patrióták európáért libe gál kinga európai parlament magyarország

Patrióták Strasbourgban: „Európának több józan észre, kevesebb bürokráciára van szüksége”

2026. május 19. 16:28

Jordan Bardella frakcióelnök és Gál Kinga alelnök szerint az Európai Unió válsághelyzetben is olyan ideológiai politikákat erőltet, amelyek drágítják az energiát, rontják az ipar versenyképességét és tovább növelik a polgárok terheit.

A Patrióták Európáért képviselőcsoport strasbourgi sajtótájékoztatóján Jordan Bardella elnök és Gál Kinga alelnök ismertette a frakció aktuális politikai prioritásait. 

A tájékoztató középpontjában az európai polgárokat sújtó megélhetési válság, az energiaárak emelkedése, az uniós zöldpolitika gazdasági következményei, valamint a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás megszüntetésének követelése állt.

Jordan Bardella felszólalásában arra figyelmeztetett, hogy az elhúzódó nemzetközi konfliktusok és a Hormuzi-szoros körüli feszültségek közvetlen hatással lehetnek Európa energiaellátására és az árakra. Szerinte a globális energiaválság következményeit már most érzik az európai családok: ismét emelkedik az infláció, drágul az üzemanyag, és a következő időszakban az élelmiszerárak növekedése is várható.

A Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali megszüntetését, a visszatartott uniós források felszabadítását és a migrációs bírság visszavonását követelte Gál Kinga, a Patrióták Európáért képviselőcsoport alelnöke Strasbourgban.

A politikus a frakció sajtótájékoztatóján úgy fogalmazott: az elmúlt évek Magyarország elleni támadásai 

nem a magyar demokráciára vonatkozó tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai elfogultságon”.

Gál Kinga bejelentette, hogy a Fidesz-KDNP delegáció, vagyis a Patrióták magyar delegációjának kezdeményezésére a képviselőcsoport hivatalosan is kérte a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását.

A Patrióták Európáért képviselőcsoport kérte a Magyarország elleni 7. cikk szerinti eljárás azonnali megszüntetését”

 – mondta Gál Kinga, hozzátéve, hogy az ügyben a frakció Állampolgári Jogi, Bel-és Igazságügyi Bizottság (LIBE)-koordinátora és magyar LIBE-tagja hivatalos levélben fordult a LIBE bizottság elnökéhez.

Az alelnök szerint az elmúlt időszak fejleményei egyértelműen megmutatták, hogy a Magyarországot érő jogállamisági vádak politikai természetűek voltak. Mint fogalmazott: 

Ezek a fejlemények világosan bizonyítják, hogy a 7. cikk szerinti eljárás és az elmúlt évtized példátlan politikai támadásai nem a magyar demokráciára vonatkozó tényeken alapultak, hanem hamis politikai narratívákon és ideológiai elfogultságon.”

Gál Kinga a visszatartott uniós forrásokról is beszélt. Kijelentette: a Patrióták követelik, hogy Brüsszel azonnal szabadítsa fel a Magyarországnak járó pénzeket.

Ezek az erőforrások a magyar embereket illetik meg”

 – hangsúlyozta. Hozzátette: 

„Magyarországnak minden joga megvan ahhoz, hogy ideológiai feltételek és zsarolás nélkül megkapja ezeket a forrásokat.”

A sajtótájékoztatón a migrációs politika is kiemelt téma volt

Gál Kinga szerint elfogadhatatlan, hogy Magyarországot éppen azért büntetik, mert védi Európa külső határait.

Követeljük azt is, hogy a Magyarországra kiszabott napi egymillió eurós migrációs bírságot függesszék fel és vonják vissza”

 – jelentette ki.

A politikus szerint Magyarország nem büntetést, hanem elismerést érdemelne a határvédelemért. 

Gál Kinga az Európai Parlament működését is bírálta.

 Mint mondta, a Patrióták nem vettek részt az Európai Érdemrend átadásán, mert „komoly elvi aggályaik” vannak a kezdeményezéssel kapcsolatban. Szerinte az ilyen kitüntetések odaítélése hagyományosan a tagállamok hatáskörébe tartozik.

„A Patrióták a szuverén nemzetek Európáját támogatják, nem egy európai szuperállamot” – jelentette ki.

Hozzátette: különösen visszásnak tartják, hogy az Európai Parlament olyan demokratikus értékekre hivatkozik, amelyeket szerinte saját működésében sem tart tiszteletben. „A harmadik legnagyobb képviselőcsoportként a Patriótákat megfosztják attól, hogy jogosan részt vegyenek a parlament döntéshozó testületeiben és napi munkájában” – mondta. Ezt „a demokratikus elvek nyilvánvaló megsértésének” nevezte.

A sajtótájékoztató végén Gál Kinga magyarul is válaszolt a 7. cikk szerinti eljárásról feltett kérdésre. Elmondta, hogy a levelet azért a LIBE bizottság elnökének küldték, mert az eljárás eredetileg ebből a bizottságból indult ki. Várakozása szerint az ügy a koordinátorok egyik következő ülésén kerülhet napirendre.

Fontos ügyről van szó, mert valóban bizonyítja, hogy semmi sem volt igaz abból, amit az elmúlt években Magyarországról és a magyar demokrácia megkérdőjelezéséről mondtak”

 – fogalmazott Gál Kinga. Majd hozzátette: „Most valóban itt az ideje, hogy megszüntessék ezt az egész eljárást.”

Nyitókép: Képernyőfotó a sajtótájékoztatóról

auditorium
2026. május 19. 17:05
Ma, 2O26. máj.19-én Strasbourgban az EU-Parlament kiosztotta az eu-i Rend Érdemdiját. A kitűntetettek: Angela Merkel, Lech Walesa, a volt Szolidarnos vezető és Lengyelo. volt elnöke és az ukrán elnök Zelenszij. A dijakat Roberta Metsola adta át. Érdemeiket majd az utókor fogja értékelni ötven év múlva, ha egyáltalán létezni fog még Európa.
sanya55-2
2026. május 19. 17:01
ÉSZ ? Észt ész ? Kajla Szajha mind odaadta
