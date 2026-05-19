Magyar Péter nagy terve: Lengyelországban figyelmeztetik, Ausztriában támogatják a magyarokat

Fontos részleteket osztott meg Varga Mihály az euró bevezetéséről
Magyarország érdeke a közös valuta bevezetéséhez szükséges feltételek teljesítése – hangsúlyozta a jegybankelnök.
A lengyel jegybankelnök szerint a nemzeti valuta védelmet nyújt külső sokkokkal szemben, osztrák kollégája viszont úgy véli, az euró csökkentené a tranzakciós költségeket és devizakockázatokat.
Varga Mihály, a Magyar Nemzeti Bank elnöke óvatos támogatását fejezte ki Magyar Péter kormányának euróbevezetési terve iránt, hangsúlyozva az alapos felkészülés szükségességét és jelezve, hogy a jegybank konstruktív partner lesz – írja a Bloomberg.
A cikk alapján
Adam Glapinski lengyel jegybankelnök óvatosságra intett, szerinte a nemzeti valuta védelmet nyújt külső sokkokkal szemben, Martin Kocher osztrák jegybankelnök viszont kiemelte, az euró csökkentené a tranzakciós költségeket és devizakockázatokat hosszabb távon.
Varga szerint a végső döntés politikai kérdés lesz Magyar Péter miniszterelnök részéről.
A cikket Magyarország megújult médiafigyelője, az OBSERVER szemlézte a mandiner.hu számára.