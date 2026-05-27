Esterházy Mátyás Liverpool RB Salzburg Szoboszlai Dominik

Máshogyan alakulhatott volna Szoboszlai Dominik pályafutása – ezen múlt a salzburgi szerződése

2026. május 27. 17:57

Esterházy Mátyás egy konferencián elmondta, ha csak a rubrikákat kellett volna kipipálni, akkor a Liverpool magyar labdarúgóját nem veszik fel a Red Bull Salzburg akadémiájára. Szoboszlai Dominik ügynöke azóta is többször hallgat a megérzéseire, mint az adatalapú elemzésekre.

Nagy Péter

Az adatok és az emberi tényezők szerepe a labdarúgókkal kapcsolatos döntéshozatalban címmel rendeztek panelbeszélgetést a The Science of Football elnevezésű konferencián, amelynek a Budapest Marriott Hotel adott otthont. Az angol nyelvű eseményen részt vett Esterházy Mátyás, az EM Sports Consulting alapítója, Szoboszlai Dominik ügynöke is.

Szoboszlai Dominik ügynöke, Esterházy Mátyás / Fotó: MTI/ MTVA/ Hegedüs Róbert (archív)

A Liverpool magyar labdarúgójának menedzsere – aki 24 esztendősen hagyott fel a profi focival – hangsúlyozta, ő máshogyan támaszkodik az adatokra, mint a sportvezetők vagy edzők. Egy fiatal, 13-14 éves játékosról ugyanis sokkal kevesebb kimutatás áll rendelkezésre, mint a felnőttekről, néha még videofelvételek sincsenek róluk, így élőben kell megnézni, megfigyelni őket. Mindezzel együtt tudni kell döntést hozni – folytatta Esterházy –, hiszen a cégének is folyamatosan kell eladnia futballistákat, szerződéseket tető alá hozni. 

A még mindig csak 38 éves üzletember a tárgyalások során ugyanakkor sokkal jobban támaszkodik az intuíciós képességeire, mint mondjuk egy Excel-táblára. Példaként az egyik ügyfelét hozta fel, akit az előzetes elemzések alapján a DVSC-nek kellett volna értékesítenie, de a megérzései miatt végül az Újpest lett a befutó, amely később jó választásnak bizonyult. Kiemelte: sokszor azonban elfelejtik, hogy a sportolók is hús-vér emberek, nem pedig árucikkek. 

Esterházy Mátyás éppen ezért azt vallja, hogy elsősorban karaktereket kell (fel)építeni. „Muszáj továbbra is használni az eszünket, és nemcsak értelmi, hanem érzelmi alapú döntéseket is hozni” – mondta, hozzátéve, olyan tényezőket is figyelembe kell venni a szakmában, mint

  • a családi háttér,
  • a neveltetés, vagy
  • a labdarúgó személyisége.

Szoboszlai Dominikra rátérve Esterházy felidézte a legnagyobb saját sikerét. 

Ha csak a rubrikákat kellett volna kipipálni, akkor Dominikot nem veszik fel a Red Bull Salzburg akadémiájára, mert nyolc-kilenc mező is üres maradt nála. Az akadémiai igazgató azonban látta már futballozni egyszer-kétszer, tudta, mire képes, és hitt abban, hogy egyszer nagy játékos lesz belőle, ezért adta meg neki az esélyt. Dominik példája is mutatja, hogy megéri hallgatni az ösztöneinkre, mert ha csak a számoknak hiszünk, nagy tehetségeket is elpazarolhatunk

– fogalmazott az ügynök, aki úgy véli, a sportág az élet más területeihez hasonló gyorsasággal változik, ezért neki is meg kell találni a szépséget az adatalapúvá vált labdarúgásban.

Magyarország le van maradva

A panelben helyet foglaló Bogdán Ádám egykori válogatott kapus, a DVSC jelenlegi sportigazgatója szerint hazánk le van maradva az adatok felhasználásában, pedig egy klub életében elengedhetetlenek ezek az ismérvek. „Magyarországon elő van írva, hogy öt magyar játékosnak a kezdőcsapatban kell lenni, de a másik hat bárhonnan jöhet. Hatalmas a merítés, így nagyon tudni, érteni kell ahhoz, hogy milyen adatot hogyan szűrünk, használunk fel a leghatékonyabban. Ehhez ráadásul képzett szakemberekre van szükség” – jelentette ki Bogdán, aki karrierje során az angol Premier League-ben is megfordult.

Mint ismert, Szoboszlai Dominik, a magyar válogatott csapatkapitánya, a Premier League nemrég zárult idényének egyik legjobbja márciusban újabb álomhatárt tört át: a transfermarkt.de nevű német szakportál szerint

a piaci értéke elérte a százmillió eurót.

A Liverpool 25 éves középpályása egyébként nem a hazai akadémiai rendszer „terméke”, hanem egy kis székesfehérvári utánpótlásképző műhelyé, az édesapja által is vezetett Főnix Goldé, mégis a világ legjobb bajnokságáig jutott – ebben elévülhetetlen érdeme van annak a salzburgi vezetőnek, aki egykoron fantáziát látott benne.  

