Súlyos következményekre figyelmeztet Nógrádi György: „Teljesen mások lesznek a játékszabályok”

Komoly ukrán támadás érte Moszkvát, halottak is vannak
Hatalmas mennyiségű ukrán drón támadt Oroszországra.
Nógrádi György szerint a háborúban mindkét fél a saját sikereit hangsúlyozza. Ukrajna esetében a nyugati támogatások most érhetnek be, miközben az oroszok továbbra is lassan, nagy veszteségek árán nyomulnak előre.
Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő volt az Ultrahang legfrissebb adásának vendége, ahol az orosz–ukrán háború aktuális fejleményeiről, Ukrajna uniós védelmi struktúrákhoz való közelítéséről, az ukrán dróncsapásokról, az orosz előrenyomulásról, valamint Putyin pekingi útjáról és az iráni helyzetről is beszélt Király Tamással.
A beszélgetés egyik kiindulópontja Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök nyilatkozata volt, amely szerint Ukrajnát katonai értelemben szorosabban kellene kapcsolni az Európai Unió védelmi rendszeréhez. Nógrádi erre úgy reagált, hogy Söder felvetésében szakmai logika van, de politikailag komoly kérdéseket vet fel. Mint fogalmazott:
Nyilvánvalóan Ukrajna erre ma alkalmatlan, és ha azt veszem, hogy az Európai Unióban valakit támadás ér, a többit is támadás ér, ez azt jelenteni, hogy Ukrajna miatt az Európai Uniónak be kéne lépni a háborúba.
A műsorban szóba került, hogy az ukrán dróntámadások egyre mélyebben érik el Oroszország területét. Nógrádi szerint Zelenszkij valóban elfogadott egy olyan tervet, amely Oroszország elleni különleges műveletekről szólhat, de ennek súlyos kockázatai vannak.
Ha valóban sikeresek lesznek az ukrán dróncsapások, mi lesz az orosz válasz?
– tette fel a kérdést a szakértő, hozzátéve, hogy Oroszország nukleáris nagyhatalom, ezért egy ilyen helyzet különösen veszélyes következményekkel járhat. Király Tamás felvetésére, miszerint most érhetnek be Ukrajna esetében a nyugati pénzügyi támogatások, Nógrádi egyértelmű választ adott:
Igen, egyértelműen. Négy év után érnek be, most lehet látni azt, hogy Ukrajna, ha ügyes, nagyon sok mindenben tud változtatni. Az ukrán pozíciók javultak, és az orosz pozíciók tetszik vagy nem tetszik, romlottak.
A szakértő szerint az ukránok jelentős fejlődést értek el a drónhadviselés terén. Arról beszélt, hogy ezek az eszközök viszonylag olcsón képesek komoly károkat okozni, és úgy látja, Kijev az elmúlt években hatékonyan használta ki ezt a lehetőséget. Az oroszok Konsztantyinovka és Liman térségében is nyomást gyakorolnak az ukrán erőkre, miközben Ukrajna inkább mélységi csapásokkal próbál eredményt felmutatni. Nógrádi szerint a két fél nem ugyanazt a háborús képet mutatja kifelé.
Mind a kettő a saját sikereit kommunikálja. Ez belső fogyasztásra jó. A világnak nem jó, mert a világ többé-kevésbé ismeri, hogy hol mennek előre oroszok, és hol mennek előre az ukránok
– mondta. A szakértő szerint a frontokon nincs alapvető fordulat: „továbbra is a oroszok mennek lassan, de biztosan óriási emberveszteségekkel előre”, miközben az ukrán drónok egyre jobbak, és Kijev folyamatosan újabb nyugati támogatásokat kap.
Nógrádi György szerint Vlagyimir Putyin pekingi látogatása eredményesebb volt Donald Trump korábbi kínai útjánál. A szakértő arról beszélt, hogy Moszkva és Peking stratégiai együttműködése tovább erősödik, miközben az a törekvés, hogy a két országot eltávolítsák egymástól, eddig nem bizonyult sikeresnek. A kínai–orosz gazdasági kapcsolatról ugyanakkor azt mondta, hogy a két ország súlya eltérő.
Kína pörög, Oroszország gyakorlatilag egy helyben mozog, és minden, amit csinálnak, az Kínát tovább erősíti és Oroszországot megmenti
– fogalmazott. A beszélgetésben az európai politikai helyzet is szóba került. Nógrádi György arról beszélt, hogy Franciaországban, Németországban és Nagy-Britanniában is komoly belső problémák láthatók, miközben egyre nehezebb újabb pénzügyi forrásokat találni. Az iráni helyzetről szólva a szakértő azt mondta, Teherán új békejavaslatában több olyan követelés is szerepel, amelynek teljesülésére kevés esélyt lát. Ide sorolta az amerikai és izraeli jóvátételt, az amerikai csapatok kivonását az Arab-Perzsa-öbölből, valamint az Irán elleni szankciók eltörlését. Nógrádi szerint a térségben egyre feszültebb a helyzet. Mint mondta:
Egy térségi háború felé közelednek, ahol teljesen mások lesznek a játékszabályok.
Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP