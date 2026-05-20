Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
havasi bertalan sulyok tamás miniszterelnöki kabinetiroda Magyar Péter

Eltitkolt betegségéről vallott Havasi Bertalan

2026. május 20. 14:02

Orbán Viktor korábbi és leendő sajtófőnöke a Blikknek adott interjújában azt is elárulta: nincs pánik Magyar Péter miatt a nemzeti oldalon.

Interjút adott a Blikknek Havasi Bertalan, Orbán Viktor korábbi és leendő sajtófőnöke, aki a Magyar Péterrel történt hétvégi szóváltás mellett egészségi állapotáról és a jelenlegi politikai légkörről is beszélt.

Havasi elárulta: 2019 nyarán súlyos szívinfarktuson esett át balatoni nyaralása alatt. 

Elmondása szerint a rosszullétet erős mellkasi fájdalom és szorongás előzte meg, ő pedig azonnal felismerte a tüneteket, mivel édesapja korábban hasonló problémával küzdött. A volt sajtófőnököt végül Balatonfüreden kezelték.

A beszélgetésben arról is szó esett, hogy bár az infarktus után jelentősen visszafogta a dohányzást, időnként ma is rágyújt. Így történt ez múlt szombaton is a Miniszterelnöki Kabinetiroda tetőteraszán, ahol összetűzésbe került Magyar Péterrel.

Nincs pánik Magyar Péter miatt

Havasi szerint a találkozó során a Tisza Párt vezetője teljes sajtókísérettel érkezett, ami szerinte látványos politikai akció benyomását keltette. A volt sajtófőnök úgy fogalmazott: nem tart Magyar Pétertől, és állítása szerint 

a „nemzeti oldalon” sem érzékelhető pánik a miniszterelnök személye miatt.

A politikus viselkedését ugyanakkor élesen bírálta. Kijelentette: szerinte Magyar Péter hangneme több esetben sem méltó egy miniszterelnökhöz, különösen akkor, amikor Sulyok Tamás köztársasági elnökkel kapcsolatban nyilatkozott.

Havasi úgy véli, a Tisza Párt vezetőjével szemben határozottabb fellépésre lenne szükség, mert szerinte „az orrára kell koppintani”, különben tovább fokozza a politikai konfliktusokat.

Összesen 20 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemmondom-3
2026. május 20. 16:01
Semmi értelme nem volt ennek a Blikkes híradásnak itt fórumot adni.
nuevas-reglas
2026. május 20. 15:46
Mar nincs min panikolni a fideszeseknek, hisz veguk van mint a botnak
sandor
2026. május 20. 15:30
Teljesen igaza van az orrára kell koppintani egy sziv lapáttal.
oberennsinnen49
2026. május 20. 15:23
Ha igaz, Orbán magához láncolja, havasi lesz Orbán, a Fidesz sajtófőnöke. Sokkal-sokkal hasznosabb lenne, ha a parlamentben is kapna feladatot, a Fidesz-frakció szóvivőjeként, mert Gulyás Gergely frakcióvezetősége annyira lesz hatásos. mint a májusi harmat du. fél kettőkor.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!