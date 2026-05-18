Ft
Ft
20°C
5°C
Ft
Ft
20°C
5°C
05. 18.
hétfő
Legolvasottabb témák
Orbán Viktor
migráció
energiaválság
orosz-ukrán háború

Akták

AKTA
Választás 2024
AKTA
Háború Izraelben
AKTA
Lengyel választás
AKTA
Egymillió Találkozás Napja
AKTA
Foci Eb 2024
AKTA
Olimpia 2024
AKTA
Amerikai elnökválasztás 2024
AKTA
Árvíz 2024
AKTA
Magyar Péter botrányai
AKTA
Vagyonnyilatkozatok 2025
AKTA
Pénzügyi beszámolók
AKTA
Tusványos 2025
AKTA
A Tisza Párt megszorító csomagja
Előfizetés
Szerzőink Feliratkozás hírlevélre
facebookinstagramtwitterlinkedinyoutube
05. 18.
hétfő
Hírek
Vélemények
Hetilap
sulyok tamás fidesz Magyar Péter orbán viktor

Orbán Viktor báb köztársasági elnöke ma interjút adott a maffia propagandalapjának

2026. május 18. 08:53

Sulyok Tamás megbukott az emberi, jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is.

2026. május 18. 08:53
null
Magyar Péter
Magyar Péter
Facebook

„Orbán Viktor báb köztársasági elnöke ma interjút adott a maffia propagandalapjának, amely lapról a bíróságok kimondták, hogy végig hazudott a kampányban a magyar embereknek. Sulyok Tamás a dicstelen két éves elnöki ciklusa során megbukott az emberi, jogi és a politikai alkalmassági vizsgán is.

Az első percről nyilvánvaló, hogy Orbán Viktornak olyan köztársasági elnökre volt szüksége, akinek a fontossági sorrendjében első helyen a Fideszhez való lojalitás, az utolsó helyen pedig az alkotmányosság védelme és a nemzet egysége áll. Ezért esett a választása Sulyok Tamásra.

Miközben Ön ezt olvassa, valaki máshol már kattintott erre:

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról

Valami nagyon nem stimmel: ezért beszél mindenki még mindig Orbán Viktorról
Tovább a cikkhezchevron

Magyarországnak viszont olyan köztársasági elnökre van szüksége, aki nem egy politikai táborhoz, hanem a magyar nemzethez és minden magyarhoz hű. A legszegényebbhez és a legelesettebbhez is. Olyan elnökre van szükség, aki segíti a nemzet újraegyesítését, és nem csak a saját menthetetlen bizonyítványát próbálja magyarázni. Olyan elnökre, aki nem megy szembe a magyar emberek akaratával és a rendszerváltással, hanem szolgálja a hazáját.

Sulyok Tamás a hazug propagandalapnak adott interjújában sok mindenben hazudott. Hazudott például a köztársasági elnök feladatköréről, hazudott az orbáni gyermekvédelemben megnyomorított gyermekekről és hazudott a kettőnk között lezajlott négyszemközti megbeszélések kapcsán is. Az első találkozásunkkor nem utasította vissza a lemondására vonatkozó egyértelmű felszólításomat, hanem annyit jelzett, hogy megfontolja azt. A második találkozónkon pedig annyit kérdezett, hogy ha a lemondás mellett dönt, akkor megfelelő-e, ha az igazságügyi miniszterrel egyezteti annak részleteit.

Nyilvánvaló, hogy az utolsó találkozásunk óta megérkezett a maffiafőnöktől az ukáz, hogy maradnia kell.

Elnök úr,

Hadd válaszoljak a nyilvánosság előtt. Nincs miről egyeztetni. Ön ugyan a mai propagandainterjújában megpróbálta eltagadni, hogy a magyarok milliói április 12-én a rendszerváltás mellett döntöttek, de ez nem változtat a valóságon. Ön annak a bukott rendszernek a bábja volt, amire a magyarok döntő többsége határozott nemet mondott, és amely aljas rendszert mára a magyarok háromnegyede elutasít.

Önt a magyarok a rendszerváltás és a működő, emberséges Magyarország akadályának tartják.

Elnök úr,

Önnek távoznia kell! És távozni is fog. Május 31-ig még megteheti önként.”

Ezt is ajánljuk a témában

Nyitókép: Facebook

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 127 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
lado64
2026. május 18. 11:44
Remélem, senki nem dől be ennek a műmajomnak, aki csak azért akarja lebontani a köztársasági elnök intézményi rendszerét, hogy alkotmányossági kontroll nélkül hozhasson olyan döntéseket, amelyek már diktatúrikusak lennének. Hazugság az, hogy azért kell eltávolítani, mert kötődik az előző "Orbáni rendszerhez", semmi köze hozzá. A köztársasági elnök nem politikai, hanem jogi és alkotmányossági kontrollt gyakorol az ilyen dilettáns barmok felett mint magyar péter.
Válasz erre
0
0
Gintonic68
2026. május 18. 11:36
Szerintem a Sándor palotában akar székelni, de eddig nem engedték neki...🙄
Válasz erre
1
0
euphorbiapulcherrima
2026. május 18. 11:34
Mondja mindezt Brüsszel bábja.
Válasz erre
4
0
zrx8
2026. május 18. 11:33
A kurva anyád a báb, te nyúlfejű drogos szarjankó.
Válasz erre
5
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!