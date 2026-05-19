kormány cserpalkovics andrás önkormányzat országgyűlés székesfehérvár polgármester Magyar Péter

Cser-Palkovics András reagált Magyar Péter kijelentésére: reformra szorul a szolidaritási hozzájárulás, az önkormányzati finanszírozás egészével együtt

2026. május 19. 14:11

Székesfehérvár fideszes polgármestere kijelentette: nyitottak az egyeztetésekre a szakminiszterekkel, és szívesen átadják korábban kidolgozott szakpolitikai javaslataikat is.

2026. május 19. 14:11
null

Cser-Palkovics András, Székesfehérvár polgármestere közösségi oldalán reagált Magyar Péter miniszterelnök hétfői bejelentésére, miszerint az önkormányzatok által fizetendő szolidaritási hozzájárulás egyelőre változatlan marad, és elvárják az önkormányzatoktól, hogy azt mindenki befizesse.

Mint fogalmazott, biztos benne, hogy számos önkormányzat és polgármester kollégája csalódott, hiszen sokan abban bíztak, illetve azt szerették volna, hogy az új kormány azonnal megszünteti a szolidaritási hozzájárulást.

Majd kijelentette:

ez ilyen rövid idő alatt teljesen irreális elvárás volt.

Cser-Palkovics emlékeztetett: Székesfehérvár az egyik legnagyobb befizető, 2026-ban 9,5 milliárd forintot fizet be. Mint írta, természetesen örülnének, ha ezt a jelentős, a városban megtermelt forrást minél hamarabb Székesfehérvárra és térségére fordíthatnák.

Ezután hangsúlyozta: nem véletlenül mondja hosszú évek óta, hogy

a jelenlegi befizetési módszertan és arány alapos reformra szorul, az önkormányzati finanszírozás egészével együtt.

„De ez egy sokkal bonyolultabb rendszer annál, hogy egy éppen felálló új kormány azonnal megoldja a kérdést” – tette hozzá a városvezető.

Időt kell adjanak az önkormányzatok

Cser-Palkovics András arra is emlékeztetett, hogy véleménye szerint a választási kampány kevés pozitívuma közé tartozott, hogy mindkét fő politikai erő kilátásba helyezte ezt a reformot, és ígéretet tett ebbe az irányba.

„Elvárható tehát a törekvés, hogy az új kormány – és az Országgyűlés – próbálja minél teljesebben megérteni az önkormányzati szempontokat és elinduljanak az egyeztetések” – tekintett előre.

„Önkormányzati szintről pedig tudomásul kell vegyük, hogy a szolidaritási hozzájárulás egy kb. 400 milliárdos bevétel az állami költségvetésben, ami az önkormányzati rendszer finanszírozásának szerves része. Úgy korrekt tehát, hogy 

mi, önkormányzatok méltányosan, türelemmel viszonyulunk és időt adunk ehhez”

– húzta alá a székesfehérvári polgármester.

Nyitottak az egyeztetésekre, várják az érdemi munka kezdetét

Cser-Palkovics bejegyzését azzal zárta, hogy bízhatnak abban, hogy az új kormány nem hoz döntéseket nélkülük. „Lesznek tehát egyeztetések, meghallgatja a kormány az önkormányzatokat, azok érdekvédelmi szervezeteit, így a Megyei Jogú Városok Szövetségét is. Nyitottak vagyunk az egyeztetésekre a szakminiszterekkel, szívesen adjuk át a korábban készített szakpolitikai javaslatainkat. A cél egy jól működő és fenntartható önkormányzati rendszer, amivel a polgáraink nyernek, szolgáltatásaink és fejlesztéseink hatékonyabbá válnak”. 

Tisztelt Kormányzat! Várjuk az érdemi munka kezdetét!” 

– olvasható a fideszes politikus posztjában.

Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Összesen 16 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi.
fofo
2026. május 19. 17:07
Az iparűzési adó azon részét, amit a vidékről bejáró dolgozók termelnek meg osszák vissza azoknak a településeknek. Ez a fővárosban százszor igaz, hisz minden magára adó cég a központját a fővárosba telepíti, miközben vidéken termelődik a bevétel, vagy vidékiek termelik meg. Egyszerűen nem értem, miért hadakoznak egy igazságos újra elosztás ellen.
chief Bromden
2026. május 19. 17:00
Nem kell félni, jó lesz az. Mint eddig, csak már a Tiszapa'rtiaknak.
elfogulatlan
2026. május 19. 16:19
Múlt héten még áradtunk, ma már 360 felett a forint. CSPA meg helyezkedik, de majd rájön. lapozzunk..
Reszelő Aladár
2026. május 19. 16:11
Ez van ha ha Áradjon! Igazából az történik, hogy dr Bütyök úr napról napra eszmél rá, hogy még annál is kisebb a mozgástere, mint amit elképzelt. Ha pedig válságkezelés lesz, akkor az már az ő népszerűségét fogja rombolni és neki kell majd elmagyarázni, hogy a Fidesz is ezt tette volna. A Fidesznek meg csak annyi kell mondani, hogy nem.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja.