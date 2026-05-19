Magyar Péter miniszterelnök-helyettessé nevezte ki Ruff Bálintot

Magyar Péter miniszterelnök Lengyelországba utazik, hogy tárgyaljon a lengyel miniszterelnökkel, találkozzon a lengyel köztársasági elnökkel, valamint a Szejm és a Szenátus elnökével – számolt be a kormányfő kedden Facebook-bejegyzésében.

A delegációhoz csatlakozik Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter, Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter, Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter, Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter, Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdaságért felelős miniszter és Orbán Anita külügyminiszter és miniszterelnök-helyettes is.