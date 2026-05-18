Magyar Péter nyomatékosította: Sulyok Tamásnak le kell mondania

Interjút adott Sulyok: Lemondásomnak nincsen alkotmányos indoka
„Még annak a látszatát is kerülni kell, hogy egy konkrét jogalkotási folyamat kifejezett vagy burkolt célja valamely, már megválasztott közjogi tisztségviselő eltávolítása legyen”.
A miniszterelnök reagált Sulyok Tamás Indexnek adott interjújára.
Mint ahogy arról lapunk is beszámolt, Sulyok Tamás köztársasági elnök interjút adott az Indexnek, amelyben elmondta, nem kíván lemondani, valamint világossá tette, jelenleg nincs olyan alkotmányos vagy jogi indok, amely megalapozná a Magyar Péter miniszterelnök által követelt távozását
A köztársasági elnök interjújára reagált Magyar Péter miniszterelnök is Facebook-oldalán, aki a beszélgetést „Orbán Viktor báb köztársasági elnökének” „maffia propagandalapnak” adott interjújának nevezte.
Olyan elnökre van szükség, aki segíti a nemzet újraegyesítését, és nem csak a saját menthetetlen bizonyítványát próbálja magyarázni. Olyan elnökre, aki nem megy szembe a magyar emberek akaratával és a rendszerváltással, hanem szolgálja a hazáját”
– fogalmazott Sulyok Tamás utódjáról a sokak által magyarok hergelésével vádolt kormányfő, aki ezen felül azzal gyanúsította a köztársasági elnököt, hogy „sok mindenben hazudott” az Indexnek adott interjújában.
Magyar Péter szerint ugyanis Sulyok Tamás valótlanságot állított köztársasági elnök feladatköréről, a Fidesz-kormány gyermekvédelmi ügyéről, valamint kettejük személyes beszélgetéséről is.
Magyar egészen pontosan úgy vélekedett, hogy Sulyok Tamás személyes egyeztetéseik során nagyobb hajlandóságot mutatott a lemondásra.
Elnök úr, Önnek távoznia kell! És távozni is fog. Május 31-ig még megteheti önként”
– jelentette ki bejegyzése zárásaként Magyar Péter.
