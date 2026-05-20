Haladékot kapott a főváros a kormánytól, de Magyar Péter spórolásra szólított fel

Magyar Péterék végül megmentették Karácsonyt: mentőövet dobtak a csőd szélén táncoló fővárosnak
A kormány hatvannapos haladékot adott Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás rendezésére.
Kiss Ambrus minél előbb tárgyalásokat kezdene a Tisza-kormánnyal a szolidaritási hozzájárulástól és az önkormányzatok finanszírozásáról.
A Főpolgármesteri Hivatal levelet kapott a Pénzügyminisztériumtól, amelyben Budapest pénzügyi helyzetéről érdeklődtek. „Ez szürreális, de tényleg hatalmas előrelépés, 2019 óta nem volt példa arra, hogy bárki valóban érdeklődjön, és ne politikai alapon cselekedjen velünk szemben” – hangsúlyozta Kiss Ambrus, a hivatal főigazgatója az ATV műsorában. Kiemelte:
a főváros 60 napos fizetési haladékot kapott a kormánytól.
A főigazgató szerint ugyanakkor a fizetési határidők így is rendkívül szorosak,
Kiss Ambrus azt is elmondta, 2026-ban összesen 98 milliárd forintot kellene szolidaritási hozzájárulásként befizetnie a fővárosnak, amely a közösségi közlekedés éves fenntartási költségének a felével megegyező összeg.
Ha ebből 100 milliárdot befizetünk, a budapesti közösségi közlekedés nem lefeleződne, szinte megsemmisülne. Ennyi pénzt nem költünk az összes idős otthonra, közvilágításra, utakra és hajléktalan-ellátásra együttvéve
– mutatott rá Kiss Ambrus. A fővárosnak 2023 óta mintegy 200 milliárd forintos peres követelése van az állammal szemben az évek alatt behajtott szolidaritási hozzájárulás miatt. Ezeket a pereket meg akarják nyerni, de nem ezt az utat akarják folytatni az új kormánnyal. „Nem akarjuk a bíróságon megakadályozni a befizetéseket. Meg akarunk állapodni, és aztán a valódi fejlesztésekkel foglalkozni” – emelte ki.
Magyar Péter felvetésére – miszerint a fővárosnak vannak még spórolási lehetőségei – Kiss Ambrus diplomatikusan reagált: minden javaslatot szívesen fogadnak, de 100 milliárd forintnyi megtakarítást senki nem tud megnevezni anélkül, hogy a közszolgáltatások súlyosan ne sérüljenek.
