Újabb taxisblokádot helyeztek kilátásba Budapesten, de Kiss Ambrus szerint a taxisok félreértették őket

Kis Ambrus a 24.hu-nak kifejtette, a társadalmi vitán is járt előterjesztés határozati javaslatai között ilyesmi nem szerepel.

Mint mondta: az előterjesztésben két döntési javaslat szerepel, az egyik a 2023 március óta nem módosított tarifák 27 százalékos emeléséről szól, a másik pedig egy felterjesztés lenne a kormány felé annak érdekében, hogy akik visszaélnek a taxis tevékenységükkel, jobban lehessen őket szankcionálni. Mindkettőt támogatták a taxis érdekképviseletek is

Az előterjesztést egyébként keddi bizottsági ülésen nem szavazták meg, Kiss pedig azt állította, nincs információjuk, hogy a pénteki közgyűlésen a frakciók hogy szavaznak majd róla.