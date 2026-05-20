Eltitkolt betegségéről vallott Havasi Bertalan

Kiderült, mi vár a kormányváltás után a Magyarországon élő ukránokra
Több fontos területen lehet komoly változás.
Orbán Viktor korábbi és leendő sajtófőnöke a Blikknek adott interjújában azt is elárulta: nincs pánik Magyar Péter miatt a nemzeti oldalon.
Interjút adott a Blikknek Havasi Bertalan, Orbán Viktor korábbi és leendő sajtófőnöke, aki a Magyar Péterrel történt hétvégi szóváltás mellett egészségi állapotáról és a jelenlegi politikai légkörről is beszélt.
Havasi elárulta: 2019 nyarán súlyos szívinfarktuson esett át balatoni nyaralása alatt.
Elmondása szerint a rosszullétet erős mellkasi fájdalom és szorongás előzte meg, ő pedig azonnal felismerte a tüneteket, mivel édesapja korábban hasonló problémával küzdött. A volt sajtófőnököt végül Balatonfüreden kezelték.
A beszélgetésben arról is szó esett, hogy bár az infarktus után jelentősen visszafogta a dohányzást, időnként ma is rágyújt. Így történt ez múlt szombaton is a Miniszterelnöki Kabinetiroda tetőteraszán, ahol összetűzésbe került Magyar Péterrel.
Havasi szerint a találkozó során a Tisza Párt vezetője teljes sajtókísérettel érkezett, ami szerinte látványos politikai akció benyomását keltette. A volt sajtófőnök úgy fogalmazott: nem tart Magyar Pétertől, és állítása szerint
a „nemzeti oldalon” sem érzékelhető pánik a miniszterelnök személye miatt.
A politikus viselkedését ugyanakkor élesen bírálta. Kijelentette: szerinte Magyar Péter hangneme több esetben sem méltó egy miniszterelnökhöz, különösen akkor, amikor Sulyok Tamás köztársasági elnökkel kapcsolatban nyilatkozott.
Havasi úgy véli, a Tisza Párt vezetőjével szemben határozottabb fellépésre lenne szükség, mert szerinte „az orrára kell koppintani”, különben tovább fokozza a politikai konfliktusokat.
Nyitókép: Facebook / Havasi Bertalan