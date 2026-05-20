Ft
Ft
23°C
9°C
Ft
Ft
23°C
9°C
05. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
kormány kiss ambrus pénzügyminisztérium Magyar Péter szolidaritási hozzájárulás főpolgármesteri hivatal

Haladékot kapott a főváros a kormánytól, de Magyar Péter spórolásra szólított fel

2026. május 20. 22:29

Kiss Ambrus minél előbb tárgyalásokat kezdene a Tisza-kormánnyal a szolidaritási hozzájárulástól és az önkormányzatok finanszírozásáról.

2026. május 20. 22:29
null

A Főpolgármesteri Hivatal levelet kapott a Pénzügyminisztériumtól, amelyben Budapest pénzügyi helyzetéről érdeklődtek. „Ez szürreális, de tényleg hatalmas előrelépés, 2019 óta nem volt példa arra, hogy bárki valóban érdeklődjön, és ne politikai alapon cselekedjen velünk szemben” – hangsúlyozta Kiss Ambrus, a hivatal főigazgatója az ATV műsorában. Kiemelte: 

a főváros 60 napos fizetési haladékot kapott a kormánytól.

A főigazgató szerint ugyanakkor a fizetési határidők így is rendkívül szorosak, 

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron
  • május végén 18 milliárdot szeretnének behajtani a fővárosi önkormányzatoktól a területfejlesztési alapba. 
  • Június 15-én 37 milliárd következne. 
  • Július 7-én jár le a mostani 60 napos haladék a 7,5 milliárdos tétellel. 
  • Július 15-én ismét mintegy 30 milliárd következne. 

Kiss Ambrus azt is elmondta, 2026-ban összesen 98 milliárd forintot kellene szolidaritási hozzájárulásként befizetnie a fővárosnak, amely a közösségi közlekedés éves fenntartási költségének a felével megegyező összeg.

Ha ebből 100 milliárdot befizetünk, a budapesti közösségi közlekedés nem lefeleződne, szinte megsemmisülne. Ennyi pénzt nem költünk az összes idős otthonra, közvilágításra, utakra és hajléktalan-ellátásra együttvéve 

– mutatott rá Kiss Ambrus. A fővárosnak 2023 óta mintegy 200 milliárd forintos peres követelése van az állammal szemben az évek alatt behajtott szolidaritási hozzájárulás miatt. Ezeket a pereket meg akarják nyerni, de nem ezt az utat akarják folytatni az új kormánnyal. „Nem akarjuk a bíróságon megakadályozni a befizetéseket. Meg akarunk állapodni, és aztán a valódi fejlesztésekkel foglalkozni” – emelte ki.

Magyar Péter felvetésére – miszerint a fővárosnak vannak még spórolási lehetőségei – Kiss Ambrus diplomatikusan reagált: minden javaslatot szívesen fogadnak, de 100 milliárd forintnyi megtakarítást senki nem tud megnevezni anélkül, hogy a közszolgáltatások súlyosan ne sérüljenek. 

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
southwind-2
2026. május 20. 23:16
állandó fenyegetés hogy leáll bp közlekedése: Szeged tömegközlekedésének állami támogatása az elmúlt években gyakorlatilag megszűnt, a finanszírozási terhek szinte teljes egészében a városi önkormányzatra hárulnak. Bár a kormányzat és a városvezetés között zajlik az egyeztetés az állami szerepvállalás újbóli elindításáról, a helyi fejlesztéseket jelenleg főként saját forrásból és célzott pályázatokból oldják meg.A minap meg azt írták, kell nekik az olimpia, szerintem óriási a pénzszórás, valamit nagyon elcseszett ez a kiss meg karácsony
Válasz erre
0
0
southwind-2
2026. május 20. 23:09
aj, szegednek se adnak közösségi közlekedésre...
Válasz erre
0
0
Galerida
2026. május 20. 22:31
" Akinek a szájába kell köpni a nyálat, hogy ne haljon éhen, az úgyis éhen hal!"
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!