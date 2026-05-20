Róna Péter is megszólalt Sulyok Tamás ügyében – így látja a köztársasági elnök jövőjét

Véleménye szerint ebből az alapállásból két kérdés vezethető le, amelyek meghatározzák, jogos-e az államfő eltávolítása. Az egyik az, hogy a választás csupán kormányváltást vagy ennél többet, rendszerváltást fejezett-e ki.

„Ha kormányváltásról van szó és nem rendszerváltásról, akkor valószínűleg Sulyok Tamásnak igaza van, és ebben az esetben az elmozdítása nem lenne indokolt. Ha viszont az április 12-i voks rendszerváltási igényt jelez – ahogyan a Fidesz annak idején a 2010-es eredményt fülkeforradalomnak nevezte –, akkor rendes, tisztességes és becsületes dolog az lenne, ha Sulyok Tamás lemondana” – ismertette.

Róna érvelése szerint az államfő egy olyan rendszert szolgált feltétel nélkül, amely a választáson megbukott, és ezzel a saját pozíciójának ellátása is lehetetlenné vált. Azzal folytatta, hogy úgy látja, az április 12-i eredmény egyértelműen rendszerváltó igényt fejezett ki. ezért ennek megfelelően Sulyok Tamásnak távoznia kellene.