emmanuel macron Jordan Bardella nemzeti tömörülés Francois Hollande

Annyira népszerűtlen Macron, hogy még a 4 százalékkal leköszönt Hollande is indulhat ellene

2026. május 20. 14:38

Nehéz elhinni, de az egyik érv a legnyugatibb demokráciában Hollande mellett az, hogy jóban van Putyinnal.

Emmanuel Macron történelmet írhatna, mint az elmúlt ötven év legnépszerűtlenebb elnöke egy tavaly őszi felmérés szerint

A francia államfőnek olyannyira sikerült letornásznia saját népszerűségi mutatóit, hogy a toronymagasan esélyes Jordan Bardella, a francia Nemzeti Tömörülés vezetője mellett mások is úgy látják, megérett az idő a megmérettetésre.

Így van ezzel a francia baloldal egyik legmegosztóbb alakja, François Hollande, írja a Politico. A 71 éves volt államfő 2017-ben ugyancsak történelmi mélyponton álló népszerűségi mutatókkal távozott az Élysée-palotából, ám most a 2027-es francia elnökválasztásra készül. 

A lap emlékeztet:

Hollande elnöksége végén mindössze 4 százalékos támogatottságot mértek neki,

ami példátlanul alacsony egy hivatalban lévő francia elnöknél. A politikus 2024-ben tért vissza az aktív politikába parlamenti mandátummal, azóta pedig egyre nyíltabban utalgat arra, hogy újra indulna az államfői posztért.

Készülök” – erősítette meg a Marianne magazinnak adott interjúban, amely rögvest címlapra is tette ezt. Itt azonban nem állt meg, közölte: „a 2027-es elnökválasztáson történelmi kérdések dőlnek el Franciaország és Európa számára, sőt talán a globális stabilitás szempontjából is”, értelemszerűen saját magát ajánlva a választópolgárok figyelmébe.

A gond csak az, jegyzi meg a lap, hogy az új számai se jobbak a régieknél, jelesül 

két friss közvélemény-kutatás szerint Hollande támogatottsága 10 százalék alatt marad, ami jelen állás szerint még a második fordulóba jutáshoz sem lenne elegendő.

Miközben a politikai mezőnyt egyébként is Le Pen és Bardella Nemzeti Tömörülése dominálja.

A lap megszólaltatta André Vallini, Hollande korábbi államtitkárát, aki szerint egy megosztott jobboldal esetén van esélye Hollande-nak a második fordulóba jutni.

Sőt: Vallini azzal érvelt Hollande mellett, hogy a volt elnök kimondottan tapasztalt politikus, amit különösen a 2015-ös terrortámadások idején csillogtatott meg, továbbá 

kiváló nemzetközi kapcsolatai vannak, többek között Vlagyimir Putin orosz elnökkel.

Emlékeztetőül a Politico hozzáteszi: a baloldal gyengeségét jól mutatja, hogy a legutóbbi elnökválasztáson Anne Hidalgo, Párizs korábbi polgármestere kevesebb mint 2 százalékot szerzett (ez az eredmény kergette a szélsőbaloldal karjaiba őket, például Jean-Luc Mélenchon mozgalmához).

Nyitókép: Hollande a Nemzetgyűlésben. Forrás: Alain JOCARD / AFP

