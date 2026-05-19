„Fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy” – Mucsi Zoltán is megemlékezett Scherer Péterről

Scherer Péter: „Ha meghalok, a Zolit fogom elsőnek felhívni”
A kedden elhunyt Scherer Pétert legendás barátság fűzte Mucsi Zoltánhoz.
Az egyik legszebb pillanatban a kedden elhunyt színész a köztük lévő feltétlen bizalomról beszélt:
Nekem ahhoz nem kell találkoznom a Zolival, hogy tudjam, hogy ő van nekem. Ez erős! Úgy vesszük föl a fonalat, mintha tegnap tettük volna le. Nekünk ez történt a barátságunkkal szerintem. Én például ha meghalok, a Zolit fogom elsőnek felhívni. Mert úgy érzem, hogy ez rá tartozik”
– tette hozzá a színész.
Mucsi Zoltán a halálhírre az alábbi gondolatokkal reagált közösségi oldalán:
Drága Barátom, nem fog a nap ugyan úgy sütni, mint eddig. Már hiányzol! Fent találkozunk, mert tudom, hogy ott vagy. Scherer Péter méltósággal viselt hosszan tartó betegség után ma délelőtt végleg elaludt. Nyugodj békében drága Pepe!”
Nyitókép forrása: Facebook/Mucsi Zoltán