kegyelmi ügy tisza párt Magyar Péter igazságügyi minisztérium

Gulyás Gergely a kegyelmi-ügy kapcsán: „A dokumentumokból is kiderült, hogy az előző kormányt ért vádak valótlanok”

2026. május 19. 20:44

Az iratok szerint K. Endre kegyelmének megadása a köztársasági elnök döntése volt, amelyet az igazságügyi miniszter ellenjegyzett.

Rövid Facebook-videóban reagált Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője Magyar Péter kegyelmi üggyel kapcsolatos sajtótájékoztatójára.

Azt tudtuk meg, hogy azok a vádak, amelyeket a Tisza Párt és az új miniszterelnök a választási kampányban megfogalmazott, valótlanok. Az általuk nyilvánosságra hozott dokumentumokból is kiderült, hogy a kormány erről nem tudott, ez kizárólag a köztársasági elnök döntése volt, amit az igazságügyi miniszter ellenjegyzett”

– fogalmazott a frakcióvezető. Gulyás szerint „be kellene látni azt, hogy alaptalan, indokolatlan vádakat fogalmazott meg a Tisza Párt ez ügyben”.

A kegyelmi főosztály nem támogatta K. Endre ügyét

Mint írtuk, Magyar Péter és Magyar Éva kormányszóvivő kedd délelőtt a sajtó képviselőinek kivetítve bemutatták az Igazságügyi Minisztérium kegyelmi főosztályának előterjesztését.

A dokumentumból kiderült: a főosztály nem támogatta K. Endre kegyelmi kérvényét.

Egy másik dokumentumot is ismertettek, amelyet Répássy Róbert akkori államtitkár írt alá. Ebben egy 49 terheltet és 51 kegyelmi ügyet tartalmazó csoport szerepelt. A monogramokat kitakarták, K. Endre neve pedig nem szerepelt a dokumentumban. Az irat dátuma 2023. április 17., néhány nappal Ferenc pápa látogatása előtt. Magyar Péter szerint ezzel párhuzamosan futott egy másik kegyelmi ügycsoport is, amely a Hunnia-per érintettjeit tartalmazta.

A miniszterelnök arra is felhívta a figyelmet, hogy míg K. Endre kegyelmi kérelméről Novák Katalin korábbi köztársasági elnök már 2023. április 17-én döntött – és azt Varga Judit akkori igazságügyi miniszter ellenjegyezte –, addig a többi kegyelmi ügyben csak június 7-én született döntés. Szerinte mindez azt mutatja, hogy K. Endre ügyét kiemelték az ügycsoportból.

Összesen 48 komment

sogan5
2026. május 19. 23:27
Segítsd, és egyben tarts jó irányba. Szüksége van rád. Rád pedig szüksége van az országnak. Ez a dolgod.
sogan5
2026. május 19. 23:16 Szerkesztve
Vedd figyelembe, hogy ő egy pszichopata. A legalkalmasabb arra munkára, amit most el kell végezni. Amire senki más nem lenne képes. De szüksége van rád, hogy mutasd neki az utat, mert magától nem érzi a határt. Az csak a magasan funkcionáló pszichopaták kiváltsága. Ő nem arra született, hogy miniszterelnök legyen. Hanem arra, hogy elvégezze a piszkos munkát, amit kell. Aztán jössz te.
Ekrü123
2026. május 19. 23:14 Szerkesztve
sogan5 2026. május 19. 23:00 • Szerkesztve "Gergely, a te dolgod, hogy jó irányba tereld a dolgokat. Te a barátja vagy az új miniszterelnöknek. Tereld a jó irányba."- Kétlem, hogy Gulyás Gergely barátja lenne Poloskának. A mi oldalunkon az árulóknak nem jár megbocsátás, csak megvetés. Ráadásul nem az ő dolga terelgetni a Töpszlit. Majd akik az ország nyakára hozták, majd azok terelgessék ahogy akarják... "Szeretném, ha segítenéd benne, hogy jól tegye a dolgát."- Talán ideje észrevenned, hogy Gulyás Geri a Fideszhez tartozik, Poloskád meg a balliberális szemetekhez. Abból is a leggátlástalanabb fajtához...
sogan5
2026. május 19. 23:11 Szerkesztve
Szeretném, ha segítenéd benne, hogy jól tegye a dolgát. Amíg lehet. Ellensúlyozd a sok alkalmatlant, aki súg a fülébe.
