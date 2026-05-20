Róna Péter is megszólalt Sulyok Tamás ügyében – így látja a köztársasági elnök jövőjét

Interjút adott Sulyok: Lemondásomnak nincsen alkotmányos indoka
„Még annak a látszatát is kerülni kell, hogy egy konkrét jogalkotási folyamat kifejezett vagy burkolt célja valamely, már megválasztott közjogi tisztségviselő eltávolítása legyen”.
A közgazdász-jogász professzor egy harmadik utat javasolt a kormánynak az államfő elmozdítására, és ez nem az első eset, hogy közééleti szereplő így nyilvánul meg a témában.
Róna Péter az Indexnek fejtette ki véleményét a Sándor-palota és az új miniszterelnök közötti egyre élesedő közjogi vita kapcsán. A közgazdász-jogász professzor rámutatott, hogy szerinte létezik egy eddig kevésbé emlegetett harmadik út Sulyok Tamás leváltására, majd kifejtette, hogyan lehet alaptörvény-módosítás nélkül visszahívni az államfőt.
Felidézték, hogy Sulyok álláspontja az Indexnek adott interjúban következetes volt. A köztársasági elnöki tisztség szerinte nem politikai, hanem alkotmányos-közjogi szerep, és így politikai felelősségről sem értelmes beszélni.
A magyar köztársasági elnök szerinte azzal fejezi ki a nemzet egységét, hogy a politikai döntéseket közjogi keretbe foglalja, és alkotmányos rangot ad nekik – idézte a lap.
Magyar Péter miniszterelnök azonban arra építi az érvelését, hogy a köztársasági elnök tisztsége igenis hordoz politikai és morális felelősséget – pontosan azt, amelyet szerinte Sulyok nem teljesít. Emlékezetes, hogy a kormányfő az államdfő interjújára úgy reagált, hogy „a dicstelen kétéves elnöki ciklusa során megbukott az emberi, jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is”.
A lap szerint a két álláspont elvi szinten zárja ki egymást: vagy a köztársasági elnök kizárólag az alaptörvénynek tartozik felelősséggel, és így politikailag elszámoltathatatlan, vagy a tisztség természeténél fogva politikai-morális mércének is meg kell felelnie, és ezen meg lehet bukni.
Róna Péter az Indexnek hangsúlyozta, hogy mindkét felfogás féloldalas. Mint fogalmazott:
ennek a pozíciónak van egy kifejezetten közjogi tartalma, és van egy politikai tartalma is.
Véleménye szerint ebből az alapállásból két kérdés vezethető le, amelyek meghatározzák, jogos-e az államfő eltávolítása. Az egyik az, hogy a választás csupán kormányváltást vagy ennél többet, rendszerváltást fejezett-e ki.
„Ha kormányváltásról van szó és nem rendszerváltásról, akkor valószínűleg Sulyok Tamásnak igaza van, és ebben az esetben az elmozdítása nem lenne indokolt. Ha viszont az április 12-i voks rendszerváltási igényt jelez – ahogyan a Fidesz annak idején a 2010-es eredményt fülkeforradalomnak nevezte –, akkor rendes, tisztességes és becsületes dolog az lenne, ha Sulyok Tamás lemondana” – ismertette.
Róna érvelése szerint az államfő egy olyan rendszert szolgált feltétel nélkül, amely a választáson megbukott, és ezzel a saját pozíciójának ellátása is lehetetlenné vált. Azzal folytatta, hogy úgy látja, az április 12-i eredmény egyértelműen rendszerváltó igényt fejezett ki. ezért ennek megfelelően Sulyok Tamásnak távoznia kellene.
A közgazdász-jogász professzor arra is felhívta a figyelmet, hogy az eddig ismert két forgatókönyv mellett létezik egy harmadik út is Sulyok Tamás eltávolítására.
A Tisza-kormánynak lehetősége van egy olyan megoldásra, ahol az Országgyűlés kifejezi, hogy Sulyok Tamás nem felelt meg az alaptörvény követelményének, és ezért visszahívja.
Ebben az esetben azt a kritikát is megelőzik, hogy alaptörvény-módosítást hajtottak végre Sulyok Tamás eltávolítására” – magyarázta.
Az Index azon felvetésünkre, hogy a nemzet egységének képviselete meglehetősen szubjektív kategória, és nehéz lehet objektíven megítélni, Róna Péter azt felelte, hogy ez igenis kimutatható.
„Vannak objektív mércék. Azt például, hogy mennyiben követte a kormány elvárásait, és mennyiben öltöztette mindezt az alkotmányosság köntösébe, ki lehet mutatni” – jelentette ki a professzor, aki ugyancsak kérdésre válaszolva azt is elárulta, hogy nem vállalná már elt a tisztséget, mivel „felette már eljárt az idő”.
Emlékezetes, hogy hónapokkal a választások előtt Fleck Zoltán jogász, szociológus arról beszélt egy Tisza szigeteknek tartott előadáson, „ha egy ellenzéki párt nyer a választásokon, (...) azon nyomban el kell menni a győztesnek olyan helyekre, ahol (könnyen mondom, mert nem vagyok politikus, tehát nem az én felelősségem!), ahol ígérni, fenyegetni, zsarolni kell az illetőt – konkétan a köztársasági elnököt (…) Forradalomra van szükség és nem kormányváltásra…”.
Erre Sulyok Tamás Facebook-oldalán úgy reagált, hogy
egy civilizált közéletben nincs és nem lehet! helye »militáns« közjogi nézetek terjesztésének”.
Ezért felszólított minden politikai erőt, hogy tartsa távol magát az ilyen, súlyosan alkotmánysértő és erőszakos nézetek elfogadásától és alkalmazásától, mert „különben kiírja magát a demokratikus diskurzusból és a közrendből”.
Tordai Csaba ügyvéd, Karácsony Gergely jogi főtanácsadója pedig a Válasz Online-nak írt cikkében előállt a közvetlen elnökválasztás javaslatával. Mindezt azzal indokolta, hogy bár formálisan megvan a jogi lehetősége az új országgyűlési többségnek arra, hogy egy alaptörvény-módosítással elmozdítsa a hivatalban levő államfőt és helyette mást válasszon meg, az új köztársasági elnök ugyanolyan legitimációs vákuumban létezne, mint most a Fidesz által választott, elvben független közjogi tisztségviselők.
„Ezt a legitimációhiányt pedig a szakmai reputáció sem pótolná, hiszen az államfő politikus. Erre a személycserére a tartós elfogadás igényével akkor tud csak sor kerülni, ha az új köztárasági elnököt – az európai alkotmányfejlődés látható irányához igazodóan, de szigorúan a hatáskörök bővítése nélkül – a választók közvetlenül választják meg” – írta Tordai pár nappal a választások után.
Nyitókép: Sulyok Tamás Facebook-oldala