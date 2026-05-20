Magyar Péterék végül megmentették Karácsonyt: mentőövet dobtak a csőd szélén táncoló fővárosnak

A kormány hatvannapos haladékot adott Budapestnek a szolidaritási hozzájárulás rendezésére.
Budapest működőképességének megőrzése érdekében hivatalos tárgyalások kezdődtek a Fővárosi Önkormányzat és a kormány között – írja a Népszava.
A kormányzati egyeztetések első lépéseként Budapest hatvannapos fizetési haladékot kapott egy 7,5 milliárd forintos szolidaritási hozzájárulás rendezésére, a pénzügyi csőd azonban továbbra is fenyeget, a nyár közepéig esedékes több mint 74 milliárd forintos kötelezettség ugyanis szorult helyzetbe hozhatja a fővárost.
A most megítélt haladék már a második hasonló könnyítés az utóbbi időben, hiszen az áprilisi választásokat követően a város már kapott egyszer halasztást egy 37,1 milliárd forintos részlet kifizetésére.
A pénzügyi mozgásteret azonban tovább szűkíti egy újabb tétel: a Területfejlesztési Alapba május végéig esedékes 10,3 milliárd forintos befizetési kötelezettség.
Bár a kormány elindította az önkormányzati finanszírozás átfogó felülvizsgálatát, a kabinet rögzítette, hogy a tárgyalások nem mentesítik automatikusan a fővárost a hatályban lévő fizetési kötelezettségek alól.
Magyar Péter miniszterelnök hétfői sajtótájékoztatóján egyértelműsítette a kabinet álláspontját: „nem céljuk a települések bedöntése, ugyanakkor elvárják a kiadások racionalizálását.” A kormányfő jelezte, hogy a kabinet nyitott a közös megoldások kidolgozására Karácsony Gergely főpolgármesterrel.
Karácsony Gergely korábban leszögezte:
Budapest idén nem képes a szolidaritási hozzájárulás teljes összegének kifizetésére.
A fővárosi kassza jelenleg is 46 milliárd forintos hiányt mutat, miközben június és július közepe között összesen 74,1 milliárd forintot kellene befizetni az államkasszába.
