Újabb taxisblokádot helyeztek kilátásba Budapesten, de Kiss Ambrus szerint a taxisok félreértették őket

Brutálisan megdrágul a budapesti taxizás – elérték a taxisok, amit akartak, mégsem boldogok
A megjelent hírek szerint 27 százalékkal emelkednek majd a díjak.
A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója azt mondta, csak teoretikusan szerepel a BKK javaslatában, ami feldühítette a taxisokat.
Félreértette a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) által benyújtott új javaslatcsomagot, abban ugyanis
csak teoretikusan szerepel a rögzített hatósági ár kivezetése a jövőben, de nem szavaz róla a Fővárosi Közgyűlés pénteken
– mondta a 24.hu-nak Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.
A portál felidézte,
korábban az érdekképviseletek közleményben jelezték, hogy ha a Fővárosi Közgyűlés a május 29-i ülésén úgy dönt, hogy a rögzített ár kivezetését kéri a kormánytól, a taxisok május 30-án és 31-én blokád alá vonják a várost,
hogy megmentsék a hivatásukat.
Kis Ambrus a 24.hu-nak kifejtette, a társadalmi vitán is járt előterjesztés határozati javaslatai között ilyesmi nem szerepel.
Mint mondta: az előterjesztésben két döntési javaslat szerepel, az egyik a 2023 március óta nem módosított tarifák 27 százalékos emeléséről szól, a másik pedig egy felterjesztés lenne a kormány felé annak érdekében, hogy akik visszaélnek a taxis tevékenységükkel, jobban lehessen őket szankcionálni. Mindkettőt támogatták a taxis érdekképviseletek is
Az előterjesztést egyébként keddi bizottsági ülésen nem szavazták meg, Kiss pedig azt állította, nincs információjuk, hogy a pénteki közgyűlésen a frakciók hogy szavaznak majd róla.
Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a javaslat értelmében a jövőben
Ez 27 százalékos tarfiaemelkedést jelent, holott az Országos Taxis Szövetség, a Főtaxi, az Uber és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ennél alacsonyabb, 15 százalékos lépést indítványozott.
Mint arról korábban írtunk: bár a hazai taxisok régóta szorgalmazták a tarifaemelést, elégedettségről nem lehet beszélni a szakmán belül. A BKK hivatalos tájékoztatása szerint a Budapesti Közlekedési Központ, mint közlekedésszervező előírta, hogy 2026 nyarától a taxiszolgáltatók számára kötelező lesz a „TaxiTrack” elnevezésű mobilapplikáció használata.
„Az alkalmazáson keresztül egyszerűen és kényelmesen lehet adatot szolgáltatni a személytaxi aktuális helyzetéről, valamint a taxaméter elindításáról és leállításáról a közlekedésszervezői és ellenőrzési feladatokat ellátó Budapesti Közlekedési Központ részére”– írták. Az a lépés azonban nagy komoly hullámokat gerjesztett. Több olyan budapesti taxissal is beszéltünk, akik szerint ezzel a lépéssel csak még bonyolultabbá teszik az eddig is erősen szabályozott piacot.
Nagyon sokan hagyják már abba amúgy is ezt a szakmát, mindjárt én következem”
– fogalmazott egyikük.
A taxis szervezetek sem díjazzák a lépést, mivel a fuvatok döntő többségét már diszpécserszolgálaton keresztül szervezik, azaz a klasszikus taxi-leintés mára szinte teljesen megszűnt. A modern applikációknak köszönhetően pedig az online vagy telefonon történő rendelés minden részletét dokumentálják, törvényileg megszabott ideig pedig meg is őrzik. Nehezményezik azt is, hogy ha hiányosságot és mulasztást észlelnek a taxisnál, akkor rögtön elvehetik a sofőr drosztengedélyét.
Az általunk megkérdezett taxisok szerint a fókuszt sokkal inkább a flottacégeket kéne ellenőrizni, akik sofőröket alkalmazottnak vesznek fel, mindösszesen 2, jó esetben 4 órára jelentenek be és jutalékot szednek tőlük a fuvarok után.
Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila