fővárosi közgyűlés kiss ambrus budapesti közlekedési központ bkk főpolgármesteri hivatal taxis

Újabb taxisblokádot helyeztek kilátásba Budapesten, de Kiss Ambrus szerint a taxisok félreértették őket

2026. május 27. 17:01

A Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója azt mondta, csak teoretikusan szerepel a BKK javaslatában, ami feldühítette a taxisokat.

null

Félreértette a Taxisok Érdekvédelmi Szervezete a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) által benyújtott új javaslatcsomagot, abban ugyanis 

csak teoretikusan szerepel a rögzített hatósági ár kivezetése a jövőben, de nem szavaz róla a Fővárosi Közgyűlés pénteken 

mondta a 24.hu-nak Kiss Ambrus, a Főpolgármesteri Hivatal főigazgatója.

A portál felidézte, 

korábban az érdekképviseletek közleményben jelezték, hogy ha a Fővárosi Közgyűlés a május 29-i ülésén úgy dönt, hogy a rögzített ár kivezetését kéri a kormánytól, a taxisok május 30-án és 31-én blokád alá vonják a várost, 

hogy megmentsék a hivatásukat.

Kis Ambrus a 24.hu-nak kifejtette, a társadalmi vitán is járt előterjesztés határozati javaslatai között ilyesmi nem szerepel.

Mint mondta: az előterjesztésben két döntési javaslat szerepel, az egyik a 2023 március óta nem módosított tarifák 27 százalékos emeléséről szól, a másik pedig egy felterjesztés lenne a kormány felé annak érdekében, hogy akik visszaélnek a taxis tevékenységükkel, jobban lehessen őket szankcionálni. Mindkettőt támogatták a taxis érdekképviseletek is

Az előterjesztést egyébként  keddi bizottsági ülésen nem szavazták meg, Kiss pedig azt állította, nincs információjuk, hogy a pénteki közgyűlésen a frakciók hogy szavaznak majd róla.

Brutális drágulás jöhet

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a javaslat értelmében a jövőben

  • az 1100 forint alapdíj 1400 forintra,
  • a 440 forint kilométerdíj 560 forintra,
  • a percdíj 110 forintról 140 forintra emelkedik.

Ez 27 százalékos tarfiaemelkedést jelent, holott az Országos Taxis Szövetség, a Főtaxi, az Uber és a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara ennél alacsonyabb, 15 százalékos lépést indítványozott.

Feleslegesen bonyolítaná a városvezetés a taxisok dolgát

Mint arról korábban írtunk: bár a hazai taxisok régóta szorgalmazták a tarifaemelést, elégedettségről nem lehet beszélni a szakmán belül. A BKK hivatalos tájékoztatása szerint a Budapesti Közlekedési Központ, mint közlekedésszervező előírta, hogy 2026 nyarától a taxiszolgáltatók számára kötelező lesz a „TaxiTrack” elnevezésű mobilapplikáció használata.

„Az alkalmazáson keresztül egyszerűen és kényelmesen lehet adatot szolgáltatni a személytaxi aktuális helyzetéről, valamint a taxaméter elindításáról és leállításáról a közlekedésszervezői és ellenőrzési feladatokat ellátó Budapesti Közlekedési Központ részére”– írták. Az a lépés azonban nagy komoly hullámokat gerjesztett. Több olyan budapesti taxissal is beszéltünk, akik szerint ezzel a lépéssel csak még bonyolultabbá teszik az eddig is erősen szabályozott piacot.

Nagyon sokan hagyják már abba amúgy is ezt a szakmát, mindjárt én következem”

– fogalmazott egyikük.

A taxis szervezetek sem díjazzák a lépést, mivel a fuvatok döntő többségét már diszpécserszolgálaton keresztül szervezik, azaz a klasszikus taxi-leintés mára szinte teljesen megszűnt. A modern applikációknak köszönhetően pedig az online vagy telefonon történő rendelés minden részletét dokumentálják, törvényileg megszabott ideig pedig meg is őrzik. Nehezményezik azt is, hogy ha hiányosságot és mulasztást észlelnek a taxisnál, akkor rögtön elvehetik a sofőr drosztengedélyét.

Az általunk megkérdezett taxisok szerint a fókuszt sokkal inkább a flottacégeket kéne ellenőrizni, akik sofőröket alkalmazottnak vesznek fel, mindösszesen 2, jó esetben 4 órára jelentenek be és jutalékot szednek tőlük a fuvarok után.

Nyitókép: AFP/Kisbenedek Attila
 

Összesen 12 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
sudoku2
2026. május 27. 17:40
"hogy megmentsék a hivatásukat..." Hivatás? A taxizás?
Janika50
2026. május 27. 17:34
Van több szervezet, ami itt maradt a pártállami időkből. Néhányat közűlük megemlittek. A gépjármű műszeki vizsgáztatást végző szervezet, függetlenül az épp aktuális nevüktől, az útkarbantartást végzők, kiemelten a személytexis cégek, -maguk a komcsi retró- stb. Jó negyed évszázadig ténykedtem másodállásban. Nem állandóan. Volt, hogy Karácsony után legközelebb májusban kapcsoltam be a szerkezeteket. Kimondottan nagy létszámú állami vállalatoknál -BKV, Hc, BKV a korengedmény miatt- dolgoztam. Álltalában jól éreztem magam munkatársaimmal. Azomban annyi hitvány, sunyi, semmirekellő alakkal mint a taxis cégeknél, sehol nem találkoztam. Természetes az egymás bemózerolása, átb...ása, meglopása!!!, egyebek. Nem értem, miért tartanak tőllük.
survivor
2026. május 27. 17:24
Czápa Hazaárulás ? Ugyan kollega ! Poloska 14 évig volt a NER lovagja. Ehhez képest a taxisok, lepkefing. Ártanak vele Karinak ? Poloskának : AKKOR TEGYÉK ! A meccset nézzék TV-n !
survivor
2026. május 27. 17:21
Basszus ! VILLANYROLLERREL bárhová elmehetsz !
