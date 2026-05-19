Patrióták Strasbourgban: „Európának több józan észre, kevesebb bürokráciára van szüksége”

Gál Kinga: Erősödnek a Patrióták, repedeznek a brüsszeli falak
A brüsszeli vezetők a kezdetek óta élesen támadják az Orbán Viktor által életre hívott európai pártcsaládot, de hiába próbálják „elföldelni” őket, már új szelek fújnak Európában.
Jordan Bardella frakcióelnök és Gál Kinga alelnök szerint az Európai Unió válsághelyzetben is olyan ideológiai politikákat erőltet, amelyek drágítják az energiát, rontják az ipar versenyképességét és tovább növelik a polgárok terheit.
A Patrióták Európáért képviselőcsoport strasbourgi sajtótájékoztatóján Jordan Bardella elnök és Gál Kinga alelnök ismertette a frakció aktuális politikai prioritásait.
A tájékoztató középpontjában az európai polgárokat sújtó megélhetési válság, az energiaárak emelkedése, az uniós zöldpolitika gazdasági következményei, valamint a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás megszüntetésének követelése állt.
Jordan Bardella felszólalásában arra figyelmeztetett, hogy az elhúzódó nemzetközi konfliktusok és a Hormuzi-szoros körüli feszültségek közvetlen hatással lehetnek Európa energiaellátására és az árakra. Szerinte a globális energiaválság következményeit már most érzik az európai családok: ismét emelkedik az infláció, drágul az üzemanyag, és a következő időszakban az élelmiszerárak növekedése is várható.
A Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali megszüntetését, a visszatartott uniós források felszabadítását és a migrációs bírság visszavonását követelte Gál Kinga, a Patrióták Európáért képviselőcsoport alelnöke Strasbourgban.
A politikus a frakció sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: az elmúlt évek Magyarország elleni támadásai
nem a magyar demokráciára vonatkozó tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai elfogultságon”.
Gál Kinga bejelentette, hogy a Fidesz-KDNP delegáció, vagyis a Patrióták magyar delegációjának kezdeményezésére a képviselőcsoport hivatalosan is kérte a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását.
A Patrióták Európáért képviselőcsoport kérte a Magyarország elleni 7. cikk szerinti eljárás azonnali megszüntetését”
– mondta Gál Kinga, hozzátéve, hogy az ügyben a frakció Állampolgári Jogi, Bel-és Igazságügyi Bizottság (LIBE)-koordinátora és magyar LIBE-tagja hivatalos levélben fordult a LIBE bizottság elnökéhez.
Az alelnök szerint az elmúlt időszak fejleményei egyértelműen megmutatták, hogy a Magyarországot érő jogállamisági vádak politikai természetűek voltak. Mint fogalmazott:
Ezek a fejlemények világosan bizonyítják, hogy a 7. cikk szerinti eljárás és az elmúlt évtized példátlan politikai támadásai nem a magyar demokráciára vonatkozó tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai elfogultságon.”
Gál Kinga a visszatartott uniós forrásokról is beszélt. Kijelentette: a Patrióták követelik, hogy Brüsszel azonnal szabadítsa fel a Magyarországnak járó pénzeket.
Ezek az erőforrások a magyar embereket illetik meg”
– hangsúlyozta. Hozzátette:
„Magyarországnak minden joga megvan ahhoz, hogy ideológiai feltételek és zsarolás nélkül megkapja ezeket a forrásokat.”
Gál Kinga szerint elfogadhatatlan, hogy Magyarországot éppen azért büntetik, mert védi Európa külső határait.
Követeljük azt is, hogy a Magyarországra kiszabott napi egymillió eurós migrációs bírságot függesszék fel és vonják vissza”
– jelentette ki.
A politikus szerint Magyarország nem büntetést, hanem elismerést érdemelne a határvédelemért.
Gál Kinga az Európai Parlament működését is bírálta.
Mint mondta, a Patrióták nem vettek részt az Európai Érdemrend átadásán, mert „komoly elvi aggályaik” vannak a kezdeményezéssel kapcsolatban. Szerinte az ilyen kitüntetések odaítélése hagyományosan a tagállamok hatáskörébe tartozik.
„A Patrióták a szuverén nemzetek Európáját támogatják, nem egy európai szuperállamot” – jelentette ki.
Hozzátette: különösen visszásnak tartják, hogy az Európai Parlament olyan demokratikus értékekre hivatkozik, amelyeket szerinte saját működésében sem tart tiszteletben. „A harmadik legnagyobb képviselőcsoportként a Patriótákat megfosztják attól, hogy jogosan részt vegyenek a parlament döntéshozó testületeiben és napi munkájában” – mondta. Ezt „a demokratikus elvek nyilvánvaló megsértésének” nevezte.
A sajtótájékoztató végén Gál Kinga magyarul is válaszolt a 7. cikk szerinti eljárásról feltett kérdésre. Elmondta, hogy a levelet azért a LIBE bizottság elnökének küldték, mert az eljárás eredetileg ebből a bizottságból indult ki. Várakozása szerint az ügy a koordinátorok egyik következő ülésén kerülhet napirendre.
Fontos ügyről van szó, mert valóban bizonyítja, hogy semmi sem volt igaz abból, amit az elmúlt években Magyarországról és a magyar demokrácia megkérdőjelezéséről mondtak”
– fogalmazott Gál Kinga. Majd hozzátette: „Most valóban itt az ideje, hogy megszüntessék ezt az egész eljárást.”
Ezt is ajánljuk a témában
A brüsszeli vezetők a kezdetek óta élesen támadják az Orbán Viktor által életre hívott európai pártcsaládot, de hiába próbálják „elföldelni” őket, már új szelek fújnak Európában.
Nyitókép: Képernyőfotó a sajtótájékoztatóról