Az új normalitás: tavaly több mint 500 lövés dördült el Berlinben

Gyerekeket használnak gyilkosságokra a svéd migránsbandák
A svéd bűnbandák tudatosan használják ki a gyermekeket, mert eddig 15 év alatt nem lehetett őket börtönbüntetéssel sújtani. Szakértőt kérdeztünk.
Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem volt még ártatlan áldozata a bűnbandák egyre gátlástalanabb háborújának a német fővárosban.
Egyre inkább elharapózik a külföldi származású bűnbandák közötti harc Németország fővárosában – erről Manuel Ostermann, a DPolG Rendőrszövetség elnöke beszélt a német Bildnek.
Ostermann elmondása szerint Berlin utcáin jelenleg négy török-kurd banda harcol a drogkereskedelem feletti uralomért.
Egy pillanatig sem haboznak lőfegyvereket vagy robbanószereket használni. Semmilyen gátlásuk nincs”
– fogalmazott. Majd hozzátette, arra számít, hogy a helyzet csak tovább durvul, ma már nemcsak verekedésekről és késelésekről van szó, hanem tűzharcokról és robbantásokról is. „Ez az új normalitás Berlinben” – mondta. A helyzetet jól jellemzi, hogy a statisztikák szerint Berlinben 2025-ben 515 lövést adtak le.
A szakszervezeti vezető szerint csupán a szerencse műve, hogy még egyetlen járókelő sem esett áldozatul egy véletlen lövésnek.
Nekik teljesen mindegy, ha ártatlanok is megsérülnek. Ha valaki autóból lő, senki sem tudja garantálni, hogy egy harmadik személy nem kerül veszélybe. Egyáltalán nem érdekli őket. Csak remélni lehet, hogy nem állsz éppen rossz helyen valaki mellett, aki a célpontjuk”
– mondta Ostermann. A Rendőrszövetség szóvivője, Benjamin Jendro szerint a politikusok sokszor csak akkor kezdik komolyan venni a problémát, ha egy ártatlan esik áldozatul a bandák tevékenységének. A szóvivő attól is tart, hogy svéd mintára Németországban is elkezdődhet a kiskorúak toborzása bizonyos bűncselekmények elkövetésére.
Ha valaki 1000 eurót kínál azért, hogy bedobjon egy kézigránátot egy üzletbe, előbb-utóbb akad jelentkező. A bűnözés mára szolgáltatássá vált”
– mondta.
A bandák egyik legfőbb utánpótlási forrása a menekülttáborok, ahonnan sok kilátástalan sorsú fiatal verődik hozzájuk.
Nyitókép forrása: FOCKE STRANGMANN / AFP
