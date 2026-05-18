Lemondásra szólították fel Magyar Pétert: alkotmánysértést követhetett el a miniszterelnök

Magyar Péter nyomatékosította: Sulyok Tamásnak le kell mondania
A miniszterelnök reagált Sulyok Tamás Indexnek adott interjújára.
Sulyok Tamásról tett kijelentései miatt az egykori alkotmánybíró lemondásra szólította fel Magyar Pétert.
„Alkotmánysértés miatt Magyar Péter azonnal mondjon le!” – írta közösségi oldalán Pokol Béla volt alkotmánybíró.
Mint ismert, Magyar Péter ismét lemondásra szólította fel Sulyok Tamás köztársasági elnököt, miután az államfő az Indexnek adott interjújában arról beszélt: nem lát olyan körülményt, amely indokolná a távozását.
Pokol Béla posztjában arra hivatkozott, hogy az Alaptörvény 12. cikke kimondja: „a köztársasági elnök személye sérthetetlen.”
A korábbi alkotmánybíró szerint az új miniszterelnök korábbi kijelentései után ismét sértő módon nyilatkozott az államfőről, és ezzel – állítása szerint – megszegte esküjét, valamint alkotmánysértést követett el.
„Csak remélni lehet, hogy a súllyal bíró ellenzéki politikai személyiségek a címben megfogalmazott követelést folyamatosan megismétlik majd a kormányfő ismétlődő alkotmánysértései után a jövőben” – zárta gondolatait Pokol Béla.
