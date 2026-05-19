05. 19.
kedd
lengyelország ruff bálint orbán anita Magyar Péter miniszterelnök-helyettes

Magyar Péter miniszterelnök-helyettessé nevezte ki Ruff Bálintot

2026. május 19. 11:42

A kinevezésre a miniszterelnök lengyelországi útja miatt volt szükség.

2026. május 19. 11:42
null

Magyar Péter miniszterelnök Lengyelországba utazik, hogy tárgyaljon a lengyel miniszterelnökkel, találkozzon a lengyel köztársasági elnökkel, valamint a Szejm és a Szenátus elnökével – számolt be a kormányfő kedden Facebook-bejegyzésében. 

A delegációhoz csatlakozik Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter és Orbán Anita külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes is. 

Mivel a látogatás idején mind a miniszterelnök, mind helyettese külföldön tartózkodik majd, Magyar Péter bejelentette:

Ruff Bálintot, a Miniszterelnökséget vezető minisztert miniszterelnök-helyettessé nevezi ki.

 Nyitókép: MTI / Bruzák Noémi

Összesen 84 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Nagyhuba1
2026. május 19. 14:06
Lemondott Orbán Anita? Később lesz még 14.
Reszelő Aladár
2026. május 19. 14:05
A csávó egyre függetlenebb.
sanya55-2
2026. május 19. 13:50
Pont RUFF, akkor neki puff
csulak
2026. május 19. 13:40
ez a RUFF B. egy nagyon mocsok ember !
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!