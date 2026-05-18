Így bulizott a diszkóban Varga Barnabás a fradisták egyik kedvenc dalára (VIDEÓ)

Óriási dráma Athénban: Varga Barnabás gólját nem adták meg, de 93. perces találattal bajnok lett az AEK
Behozhatatlan az előnyük.
Az AEK Athén óriási bulit csapott, hogy megünnepelje görög bajnoki címét. Az erről készült videók egyikén Varga Barnabás is látható, ahogy a fradisták egyik kedvenc dalára bulizik.
Már több mint egy hete annak, hogy az AEK Athén matematikailag is bebiztosította görög bajnoki címét. Azóta két meccset játszottak a fővárosiak, az egyiken Varga Barnabást sérülés miatt le kellett cserélni, míg az elmúlt hétvégén az 51. percben becserélték, vagyis a jelek szerint gyorsan rendbe jött.
Az Olympiakosz ellen elért 1–1-es döntetlen volt a fővárosi gárda utolsó mérkőzése az idényben, így utána annak rendje és módja szerint meg is ünnepelték, hogy ismét felülhettek Görögország trónjára.
Az athletiko.gr beszámolója szerint a bajnoki serleg és az érmek átvétele után az ünneplés egy éjszakai klubban folytatódott a szurkolók és a csapat tagjai számára, ahol például olyan számokra buliztak, mint a Groupama Arénában Lotfi Begi és Dér Heni előadásában is sokszor felcsendülő, a ferencvárosi szimpatizánsok által is közkedvelt nemzetközi sláger, a Freed From Desire.
A portál ráadásul néhány videót is megosztott, melyeken jól látszik, hogy Marko Nikolicsék nagyon jól érzik magukat.
Az egyiken Varga táncát is megcsodálhatjuk a slágerre, ezt a videót mi is megmutatjuk. A magyar játékos nagyjából 28 másodpercnél ugrál be a többiekhez a színpadra:
Nyitókép: Giorgos Arapekos / NurPhoto / NurPhoto via AFP