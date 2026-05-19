„Tisztán kell látnunk, hogy pontosan mi is fog történni” – a kormány után a szövetségnek is üzent a Fradi edzője

– utalt a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) „magyarszabályként” elhíresült ajánlására az egykori világklasszis támadó.

Bár a Fradi megnyerte a Magyar Kupát, és a legjobb 16 közé jutott a második számú kontinentális kupasorozatban, az Európa-ligában, az elmaradt címvédés miatt ezúttal nem indulhat a BL-ben – márpedig a költségvetés és a keret is erre van „kalibrálva”.

„Tizennyolc légióssal kezdtük az idényt, akik közül sokan nem játszhattak a hétvégi bajnokikon, holott megérdemelték volna a lehetőséget. Pontosan tudom, hogy milyen nehéz helyzetbe kerültek a játékosok, hiszen rengeteget beszélgettem velük erről. Ahogy én megértettem őket, úgy ők is megértettek engem – hogy a bajnoki meccsen muszáj vagyok kihagyni őket, és nem maradt választásom. Nem volt könnyű szituáció” – folytatta a 45 éves tréner, aki 2025 januárja óta irányítja a fővárosi zöld-fehéreket.