyetlenegy kormányzatnak sem, hogy ilyen uszító, gyűlölködő mindennapi közeget alakítson ki”.
A Patrióta riporterének kérdésére Czunyiné Bertalan Judit elmondta, a Védvonal egyszerre szerveződik online és offline is.
„Vannak kiváló embereink minden vármegyében, akikre számítok. Vannak kiváló jogászaink szintén minden vármegyében, akikre ugyancsak számítok“ – mondta.
Czunyiné Bertalan Judit elmondta,
a Védvonalnak ingyenesen hívható telefonszáma lesz, és hamarosan feláll a szervezeti háttér is, amelyet kiterjesztenek az egész országra, hogy mindenhol ott legyenek helyben.
A Védvonal vezetője úgy vélekedett, ha sikerül legalább azt elérni, hogy a nemzeti oldalhoz tartozó választópolgároknak ne lesütött szemmel kelljen közlekedniük attól tartva, hogy tiszások kötnek beléjük, akkor sikerül kihúzni az embereket a választási vereség utáni letargiából.
Nekünk egy harsány véleményünk van a világról, ami nemzeti és konzervatív, és ráadásul a tizenhat év kormányzati munkája nem valami olyasmi, ami miatt szégyenkezni kellene”
– fogalmazott a Védvonal vezetője.
Kocsis Máté korábban arról írt, a Védvonal egy olyan szerveződés, mely a jövőben
védelmet jelent azoknak, akik bármilyen atrocitást elszenvedtek a politikai véleményük miatt, és akik bármi módon áldozatai lettek a tiszás erőszakhullámnak.
„Minden esetet dokumentálunk, minden szükséges feljelentést megteszünk, jogsegélyt nyújtunk, és az igazságszolgáltatás mellett széles körben a nyilvánosságot is felhasználjuk.
Annyi ügyvéd, annyi újságíró, annyi közéleti ember, amennyi csak kell. Ha szükséges, utcára is megyünk az embereink védelmében”
– tekintett előre a politikus.
„A Védvonal indul! Ma Orbán Viktor elnök úr a Védvonal országos vezetésére kért fel. Meg kell védeni egymást és mindenkit, akit bántanak, akit inzultus ér a mindennapokban csak azért, mert a nemzeti oldalon áll. Meg kell állítani azt a gyűlölethadjáratot és azt az agressziót, amit ránk szabadítottak. Ez nem szeretetország. Ki fogunk állni mindenkiért, aki hozzánk fordul. Segítünk, és el is fogjuk mondani, hol és hogyan hergelik és bántják a segítőinket, támogatóinkat, közösségünk tagjait. Nem maradunk csendben, és nem hagyjuk magunkat!” – írta Facebook-oldalán Czunyiné Bertalan Judit.
