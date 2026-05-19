kormány Robbie Keane Fradi Ferencváros MLSZ FTC

„Tisztán kell látnunk, hogy pontosan mi is fog történni” – a kormány után a szövetségnek is üzent a Fradi edzője

2026. május 19. 12:26

Bár a Ferencváros labdarúgócsapata megnyerte a Magyar Kupát, és a legjobb 16 közé jutott az Európa-ligában, a címvédés elmaradt az NB I-ben, ezért Robbie Keane sem elégedett. Az FTC ír vezetőedzője először beszélt nyíltan arról, hogy Tóth Alexet és Varga Barnabást nem sikerült pótolni a klubnál.

A bajnoki ezüstéremmel végződő futballidény utolsó, Zalaegerszeg elleni mérkőzését követően a kormányváltásra és a magyar sport helyzetére is kitért az FTC labdarúgócsapatának vezetőedzője. „Megértem a szurkolók érzéseit, mert a változás mindig bizonytalanságot szül. A drukkerek és az edzők miatt is remélem, hogy minél hamarabb átlátható lesz a kormány részéről, mi a terve a sporttal kapcsolatban, hiszen a sport összeköti a felnőtteket és a gyerekeket is. A legjobb, ha ebben tisztán tudunk látni, és van mire építkezni” – mondta Robbie Keane. 

FTC: Robbie Keane (jobbra) nem hibáztatja magyar játékosait, hogy nem sikerült a bajnoki címvédés / Fotó: MTI/Purger Tamás

A következő idény előtt tisztán kell látnunk és időben, hogy pontosan mi is fog történni. Egyelőre még mindig nem mondta meg senki, hogy ugyanezek lesznek-e a szabályok. Miközben nekünk csapatot kell építeni és a stábnak is fel kell készülnie az évadra. Kell egy csapat az Európa-ligára és egy másik a bajnokságra? Nagyon nehéz kérdés, mert vannak olyan játékosok, akik érthetően nem akarnak egy ilyen helyzetben hozzánk jönni, mert nem kapják meg a játékperceket. Mások ugyanezért távozni akarnak

– utalt a Magyar Labdarúgó-szövetség (MLSZ) „magyarszabályként” elhíresült ajánlására az egykori világklasszis támadó. 

Bár a Fradi megnyerte a Magyar Kupát, és a legjobb 16 közé jutott a második számú kontinentális kupasorozatban, az Európa-ligában, az elmaradt címvédés miatt ezúttal nem indulhat a BL-ben – márpedig a költségvetés és a keret is erre van „kalibrálva”. 

„Tizennyolc légióssal kezdtük az idényt, akik közül sokan nem játszhattak a hétvégi bajnokikon, holott megérdemelték volna a lehetőséget. Pontosan tudom, hogy milyen nehéz helyzetbe kerültek a játékosok, hiszen rengeteget beszélgettem velük erről. Ahogy én megértettem őket, úgy ők is megértettek engem – hogy a bajnoki meccsen muszáj vagyok kihagyni őket, és nem maradt választásom. Nem volt könnyű szituáció” – folytatta a 45 éves tréner, aki 2025 januárja óta irányítja a fővárosi zöld-fehéreket.

Robbie Keane szerint azért is kell minél előbb tudni a szabályokat, hogy a lehető legjobban felkészülhessenek a folytatásra. Úgy véli, nagyon jól kell eltalálni legközelebb az egyensúlyt, hogy ne járjanak úgy, ahogy most. „Fantasztikusan szerepeltünk Európában, nagyszerűen meneteltünk a kupában, de a bajnokságban nehézségeink voltak, ezt mindenki láthatta. Különösen azt követően, hogy télen távozott Alex és Barna, majd Bence (Tóth Alex, Varga Barnabás és Ötvös Bence – a szerk.) is megsérült és hónapokra kidőlt. Ez három magyar játékos.”

Tóth Alexet és Varga Barnabást nem sikerült pótolni

A Tottenham-legenda semmi esetre nem szeretné azt a látszatot kelteni, hogy a magyar játékosokat hibáztatja az NB I-es ezüstérem miatt. Közölte: 

  • nem tudtak kiegyensúlyozottak lenni odahaza, és 
  • ez volt a probléma. 

„Ami mögött természetesen ott van az európai szereplés is, ami nagyon megterhelő volt. Csütörtökön El-meccs, vasárnap már bajnoki, ez sem könnyű” – magyarázta.

Keane először jelentette ki kerek perec, hogy nem sikerült helyettesíteni Tóth Alexet és Varga Barnabást. 

„Őket nem lehetett pótolni. Ráadásul ez egy kettős probléma volt, hiszen két magyar játékost veszítettünk el, akik helyett hoznunk kellett két másikat. Ez nagy változás volt. Fel kellett töltenünk a magyar keretünket, ami nem könnyű feladat, ha egy olyan futballistát kell helyettesítened, akinek januárig volt vagy húsz gólja.”

De nemcsak ebben látta a problémát, a riválisok felzárkózásáról is beszélt.

Megerősödnek csapatok, változnak az erőviszonyok, ezt sajnos nekünk is el kell fogadnunk. Nincs más választásunk, a következő idényben még erősebben kell visszatérnünk” 

– hangsúlyozta az ír szakvezető, aki azt is elárulta, a második helyezés belerondított az összképbe, emiatt nem is elégedett a Ferencváros idényével.

Fizz Liga: FTC–ZTE FC 3–0, összefoglaló

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Összesen 3 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
Reszelő Aladár
2026. május 19. 14:00
A kölföldre eladott játékosokat úgy lenne a legkönnnyebb pótolni, ha másnap visszavennénk őket. Egy 10+ milliós focistát pedig amúgy sem könnyű pótolni.
Halder_1899
2026. május 19. 12:32
Hajrá Fradi ! Nehéz időkben még inkább.
