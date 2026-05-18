05. 18.
hétfő
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
sulyok tamás index Magyar Péter interjú

Magyar Péter nyomatékosította: Sulyok Tamásnak le kell mondania

2026. május 18. 09:48

A miniszterelnök reagált Sulyok Tamás Indexnek adott interjújára.

2026. május 18. 09:48
null

Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Sulyok Tamás köztársasági elnök interjút adott az Indexnek, amelyben elmondta, nem kíván lemondani, valamint világossá tette, jelenleg nincs olyan alkotmányos vagy jogi indok, amely megalapozná a Magyar Péter miniszterelnök által követelt távozását

A köztársasági elnök interjújára reagált Magyar Péter miniszterelnök is Facebook-oldalán, aki a beszélgetést „Orbán Viktor báb köztársasági elnökének”  „maffia propagandalapnak” adott interjújának nevezte.

Olyan elnökre van szükség, aki segíti a nemzet újraegyesítését, és nem csak a saját menthetetlen bizonyítványát próbálja magyarázni. Olyan elnökre, aki nem megy szembe a magyar emberek akaratával és a rendszerváltással, hanem szolgálja a hazáját”

– fogalmazott Sulyok Tamás utódjáról a sokak által magyarok hergelésével vádolt kormányfő, aki ezen felül azzal gyanúsította a köztársasági elnököt, hogy „sok mindenben hazudott” az Indexnek adott interjújában. 

Magyar Péter szerint ugyanis Sulyok Tamás valótlanságot állított köztársasági elnök feladatköréről, a Fidesz-kormány gyermekvédelmi ügyéről, valamint kettejük személyes beszélgetéséről is.

Magyar egészen pontosan úgy vélekedett, hogy Sulyok Tamás személyes egyeztetéseik során nagyobb hajlandóságot mutatott a lemondásra.

Elnök úr, Önnek távoznia kell! És távozni is fog. Május 31-ig még megteheti önként”

– jelentette ki bejegyzése zárásaként Magyar Péter.

Nyitókép: Facebook / Magyar Péter

Összesen 39 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
fogas paduc
2026. május 18. 11:29
Az agresszív kismalac típusos esete.
londonbaby
2026. május 18. 11:28
Kurva anyád te öszeszart seggű balfasz drogos kis buzi !!! Téged kell onnan kibaszni te HAZAÁRULÓ BUZI !!!!!! . MI A FASZT KÉPZELSZ MÁR MAGADRÓL TE IDIÓTA RIPACS ????? ÚGY LESZEL ONNAN KIBASZVA MINT AHOGY A SZÓRAKOZÓHELYRŐL A NYAKADNÁL FOGVA BASZTAK KI AHOGY EGY ILYEN SUTTYÓT KELL !!! TE NÁRCISZTIKUS PÁVIÁN !!!. HÜLYEGYEREK A LEVEGŐBEN FOGOD ÖSSZEFOSNI A SLIMFITGATYÁDAT...
gyzoltan-2
2026. május 18. 11:11
"Sulyok Tamás köztársasági elnök interjút adott az Indexnek, amelyben elmondta, nem kíván lemondani, valamint világossá tette, jelenleg nincs olyan alkotmányos vagy jogi indok, amely megalapozná a Magyar Péter miniszterelnök által követelt távozását" Alkotmányos jogra nem hivatkozhatunk! Az ilyennek-olyannak minősített alkotmányunk is elvonatott, hogy helyet adjon a tartományoknak kijáró törvénykezésnek... Hasonlóan labilis a labilis jogi alapokra való támaszkodás... Stabilitást a morál, az erkölcs biztosít Sulyok Tamásnak, aki szilárdan kiállt passzivitásával a belügyminiszter mellett, a magyarországi jobboldal utolsó létező megnyilvánulásának, a Magyar Nemzeti Arcvonal provokatív, brutális felszámolása mellett, mely végül is tragédiával végződött..! Haynau az utolsó pillanatban élt kegyelmezési jogával... Sulyok Tamás képes-e rá?! -avagy eltűnik, elenyészik a tudatunkból is..!
bondavary
•••
2026. május 18. 10:56 Szerkesztve
Elnézve a Magyar Pétert ábrázoló képeket, a testbeszéde mindenütt merevséget, feszültséget tükröz. Érzi, tudja, hogy bár eljutott a csúcsra, nagy rá ez a kabát. Mintha érzené, hogy pozícióját nézve nincs biztonságba. Amíg ő a minisztérium pincéjében szemetes zsákok között turkál, addig a kormány tagjai koncepciókon dolgozva a munkájukat végzik. Magyar Péter miért nincs ott? Vagy a kormánytagok örülnek is, ha nem szól bele. Marad a gyerek, ha játszik, mondják, bár nekik is kínos lehet az a show műsor, amit kormányfőjük folytat. Persze, Magyar Péter csak azt teszi, amire alkalmas. Ezért lett kiválasztva, és ezért tartják súlytalan miniszterelnöknek.
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!