Ft
Ft
23°C
9°C
Ft
Ft
23°C
9°C
05. 20.
szerda
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 20.
szerda
Hírek
Vélemények
Hetilap
sulyok tamás varga judit Magyar Péter

A Sándor-palota szerint még nem kérte ki a kormány a kegyelmi ügy teljes iratanyagát

2026. május 20. 13:57

A köztársasági elnök hivatala kész átadni az ügyhöz kapcsolódó iratokat, amennyiben erre hivatalos kérés érkezik.

2026. május 20. 13:57
null

Szerda délelőttig nem érkezett hivatalos kormányzati megkeresés a kegyelmi ügy dokumentumainak átadására – közölte a Sándor-palota a Telex kérdésére. A köztársasági elnök hivatala ugyanakkor jelezte: kész átadni az ügyhöz kapcsolódó iratokat, amennyiben erre hivatalos kérés érkezik.

Ezt is ajánljuk a témában

Az ügy előzménye, hogy Magyar Péter miniszterelnök az elmúlt napokban többször is felszólította Sulyok Tamás köztársasági elnököt a K. Endréhez kapcsolódó kegyelmi dokumentumok nyilvánosságra hozatalára. A kormány kedden már közzétette az Igazságügyi Minisztériumban található iratok egy részét.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

A nyilvánosságra került dokumentumok szerint a minisztérium nem támogatta a kegyelmi előterjesztést, Novák Katalin akkori államfő azonban végül másként döntött, az ellenjegyzést pedig Varga Judit igazságügyi miniszter adta meg.

Répássy Róbert korábbi államtitkár szerint az államfő a pápalátogatás közelsége miatt sürgette az ügyet, ugyanakkor úgy fogalmazott: ha történt politikai nyomásgyakorlás, az nem a minisztériumon belül zajlott.

Nyitókép: Juhász Gábor/MTI

Összesen 6 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
nemmondom-3
2026. május 20. 14:42
Házmesterünk szerint ez az ügy már "elbaszódott" a Tisza párt részéről.
Válasz erre
0
0
ThunderDan
2026. május 20. 14:37
Mária néni! Poloska rinyál NAPOK ÓTA azon, hogy milyen aktát hova kell tenni (egy amúgy pitiáner ügyben). De a cirkuszi rinyálás közepette az akta gazdáját elfelejtették megkeresni... itt tartunk most.
Válasz erre
2
0
ThunderDan
2026. május 20. 14:34
"Kormányzás", na.
Válasz erre
1
0
pandalala
2026. május 20. 14:29
Nocsak, Bástya elvtárs már csak egy szart ér? .... Lehet h meg sem akaráják ölni? ....
Válasz erre
0
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!