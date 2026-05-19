Gulyás Gergely a kegyelmi-ügy kapcsán: „A dokumentumokból is kiderült, hogy az előző kormányt ért vádak valótlanok”

A dokumentumból kiderült: a főosztály nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét.

Egy másik dokumentumot is ismertettek, amelyet Répássy Róbert akkori államtitkár írt alá. Ebben egy 49 terheltet és 51 kegyelmi ügyet tartalmazó csoport szerepelt. A monogramokat kitakarták, K. Endre neve pedig nem szerepelt a dokumentumban. Az irat dátuma 2023. április 17., néhány nappal Ferenc pápa látogatása előtt. Magyar Péter szerint ezzel párhuzamosan futott egy másik kegyelmi ügycsoport is, amely a Hunnia-per érintettjeit tartalmazta.

A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy míg K. Endre kegyelmi kérelméről Novák Katalin korábbi köztársasági elnök már 2023. április 17-én döntött – és azt Varga Judit akkori igazságügyi miniszter ellenjegyezte –, addig a többi kegyelmi ügyben csak június 7-én született döntés. Szerinte mindez azt mutatja, hogy K. Endre ügyét kiemelték az ügycsoportból.