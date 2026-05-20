A Sándor-palota szerint még nem kérte ki a kormány a kegyelmi ügy teljes iratanyagát

Gulyás Gergely a kegyelmi-ügy kapcsán: „A dokumentumokból is kiderült, hogy az előző kormányt ért vádak valótlanok”
Az iratok szerint K. Endre kegyelmének megadása a köztársasági elnök döntése volt, amelyet az igazságügyi miniszter ellenjegyzett.
Szerda délelőttig nem érkezett hivatalos kormányzati megkeresés a kegyelmi ügy dokumentumainak átadására – közölte a Sándor-palota a Telex kérdésére. A köztársasági elnök hivatala ugyanakkor jelezte: kész átadni az ügyhöz kapcsolódó iratokat, amennyiben erre hivatalos kérés érkezik.
Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter miniszterelnök az elmúlt napokban többször is felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt a K. Endréhez kapcsolódó kegyelmi dokumentumok nyilvánosságra hozatalára. A kormány kedden már közzétette az Igazságügyi Minisztériumban található iratok egy részét.
A nyilvánosságra került dokumentumok szerint a minisztérium nem támogatta a kegyelmi előterjesztést, Novák Katalin akkori államfő azonban végül másként döntött, az ellenjegyzést pedig Varga Judit igazságügyi miniszter adta meg.
Répássy Róbert korábbi államtitkár szerint az államfő a pápalátogatás közelsége miatt sürgette az ügyet, ugyanakkor úgy fogalmazott: ha történt politikai nyomásgyakorlás, az nem a minisztériumon belül zajlott.
