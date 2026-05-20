A Sándor-palota szerint még nem kérte ki a kormány a kegyelmi ügy teljes iratanyagát

A nyilvánosságra került dokumentumok szerint a minisztérium nem támogatta a kegyelmi előterjesztést, Novák Katalin akkori államfő azonban végül másként döntött, az ellenjegyzést pedig Varga Judit igazságügyi miniszter adta meg.

Répássy Róbert korábbi államtitkár szerint az államfő a pápalátogatás közelsége miatt sürgette az ügyet, ugyanakkor úgy fogalmazott: ha történt politikai nyomásgyakorlás, az nem a minisztériumon belül zajlott.

