Patrióták Strasbourgban: „Európának több józan észre, kevesebb bürokráciára van szüksége”

Gál Kinga bejelentette, hogy a Fidesz-KDNP delegáció, vagyis a Patrióták magyar delegációjának kezdeményezésére a képviselőcsoport hivatalosan is kérte a Magyarországgal szembeni 7. cikk szerinti eljárás azonnali lezárását.

A Patrióták Európáért képviselőcsoport kérte a Magyarország elleni 7. cikk szerinti eljárás azonnali megszüntetését”

– mondta Gál Kinga, hozzátéve, hogy az ügyben a frakció Állampolgári Jogi, Bel-és Igazságügyi Bizottság (LIBE)-koordinátora és magyar LIBE-tagja hivatalos levélben fordult a LIBE bizottság elnökéhez.