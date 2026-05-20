Eltitkolt betegségéről vallott Havasi Bertalan

Interjút adott a Blikknek Havasi Bertalan, Orbán Viktor korábbi és leendő sajtófőnöke, aki a Magyar Péterrel történt hétvégi szóváltás mellett egészségi állapotáról és a jelenlegi politikai légkörről is beszélt.

Havasi elárulta: 2019 nyarán súlyos szívinfarktuson esett át balatoni nyaralása alatt.

Elmondása szerint a rosszullétet erős mellkasi fájdalom és szorongás előzte meg, ő pedig azonnal felismerte a tüneteket, mivel édesapja korábban hasonló problémával küzdött. A volt sajtófőnököt végül Balatonfüreden kezelték.