Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Szerzőink
ukrán dróntámadás Putyin Zelenszkij Ukrajna orosz-ukrán háború Oroszország Nógrádi György ultrahang

Súlyos következményekre figyelmeztet Nógrádi György: „Teljesen mások lesznek a játékszabályok”

2026. május 20. 14:08

Nógrádi György szerint a háborúban mindkét fél a saját sikereit hangsúlyozza. Ukrajna esetében a nyugati támogatások most érhetnek be, miközben az oroszok továbbra is lassan, nagy veszteségek árán nyomulnak előre.

Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő volt az Ultrahang legfrissebb adásának vendége, ahol az orosz–ukrán háború aktuális fejleményeiről, Ukrajna uniós védelmi struktúrákhoz való közelítéséről, az ukrán dróncsapásokról, az orosz előrenyomulásról, valamint Putyin pekingi útjáról és az iráni helyzetről is beszélt Király Tamással.

Ukrajna mélységi támadásai miatt egyre több kérdés merül fel Moszkva lehetséges válaszlépéseiről.
Forrás: TATYANA MAKEYEVA / AFP

A beszélgetés egyik kiindulópontja Markus Söder bajor tartományi miniszterelnök nyilatkozata volt, amely szerint Ukrajnát katonai értelemben szorosabban kellene kapcsolni az Európai Unió védelmi rendszeréhez. Nógrádi erre úgy reagált, hogy Söder felvetésében szakmai logika van, de politikailag komoly kérdéseket vet fel. Mint fogalmazott: 

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Nyilvánvalóan Ukrajna erre ma alkalmatlan, és ha azt veszem, hogy az Európai Unióban valakit támadás ér, a többit is támadás ér, ez azt jelenteni, hogy Ukrajna miatt az Európai Uniónak be kéne lépni a háborúba.

Ukrajna támogatásai most érhetnek be

A műsorban szóba került, hogy az ukrán dróntámadások egyre mélyebben érik el Oroszország területét. Nógrádi szerint Zelenszkij valóban elfogadott egy olyan tervet, amely Oroszország elleni különleges műveletekről szólhat, de ennek súlyos kockázatai vannak.

Ha valóban sikeresek lesznek az ukrán dróncsapások, mi lesz az orosz válasz?

– tette fel a kérdést a szakértő, hozzátéve, hogy Oroszország nukleáris nagyhatalom, ezért egy ilyen helyzet különösen veszélyes következményekkel járhat. Király Tamás felvetésére, miszerint most érhetnek be Ukrajna esetében a nyugati pénzügyi támogatások, Nógrádi egyértelmű választ adott:

Igen, egyértelműen. Négy év után érnek be, most lehet látni azt, hogy Ukrajna, ha ügyes, nagyon sok mindenben tud változtatni. Az ukrán pozíciók javultak, és az orosz pozíciók tetszik vagy nem tetszik, romlottak.

A szakértő szerint az ukránok jelentős fejlődést értek el a drónhadviselés terén. Arról beszélt, hogy ezek az eszközök viszonylag olcsón képesek komoly károkat okozni, és úgy látja, Kijev az elmúlt években hatékonyan használta ki ezt a lehetőséget. Az oroszok Konsztantyinovka és Liman térségében is nyomást gyakorolnak az ukrán erőkre, miközben Ukrajna inkább mélységi csapásokkal próbál eredményt felmutatni. Nógrádi szerint a két fél nem ugyanazt a háborús képet mutatja kifelé.

Mind a kettő a saját sikereit kommunikálja. Ez belső fogyasztásra jó. A világnak nem jó, mert a világ többé-kevésbé ismeri, hogy hol mennek előre oroszok, és hol mennek előre az ukránok

– mondta. A szakértő szerint a frontokon nincs alapvető fordulat: „továbbra is a oroszok mennek lassan, de biztosan óriási emberveszteségekkel előre”, miközben az ukrán drónok egyre jobbak, és Kijev folyamatosan újabb nyugati támogatásokat kap.

Putyin pekingi útja, Európa gyengülése és az iráni helyzet

Nógrádi György szerint Vlagyimir Putyin pekingi látogatása eredményesebb volt Donald Trump korábbi kínai útjánál. A szakértő arról beszélt, hogy Moszkva és Peking stratégiai együttműködése tovább erősödik, miközben az a törekvés, hogy a két országot eltávolítsák egymástól, eddig nem bizonyult sikeresnek. A kínai–orosz gazdasági kapcsolatról ugyanakkor azt mondta, hogy a két ország súlya eltérő.

Kína pörög, Oroszország gyakorlatilag egy helyben mozog, és minden, amit csinálnak, az Kínát tovább erősíti és Oroszországot megmenti

– fogalmazott. A beszélgetésben az európai politikai helyzet is szóba került. Nógrádi György arról beszélt, hogy Franciaországban, Németországban és Nagy-Britanniában is komoly belső problémák láthatók, miközben egyre nehezebb újabb pénzügyi forrásokat találni. Az iráni helyzetről szólva a szakértő azt mondta, Teherán új békejavaslatában több olyan követelés is szerepel, amelynek teljesülésére kevés esélyt lát. Ide sorolta az amerikai és izraeli jóvátételt, az amerikai csapatok kivonását az Arab-Perzsa-öbölből, valamint az Irán elleni szankciók eltörlését. Nógrádi szerint a térségben egyre feszültebb a helyzet. Mint mondta: 

Egy térségi háború felé közelednek, ahol teljesen mások lesznek a játékszabályok.

 

Nyitókép: Alexander KAZAKOV / POOL / AFP

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
survivor
•••
2026. május 20. 16:01 Szerkesztve
Maria_neni Toka tábornok mikor indul Moszkva ellen ?
Válasz erre
0
0
survivor
2026. május 20. 16:00
hexahelicene 1.Ne adjon el gázt/olajat a nyugatnak. 2. Demonstrációs taktikai atomfegyver egy kis koszfészek ellen.. (Rivna...)
Válasz erre
0
0
survivor
2026. május 20. 15:57
"Oroszország saját érdekei alapján dönthet arról a jövőben, mely európai országoknak szállít földgázt – erről beszélt az orosz külügyminisztérium egyik vezető diplomatája. Moszkva szerint több európai állam nyilvánosan elutasítja az orosz energiahordozókat, a háttérben azonban továbbra is igényt tartana az orosz gázra" Csináld Putyin ! Csináld ! Davaj Rosszija davaj !
Válasz erre
0
0
pesti051
2026. május 20. 14:38
"vezkerhexahelicene 2026. május 20. 14:26 A kérdés, hogy mire marad ereje holtában!" Ha úgy lesz, ahogy mondod, az ő holtja a miénk is lesz... Meg fél Európáé. Nem tudom, érdemes-e ennyit kockáztatni a Blacrock, Monsanto, stb... profitjáért...
Válasz erre
1
1
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!