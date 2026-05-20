befizetés karácsony gergely Magyar Péter szolidaritási hozzájárulás budapest

Magyar Péterék végül megmentették Karácsonyt: mentőövet dobtak a csőd szélén táncoló fővárosnak

2026. május 20. 14:36

A kormány hatvannapos haladékot adott Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás rendezésére.

2026. május 20. 14:36
null

Budapest működőképességének megőrzése érdekében hivatalos tárgyalások kezdődtek a Fővárosi Önkormányzat és a kormány között – írja a Népszava

A kormányzati egyeztetések első lépéseként Budapest hatvannapos fizetési haladékot kapott egy 7,5 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás rendezésére, a pénzügyi csőd azonban továbbra is fenyeget, a nyár közepéig esedékes több mint 74 milliárd forintos kötelezettség ugyanis szorult helyzetbe hozhatja a fővárost.

A most megítélt haladék már a második hasonló könnyítés az utóbbi időben, hiszen az áprilisi választásokat követően a város már kapott egyszer halasztást egy 37,1 milliárd forintos részlet kifizetésére.

A pénzügyi mozgásteret azonban tovább szűkíti egy újabb tétel: a Területfejlesztési Alapba május végéig esedékes 10,3 milliárd forintos befizetési kötelezettség.

Bár a kormány elindította az önkormányzati finanszírozás átfogó felülvizsgálatát, a kabinet rögzítette, hogy a tárgyalások nem mentesítik automatikusan a fővárost a hatályban lévő fizetési kötelezettségek alól.

Magyar Péter miniszterelnök hétfői sajtótájékoztatóján egyértelműsítette a kabinet álláspontját: „nem céljuk a települések bedöntése, ugyanakkor elvárják a kiadások racionalizálását.” A kormányfő jelezte, hogy a kabinet nyitott a közös megoldások kidolgozására Karácsony Gergely főpolgármesterrel.

Karácsony Gergely korábban leszögezte: 

Budapest idén nem képes a szolidaritási hozzájárulás teljes összegének kifizetésére.

A fővárosi kassza jelenleg is 46 milliárd forintos hiányt mutat, miközben június és július közepe között összesen 74,1 milliárd forintot kellene befizetni az államkasszába.

Nyitókép: Balogh Zoltán / MTI

Összesen 27 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
nemmondom-3
2026. május 20. 16:02
Egy-két dunahíd fejújítás és gond sehol.
zrx8
2026. május 20. 16:02
@radler: > "Mióta ismeritek ti el hogy a főváros a csőd szélén táncol? Eddig arról firkáltatok hogy ebből egy szó sem igaz, csak KariGeri nem tud gazdálkodni." Épp azért van a csőd szélén Budapest, __mert__ Karigeri nem tud gazdálkodni. Szerintem ebben az évszázadban már ne menj IQ-tesztre.
tapir32
2026. május 20. 16:00
Geri a síboló.
radler
2026. május 20. 15:47
Mióta ismeritek ti el hogy a főváros a csőd szélén táncol? Eddig arról firkáltatok hogy ebből egy szó sem igaz, csak KariGeri nem tud gazdálkodni.
